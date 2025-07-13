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https://sarabic.ae/20250713/العدالة-الدولية-في-مأزق-قرارات-المحكمة-الجنائية-على-الورق-فقط-1102652020.html
العدالة الدولية في مأزق... قرارات المحكمة الجنائية "على الورق فقط"
العدالة الدولية في مأزق... قرارات المحكمة الجنائية "على الورق فقط"
سبوتنيك عربي
تشير مقالات حديثة نشرت في صحف دولية إلى إحباط متزايد من أداء المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في ظل تحديات تطبيق القانون الدولي، حيث تتعرض المحكمة لانتقادات غير... 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T14:01+0000
2025-07-13T14:01+0000
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المحكمة الجنائية الدولية
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وتكشف المقالات عن تحديات كبيرة تواجه المحكمة الجنائية الدولية، من فشل تنفيذ قراراتها إلى تعرضها لضغوط سياسية من قوى عظمى. وتعكس الانتقادات أزمة أعمق في النظام القانوني الدولي، حيث تعيق الأطر الهيكلية والمصالح الجيوسياسية تحقيق العدالة، ورغم أن المحكمة تظل رمزا للمساءلة الدولية، فإن التحديات المذكورة تثير تساؤلات حول قدرتها على فرض القانون في مواجهة القوى الكبرى. فشل التنفيذ في قضية فلسطينفي مقال نشرته صحيفة بريطانية، أشار الكاتب الفلسطيني رجا شحادة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بـ"جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب للحرب، والجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية". ومع ذلك "لم يتم إجراء أي اعتقالات"، مما يعكس إحباطا من عدم فعالية المحكمة في تحقيق المساءلة. وأضاف أن القانون الدولي، بما في ذلك آليات المحكمة، "يفتقر إلى وسائل تنفيذ فعالة"، مما يعيق تحقيق العدالة للفلسطينيين، ويعزز شعور اليأس من فشل المؤسسات الدولية في مواجهة انتهاكات القانون الدولي في غزة والضفة الغربية. الضغوط السياسية تهدد استقلال المحكمة وفي مقال نشرته صحيفة فرنسية، تم تسليط الضوء على الضغوط السياسية التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية، خاصة من الولايات المتحدة. وأشار المقال إلى أن المحكمة حاولت فتح تحقيق بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة في أفغانستان، بما في ذلك تلك التي يزعم تورط مواطنين أمريكيين فيها. لكن الولايات المتحدة ردت بفرض عقوبات اقتصادية وقيود على التأشيرات ضد مسؤولي المحكمة، بما في ذلك المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة. ووصفت هذه الإجراءات بأنها "غير مسبوقة" و"انتهاك خطير لاستقلال وسلامة الوظيفة القضائية للعدالة الجنائية الدولية"، في تعارض مع المادة 48 من نظام روما التي تكفل حصانات موظفي المحكمة.
https://sarabic.ae/20250710/نمر-من-ورق-الموقف-من-إسرائيل-يكشف-هشاشة-المحكمة-الجنائية-الدولية--1102559397.html
https://sarabic.ae/20250628/المحكمة-الجنائية-الدولية-صمت-مريب-أمام-أزمات-الشرق-الأوسط-1102161064.html
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أخبار العالم الآن, العالم, المحكمة الجنائية الدولية, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم, المحكمة الجنائية الدولية, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

العدالة الدولية في مأزق... قرارات المحكمة الجنائية "على الورق فقط"

14:01 GMT 13.07.2025
© AP Photo / Mike Corderمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Mike Corder
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تشير مقالات حديثة نشرت في صحف دولية إلى إحباط متزايد من أداء المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في ظل تحديات تطبيق القانون الدولي، حيث تتعرض المحكمة لانتقادات غير مباشرة تتعلق بفعاليتها واستقلالها.
وتكشف المقالات عن تحديات كبيرة تواجه المحكمة الجنائية الدولية، من فشل تنفيذ قراراتها إلى تعرضها لضغوط سياسية من قوى عظمى.
وتعكس الانتقادات أزمة أعمق في النظام القانوني الدولي، حيث تعيق الأطر الهيكلية والمصالح الجيوسياسية تحقيق العدالة، ورغم أن المحكمة تظل رمزا للمساءلة الدولية، فإن التحديات المذكورة تثير تساؤلات حول قدرتها على فرض القانون في مواجهة القوى الكبرى.

فشل التنفيذ في قضية فلسطين

في مقال نشرته صحيفة بريطانية، أشار الكاتب الفلسطيني رجا شحادة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بـ"جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب للحرب، والجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
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ومع ذلك "لم يتم إجراء أي اعتقالات"، مما يعكس إحباطا من عدم فعالية المحكمة في تحقيق المساءلة.
وأضاف أن القانون الدولي، بما في ذلك آليات المحكمة، "يفتقر إلى وسائل تنفيذ فعالة"، مما يعيق تحقيق العدالة للفلسطينيين، ويعزز شعور اليأس من فشل المؤسسات الدولية في مواجهة انتهاكات القانون الدولي في غزة والضفة الغربية.

الضغوط السياسية تهدد استقلال المحكمة

وفي مقال نشرته صحيفة فرنسية، تم تسليط الضوء على الضغوط السياسية التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية، خاصة من الولايات المتحدة.
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
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28 يونيو, 14:00 GMT
وأشار المقال إلى أن المحكمة حاولت فتح تحقيق بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة في أفغانستان، بما في ذلك تلك التي يزعم تورط مواطنين أمريكيين فيها.
لكن الولايات المتحدة ردت بفرض عقوبات اقتصادية وقيود على التأشيرات ضد مسؤولي المحكمة، بما في ذلك المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة.
ووصفت هذه الإجراءات بأنها "غير مسبوقة" و"انتهاك خطير لاستقلال وسلامة الوظيفة القضائية للعدالة الجنائية الدولية"، في تعارض مع المادة 48 من نظام روما التي تكفل حصانات موظفي المحكمة.
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