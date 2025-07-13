زوجة أردوغان تذرف الدموع والأخير يعانقها... فيديو
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا
© Sputnik . Pavel Bednyakov/
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أثارت أمينة، زوجة الرئيسي التركي رجب طيب أردوغان، تفاعلا واسعا، بعد رصد تأثرها خلال خطاب لزوجها وصف بـ"التاريخي"، أعلن فيه أمس "مرحلة انتهاء الإرهاب".
ورصدت الكاميرات تأثر أمينة أردوغان خلال الخطاب وقيام الرئيس التركي بعدها بمعانقتها تعاطفا معها في لقطات أثارت استحسانا وتفاعلا إيجابيا.
📹أثارت أمينة، زوجة الرئيسي التركي، رجب طيب أردوغان، تفاعلا واسعا بعد رصد تأثرها خلال خطاب زوجها الذي وصف بـ"التاريخي" الذي أعلن فيه أمس "مرحلة انتهاء الإرهاب".— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 13, 2025
ورصدت الكاميرات تأثر أمينة أردوغان خلال الخطاب وقيام الرئيس التركي بعدها بمعانقتها تعاطفا معها في لقطات أثارت استحسانا… pic.twitter.com/1x8KrqIhiL
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا تشهد، "مرحلة إنهاء الإرهاب"، تزامنًا مع إعلان حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحته بمدينة السليمانية شمالي العراق، استجابة لدعوة وجهها زعيم الحزب عبد الله أوجلان، في 9 تموز/ يوليو الجاري.
وقال أردوغان، في كلمة له باجتماع لحزب "العدالة والتنمية"، أمس السبت: "بدءا من يوم أمس، دخلت آفة الإرهاب التي استمرت 47 عاما مرحلة النهاية بإذن الله"، وأضاف: "ممارسات الدولة الخاطئة كان لها دور في عدم القضاء على الإرهاب وساهمت في تصعيده".