https://sarabic.ae/20250713/نهائي-مونديال-الأندية-ماذا-يحدث-إذا-تعادل-باريس-سان-جيرمان-وتشيلسي-1102646027.html
نهائي مونديال الأندية... ماذا يحدث إذا تعادل باريس سان جيرمان وتشيلسي؟
نهائي مونديال الأندية... ماذا يحدث إذا تعادل باريس سان جيرمان وتشيلسي؟
سبوتنيك عربي
يشهد اليوم الأحد، المواجهة الكروية المنتظرة والحاسمة بين ناديي باريس سان جيرمان وتشيلسي، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2025. 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T09:08+0000
2025-07-13T09:08+0000
2025-07-13T09:08+0000
مجتمع
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
نادي تشيلسي
كأس العالم للأندية
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وكان باريس سان جيرمان، قد بلغ النهائي بعد إحراز فوز كبير على فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 4-0 في نصف النهائي، بينما تأهل تشيلسي بتغلبه على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0.وفي حال انتهى لقاء اليوم بالتعادل، سواء كان سلبيا أو إيجابيا، فإن لائحة البطولة تنص على اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، مع استراحة قصيرة عقب الوقت الأصلي.وإذا استمرت النتيجة على حالها بعد الوقت الإضافي، تُحسم المواجهة بركلات الترجيح لتحديد بطل كأس العالم للأندية.وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بين باريس سان جيرمان وتشيلسي على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.
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رياضة, نادي باريس سان جيرمان, نادي تشيلسي, كأس العالم للأندية
رياضة, نادي باريس سان جيرمان, نادي تشيلسي, كأس العالم للأندية
نهائي مونديال الأندية... ماذا يحدث إذا تعادل باريس سان جيرمان وتشيلسي؟
يشهد اليوم الأحد، المواجهة الكروية المنتظرة والحاسمة بين ناديي باريس سان جيرمان وتشيلسي، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2025.
وكان باريس سان جيرمان، قد بلغ النهائي بعد إحراز فوز كبير على فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 4-0 في نصف النهائي، بينما تأهل تشيلسي بتغلبه على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0.
وفي حال انتهى لقاء اليوم بالتعادل، سواء كان سلبيا أو إيجابيا، فإن لائحة البطولة تنص على اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، مع استراحة قصيرة عقب الوقت الأصلي.
وإذا استمرت النتيجة على حالها بعد الوقت الإضافي، تُحسم المواجهة بركلات الترجيح لتحديد بطل كأس العالم للأندية.
وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بين باريس سان جيرمان وتشيلسي على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.