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نص البيان الختامي لقمة "بريكس 2025" في البرازيل - عاجل
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https://sarabic.ae/20250706/غارسيا-يتصدر-القائمة-أفضل-هدافي-كأس-العالم-للأندية-حتى-الآن-1102415552.html
غارسيا يتصدر القائمة... أفضل هدافي كأس العالم للأندية حتى الآن
غارسيا يتصدر القائمة... أفضل هدافي كأس العالم للأندية حتى الآن
سبوتنيك عربي
تصدر المهاجم الإسباني الشاب غونزالو غارسيا قائمة هدافي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي. 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T16:25+0000
2025-07-06T16:25+0000
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ورغم أن غارسيا أحرز 4 أهداف في البطولة وهو ذات الرقم الذي سجله لاعبون آخرون، إلا أن استمرار فريقه في البطولة منحه الفرصة لصدارة ترتيب أفضل الهدافين في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية 2025، بنظامها الجديد.وأحرز غارسيا، هدفه الرابع خلال مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في الدور ربع النهائي، ليتساوى مع كل من الأرجنتيني آنخيل دي ماريا (بنفيكا)، والبرازيلي ماركوس ليوناردو (الهلال السعودي)، والغيني سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)، إلا أن الفرق الثلاثة غادرت البطولة رسميا.وبعد تأهل فريقه إلى نصف النهائي، أصبح لدى غارسيا فرصة لزيادة رصيده التهديفي، الذي يسمح له بتصدر قائمة هدافي البطولة ليتخطى حاجز الأربعة أهداف الذي يشاركه فيه لاعبون آخرون مثل البرازيلي ماركوس ليوناردو (الهلال السعودي)، والأرجنتيني آنخيل دي ماريا (بنفيكا)، والغاني سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند).وبحسب القائمة التي نشرتها الصفحة الرسمية لكأس العالم للأندية على موقع "إكس"، اليوم الأحد، يأتي في المرتبة الثانية مجموعة من اللاعبين برصيد 3 أهداف، أبرزهم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري، إلى جانب أسماء بارزة مثل هاري كين، إيرلينغ هالاند، جمال موسيالا، وفيل فودين.ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب لحسم هوية هداف البطولة قبل ختامها في الولايات المتحدة.النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى 4 أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى 6 أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.
https://sarabic.ae/20250629/باريس-سان-جيرمان-يكتسح-إنتر-ميامي-في-كأس-العالم-للأندية-1102194534.html
https://sarabic.ae/20250705/بـ9-لاعبين-باريس-سان-جيرمان-يقلب-الموازين-أمام-بايرن-ويصعد-لنصف-كأس-العالم-للأندية-فيديو-1102391320.html
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أخبار العالم الآن, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار نادي ريال مدريد, كأس العالم للأندية
أخبار العالم الآن, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار نادي ريال مدريد, كأس العالم للأندية

غارسيا يتصدر القائمة... أفضل هدافي كأس العالم للأندية حتى الآن

16:25 GMT 06.07.2025
© AP Photo المهاجم الإسباني الشاب غونزالو غارسيا
 المهاجم الإسباني الشاب غونزالو غارسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© AP Photo
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تصدر المهاجم الإسباني الشاب غونزالو غارسيا قائمة هدافي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.
ورغم أن غارسيا أحرز 4 أهداف في البطولة وهو ذات الرقم الذي سجله لاعبون آخرون، إلا أن استمرار فريقه في البطولة منحه الفرصة لصدارة ترتيب أفضل الهدافين في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية 2025، بنظامها الجديد.
باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
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باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي في كأس العالم للأندية
29 يونيو, 19:23 GMT
وأحرز غارسيا، هدفه الرابع خلال مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في الدور ربع النهائي، ليتساوى مع كل من الأرجنتيني آنخيل دي ماريا (بنفيكا)، والبرازيلي ماركوس ليوناردو (الهلال السعودي)، والغيني سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)، إلا أن الفرق الثلاثة غادرت البطولة رسميا.
وبعد تأهل فريقه إلى نصف النهائي، أصبح لدى غارسيا فرصة لزيادة رصيده التهديفي، الذي يسمح له بتصدر قائمة هدافي البطولة ليتخطى حاجز الأربعة أهداف الذي يشاركه فيه لاعبون آخرون مثل البرازيلي ماركوس ليوناردو (الهلال السعودي)، والأرجنتيني آنخيل دي ماريا (بنفيكا)، والغاني سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند).
وبحسب القائمة التي نشرتها الصفحة الرسمية لكأس العالم للأندية على موقع "إكس"، اليوم الأحد، يأتي في المرتبة الثانية مجموعة من اللاعبين برصيد 3 أهداف، أبرزهم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري، إلى جانب أسماء بارزة مثل هاري كين، إيرلينغ هالاند، جمال موسيالا، وفيل فودين.
باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا بخماسية في إنتر ميلان 31 مايو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
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بـ9 لاعبين.. باريس سان جيرمان يقلب الموازين أمام بايرن ويصعد لنصف كأس العالم للأندية.. فيديو
أمس, 18:59 GMT
ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب لحسم هوية هداف البطولة قبل ختامها في الولايات المتحدة.
النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى 4 أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى 6 أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.
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