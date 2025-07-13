وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري عن عمر 82 عاما

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
08:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:33 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتقد التصريحات الفرنسية والبريطانية والألمانية بشأن عسكرة أوروبا، واقتراح روسي حول فائض اليورانيوم الإيراني
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:16 GMT
18 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
16:24 GMT
16 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:40 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
"حماس" تهاجم السلطة الفلسطينية وتصف صمتها بالمريب الذي يخدم إسرائيل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
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وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري عن عمر 82 عاما
وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري عن عمر 82 عاما
سبوتنيك عربي
توفي الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، اليوم الأحد، في عيادة بالعاصمة البريطانية لندن، عن عمر ناهز 82 عاما. 13.07.2025, سبوتنيك عربي
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ولد بخاري في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1942، وشغل بخاري منصب رئيس نيجيريا من 2015 إلى 2023، وقبل ذلك كان رئيسا عسكريا للدولة من 1983 إلى 1985. ومن المتوقع أن تعلن العائلة عن ترتيبات الجنازة وفقا للشعائر الإسلامية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء النيجيرية. يذكر أن بخاري قد تلقى العلاج الطبي في لندن قبل وفاته، بعد أن سافر في البداية لإجراء فحص طبي روتيني في أبريل/ نيسان. كما أفادت الوكالة أن بخاري ترك وراءه زوجته، الحاجة عائشة بخاري، وثمانية أبناء.
https://sarabic.ae/20250614/صديق-الأمير-وليام-وفاة-ملياردير-هندى-شهير-ابتلع-نحلة-خلال-مباراة-بولو--1101661566.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أفريقيا, نيجيريا
أخبار العالم الآن, العالم, أفريقيا, نيجيريا

وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري عن عمر 82 عاما

19:38 GMT 13.07.2025
© Photo / Unsplash/ The Good Funeral Guideتابوت
تابوت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
© Photo / Unsplash/ The Good Funeral Guide
تابعنا عبر
توفي الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، اليوم الأحد، في عيادة بالعاصمة البريطانية لندن، عن عمر ناهز 82 عاما.
ولد بخاري في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1942، وشغل بخاري منصب رئيس نيجيريا من 2015 إلى 2023، وقبل ذلك كان رئيسا عسكريا للدولة من 1983 إلى 1985.
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ومن المتوقع أن تعلن العائلة عن ترتيبات الجنازة وفقا للشعائر الإسلامية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء النيجيرية.
يذكر أن بخاري قد تلقى العلاج الطبي في لندن قبل وفاته، بعد أن سافر في البداية لإجراء فحص طبي روتيني في أبريل/ نيسان.
كما أفادت الوكالة أن بخاري ترك وراءه زوجته، الحاجة عائشة بخاري، وثمانية أبناء.
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