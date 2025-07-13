https://sarabic.ae/20250713/إنفانتينو-ترامب-قرر-حضور-نهائي-كأس-العالم-للأندية-1102646783.html
إنفانتينو: ترامب قرر حضور نهائي كأس العالم للأندية
إنفانتينو: ترامب قرر حضور نهائي كأس العالم للأندية
سبوتنيك عربي
أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيحضر نهائي كأس العالم للأندية، اليوم الأحد، بين باريس سان... 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T09:34+0000
2025-07-13T09:34+0000
2025-07-13T09:34+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
كأس العالم للأندية
رياضة
دونالد ترامب
منوعات
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وقال إنفانتينو، في تصريحاته له قبل ساعات من نهائي كأس العالم للأندية، إن "ترامب، يحب كرة القدم، وبذل مجهودًا كبيرًا من أجل تنظيم البطولة ونجاحها".وأضاف أنه "كان يتمنى مشاركة ليفربول وبرشلونة ومانشستر يونايتد وتوتنهام وميلان ونابولي، ولكن هناك معايير لاختيار الفرق المشاركة".ويشهد اليوم الأحد، المواجهة الكروية المنتظرة والحاسمة بين ناديي باريس سان جيرمان وتشيلسي، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2025.وكان باريس سان جيرمان، قد بلغ النهائي بعد إحراز فوز كبير على فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 4-0 في نصف النهائي، بينما تأهل تشيلسي بتغلبه على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0.وفي حال انتهى لقاء اليوم بالتعادل، سواء كان سلبيا أو إيجابيا، فإن لائحة البطولة تنص على اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، مع استراحة قصيرة عقب الوقت الأصلي.وإذا استمرت النتيجة على حالها بعد الوقت الإضافي، تُحسم المواجهة بركلات الترجيح لتحديد بطل كأس العالم للأندية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم للأندية, رياضة, دونالد ترامب, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم للأندية, رياضة, دونالد ترامب, منوعات
إنفانتينو: ترامب قرر حضور نهائي كأس العالم للأندية
أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيحضر نهائي كأس العالم للأندية، اليوم الأحد، بين باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي.
وقال إنفانتينو، في تصريحاته له قبل ساعات من نهائي كأس العالم للأندية، إن "ترامب، يحب كرة القدم، وبذل مجهودًا كبيرًا من أجل تنظيم البطولة ونجاحها".
وأضاف أنه "كان يتمنى مشاركة ليفربول وبرشلونة ومانشستر يونايتد وتوتنهام وميلان ونابولي، ولكن هناك معايير لاختيار الفرق المشاركة".
واعتبر إنفانتينو أن "بطولة كأس العالم للأندية التي تجري حاليا في الولايات المتحدة، الأنجح في العالم"، قائلا: "لقد بدأ العصر الذهبي لكرة القدم العالمية للأندية، يمكننا القول بكل تأكيد إن بطولة كأس العالم للأندية حققت نجاحا باهرا".
ويشهد اليوم الأحد، المواجهة الكروية المنتظرة والحاسمة بين ناديي باريس سان جيرمان وتشيلسي، في المباراة النهائية
لبطولة كأس العالم للأندية 2025.
وكان باريس سان جيرمان، قد بلغ النهائي بعد إحراز فوز كبير على فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 4-0 في نصف النهائي، بينما تأهل تشيلسي بتغلبه على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0.
وفي حال انتهى لقاء اليوم بالتعادل، سواء كان سلبيا أو إيجابيا، فإن لائحة البطولة تنص على اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، مع استراحة قصيرة عقب الوقت الأصلي.
وإذا استمرت النتيجة على حالها بعد الوقت الإضافي، تُحسم المواجهة بركلات الترجيح لتحديد بطل كأس العالم للأندية.