https://sarabic.ae/20250713/العدالة-الدولية-في-مأزق-قرارات-المحكمة-الجنائية-على-الورق-فقط-1102652020.html

العدالة الدولية في مأزق... قرارات المحكمة الجنائية "على الورق فقط"

العدالة الدولية في مأزق... قرارات المحكمة الجنائية "على الورق فقط"

سبوتنيك عربي

تشير مقالات حديثة نشرت في صحف دولية إلى إحباط متزايد من أداء المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في ظل تحديات تطبيق القانون الدولي، حيث تتعرض المحكمة لانتقادات غير... 13.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-13T14:01+0000

2025-07-13T14:01+0000

2025-07-13T14:01+0000

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وتكشف المقالات عن تحديات كبيرة تواجه المحكمة الجنائية الدولية، من فشل تنفيذ قراراتها إلى تعرضها لضغوط سياسية من قوى عظمى. وتعكس الانتقادات أزمة أعمق في النظام القانوني الدولي، حيث تعيق الأطر الهيكلية والمصالح الجيوسياسية تحقيق العدالة، ورغم أن المحكمة تظل رمزا للمساءلة الدولية، فإن التحديات المذكورة تثير تساؤلات حول قدرتها على فرض القانون في مواجهة القوى الكبرى. فشل التنفيذ في قضية فلسطينفي مقال نشرته صحيفة بريطانية، أشار الكاتب الفلسطيني رجا شحادة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بـ"جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب للحرب، والجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية". ومع ذلك "لم يتم إجراء أي اعتقالات"، مما يعكس إحباطا من عدم فعالية المحكمة في تحقيق المساءلة. وأضاف أن القانون الدولي، بما في ذلك آليات المحكمة، "يفتقر إلى وسائل تنفيذ فعالة"، مما يعيق تحقيق العدالة للفلسطينيين، ويعزز شعور اليأس من فشل المؤسسات الدولية في مواجهة انتهاكات القانون الدولي في غزة والضفة الغربية. الضغوط السياسية تهدد استقلال المحكمة وفي مقال نشرته صحيفة فرنسية، تم تسليط الضوء على الضغوط السياسية التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية، خاصة من الولايات المتحدة. وأشار المقال إلى أن المحكمة حاولت فتح تحقيق بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة في أفغانستان، بما في ذلك تلك التي يزعم تورط مواطنين أمريكيين فيها. لكن الولايات المتحدة ردت بفرض عقوبات اقتصادية وقيود على التأشيرات ضد مسؤولي المحكمة، بما في ذلك المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة. ووصفت هذه الإجراءات بأنها "غير مسبوقة" و"انتهاك خطير لاستقلال وسلامة الوظيفة القضائية للعدالة الجنائية الدولية"، في تعارض مع المادة 48 من نظام روما التي تكفل حصانات موظفي المحكمة.

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https://sarabic.ae/20250628/المحكمة-الجنائية-الدولية-صمت-مريب-أمام-أزمات-الشرق-الأوسط-1102161064.html

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