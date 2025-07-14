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https://sarabic.ae/20250714/أبعاد-اتفاق-موانئ-دبي-مع-حكومة-سوريا-على-تطوير-ميناء-طرطوس-1102677535.html
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
سبوتنيك عربي
وقعت "مجموعة موانئ دبي العالمية" اتفاقية امتياز لمدة 30 عاما مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، وذلك لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس، إذ ستستثمر... 14.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-14T13:00+0000
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أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
سبوتنيك عربي
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
ويتبنى المشروع نموذج "البناء والتشغيل والتحويل"، ويضم حزمة تحديثات للبنية التحتية جديدة، وتوريد معدات حديثة لمناولة البضائع بالإضافة إلى دمج أنظمة رقمية متقدمة.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الخبير الاستراتيجي، د. علاء الأصفري، إن "هذا الاتفاق الاستراتيجي سيفتح مجالات كبيرة لاستثمارات ضخمة خليجية، إذ أن ميناء طرطوس لديه موقع عالمي حساس، وسيسمح تطويره بتحديث كبير للبنية التحتية للميناء، مما يؤدي إلى تنشيط التجارة العالمية وبناء سلاسل توريد مرنة، وتعزيز الروابط الإقليمية بين سوريا والدول الاقليمية المجاورة".وأوضح خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بيير عازار، أن "هذه الاتفاقات سواء اتفاق الإمارات لتطوير ميناء طرطوس أو الاتفاق السابق مع فرنسا لتطوير ميناء اللاذقية، هو أمر مرتبط بالمساعي الدولية لإزاحة النفوذ الصيني من المنطقة الواقعة على مسار المشروع الصيني "الحزام والطريق"، وهو مرتبط أيضا بمحاولة مجموعة العشرين إنشاء محور تجاري من الهند باتجاه غزة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن فهم هذه الاتفاقات وهذه التقاطعات داخل سوريا بمعزل عن هذا البعد الدولي".ومضى، مشيرًا إلى أن "تحكم تركيا في ميناء طرطوس كان من شأنه فتح الخليج الممتد من إقليم الإسكندرونة ليصبح تحت سيطرة تركيا، ولهذا فإن إسرائيل لن تسمح بنفوذ تركي في هذا الميناء، وهي لن تتحرك قبل أن تثبت نفسها في المناطق التي احتلتها في سوريا في الجولان وجبل الشيخ وريف درعا وريف دمشق، وعندما تتحكم إسرائيل في هذه المقاطعة الكبيرة جدا والاستراتيجية، ستبدأ معركة إخراج النفوذ التركي كاملا من الأراضي السورية، لأن تحكم تركيا بسوريا من شأنه أن يقضي على إسرائيل".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مساحة حرة, دبي, аудио
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مساحة حرة, دبي, аудио

أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس

13:00 GMT 14.07.2025
راديو
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
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وقعت "مجموعة موانئ دبي العالمية" اتفاقية امتياز لمدة 30 عاما مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، وذلك لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس، إذ ستستثمر المجموعة 800 مليون دولار على مدى فترة الامتياز.
ويتبنى المشروع نموذج "البناء والتشغيل والتحويل"، ويضم حزمة تحديثات للبنية التحتية جديدة، وتوريد معدات حديثة لمناولة البضائع بالإضافة إلى دمج أنظمة رقمية متقدمة.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الخبير الاستراتيجي، د. علاء الأصفري، إن "هذا الاتفاق الاستراتيجي سيفتح مجالات كبيرة لاستثمارات ضخمة خليجية، إذ أن ميناء طرطوس لديه موقع عالمي حساس، وسيسمح تطويره بتحديث كبير للبنية التحتية للميناء، مما يؤدي إلى تنشيط التجارة العالمية وبناء سلاسل توريد مرنة، وتعزيز الروابط الإقليمية بين سوريا والدول الاقليمية المجاورة".

وأوضح الأصفري أن "هناك بند مهم في الاتفاق خاص بإنشاء مناطق صناعية وحرة، وموانئ جافة، وهو ما يعني أننا سنتمكن من إصلاح السفن، وهذا مشروع اقتصادي كبير"، مشيرا إلى أن "الاتفاق ينص على أن 45% من إجمالي الإيرادات لهذا الميناء سيعود للدولة السورية".

وأوضح خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بيير عازار، أن "هذه الاتفاقات سواء اتفاق الإمارات لتطوير ميناء طرطوس أو الاتفاق السابق مع فرنسا لتطوير ميناء اللاذقية، هو أمر مرتبط بالمساعي الدولية لإزاحة النفوذ الصيني من المنطقة الواقعة على مسار المشروع الصيني "الحزام والطريق"، وهو مرتبط أيضا بمحاولة مجموعة العشرين إنشاء محور تجاري من الهند باتجاه غزة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن فهم هذه الاتفاقات وهذه التقاطعات داخل سوريا بمعزل عن هذا البعد الدولي".

وأشار عازار إلى أن "تطوير ميناء طرطوس سيخلق منافسة شديدة في المنطقة، إذ أنه يقع في نقطة استراتيجية على البحر المتوسط بالقرب من تركيا وأوروبا، وبناءً عليه سيتعين أن تحدد سوريا أين تريد أن تكون في هذه المعادلة، هل تريد أن تكون دولة موحدة مركزية أم دولة صراعات".

ومضى، مشيرًا إلى أن "تحكم تركيا في ميناء طرطوس كان من شأنه فتح الخليج الممتد من إقليم الإسكندرونة ليصبح تحت سيطرة تركيا، ولهذا فإن إسرائيل لن تسمح بنفوذ تركي في هذا الميناء، وهي لن تتحرك قبل أن تثبت نفسها في المناطق التي احتلتها في سوريا في الجولان وجبل الشيخ وريف درعا وريف دمشق، وعندما تتحكم إسرائيل في هذه المقاطعة الكبيرة جدا والاستراتيجية، ستبدأ معركة إخراج النفوذ التركي كاملا من الأراضي السورية، لأن تحكم تركيا بسوريا من شأنه أن يقضي على إسرائيل".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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