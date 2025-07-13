https://sarabic.ae/20250713/وفاة-الرئيس-النيجيري-السابق-محمد-بخاري-عن-عمر-82-عاما-1102658314.html
وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري عن عمر 82 عاما
وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري عن عمر 82 عاما
سبوتنيك عربي
توفي الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، اليوم الأحد، في عيادة بالعاصمة البريطانية لندن، عن عمر ناهز 82 عاما. 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T19:38+0000
2025-07-13T19:38+0000
2025-07-13T19:38+0000
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ولد بخاري في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1942، وشغل بخاري منصب رئيس نيجيريا من 2015 إلى 2023، وقبل ذلك كان رئيسا عسكريا للدولة من 1983 إلى 1985. ومن المتوقع أن تعلن العائلة عن ترتيبات الجنازة وفقا للشعائر الإسلامية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء النيجيرية. يذكر أن بخاري قد تلقى العلاج الطبي في لندن قبل وفاته، بعد أن سافر في البداية لإجراء فحص طبي روتيني في أبريل/ نيسان. كما أفادت الوكالة أن بخاري ترك وراءه زوجته، الحاجة عائشة بخاري، وثمانية أبناء.
https://sarabic.ae/20250614/صديق-الأمير-وليام-وفاة-ملياردير-هندى-شهير-ابتلع-نحلة-خلال-مباراة-بولو--1101661566.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أفريقيا, نيجيريا
أخبار العالم الآن, العالم, أفريقيا, نيجيريا
وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري عن عمر 82 عاما
توفي الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، اليوم الأحد، في عيادة بالعاصمة البريطانية لندن، عن عمر ناهز 82 عاما.
ولد بخاري في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1942، وشغل بخاري
منصب رئيس نيجيريا
من 2015 إلى 2023، وقبل ذلك كان رئيسا عسكريا للدولة من 1983 إلى 1985.
ومن المتوقع أن تعلن العائلة عن ترتيبات الجنازة وفقا للشعائر الإسلامية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء النيجيرية.
يذكر أن بخاري قد تلقى العلاج الطبي في لندن قبل وفاته، بعد أن سافر في البداية لإجراء فحص طبي روتيني في أبريل/ نيسان.
كما أفادت الوكالة أن بخاري ترك وراءه زوجته، الحاجة عائشة بخاري، وثمانية أبناء.