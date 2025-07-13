https://sarabic.ae/20250713/هيئة-أركان-الجيش-الإيراني-مستعدون-لحرب-تستمر-10-سنوات-1102641083.html

هيئة أركان الجيش الإيراني: مستعدون لحرب تستمر 10 سنوات

هيئة أركان الجيش الإيراني: مستعدون لحرب تستمر 10 سنوات

سبوتنيك عربي

نفت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، تعرض المعدات الإيرانية لأضرار كبيرة، خلال حرب الـ12 يوما أمام إسرائيل. 13.07.2025, سبوتنيك عربي

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2025-07-13T07:25+0000

2025-07-13T07:25+0000

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وقال نائب رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد رضا آشتیاني، إن "إيران لديها من المعدات ما يكفي لخوض حرب تستمر لعشر سنوات إذا لزم الأمر"، مضيفًا أن "المعدات ليست بالأمر الأهم، بل الأهم هو الروح المعنوية، لأنها تشكل ثلاثة أرباع القوة".وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية المبنى الإداري لسجن "إيفين" في شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران، خلال التصعيد الذي استمر 12 يوما بين إيران وإسرائيل.وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

https://sarabic.ae/20250713/إيران-تكشف-عن-مفاجأة-وجدتها-في-أحذية-مفتشي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-قبل-حرب-الـ12-يوما-1102639549.html

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