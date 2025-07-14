https://sarabic.ae/20250714/أبعاد-اتفاق-موانئ-دبي-مع-حكومة-سوريا-على-تطوير-ميناء-طرطوس-1102677535.html

أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس

أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس

سبوتنيك عربي

وقعت "مجموعة موانئ دبي العالمية" اتفاقية امتياز لمدة 30 عاما مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، وذلك لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس، إذ ستستثمر... 14.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-14T13:00+0000

2025-07-14T13:00+0000

2025-07-14T13:00+0000

راديو

أخبار سوريا اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

مساحة حرة

دبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0e/1102677294_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_0b2c39f966af41864fdb2bc8561c51d5.png

أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس سبوتنيك عربي أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس

ويتبنى المشروع نموذج "البناء والتشغيل والتحويل"، ويضم حزمة تحديثات للبنية التحتية جديدة، وتوريد معدات حديثة لمناولة البضائع بالإضافة إلى دمج أنظمة رقمية متقدمة.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الخبير الاستراتيجي، د. علاء الأصفري، إن "هذا الاتفاق الاستراتيجي سيفتح مجالات كبيرة لاستثمارات ضخمة خليجية، إذ أن ميناء طرطوس لديه موقع عالمي حساس، وسيسمح تطويره بتحديث كبير للبنية التحتية للميناء، مما يؤدي إلى تنشيط التجارة العالمية وبناء سلاسل توريد مرنة، وتعزيز الروابط الإقليمية بين سوريا والدول الاقليمية المجاورة".وأوضح خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بيير عازار، أن "هذه الاتفاقات سواء اتفاق الإمارات لتطوير ميناء طرطوس أو الاتفاق السابق مع فرنسا لتطوير ميناء اللاذقية، هو أمر مرتبط بالمساعي الدولية لإزاحة النفوذ الصيني من المنطقة الواقعة على مسار المشروع الصيني "الحزام والطريق"، وهو مرتبط أيضا بمحاولة مجموعة العشرين إنشاء محور تجاري من الهند باتجاه غزة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن فهم هذه الاتفاقات وهذه التقاطعات داخل سوريا بمعزل عن هذا البعد الدولي".ومضى، مشيرًا إلى أن "تحكم تركيا في ميناء طرطوس كان من شأنه فتح الخليج الممتد من إقليم الإسكندرونة ليصبح تحت سيطرة تركيا، ولهذا فإن إسرائيل لن تسمح بنفوذ تركي في هذا الميناء، وهي لن تتحرك قبل أن تثبت نفسها في المناطق التي احتلتها في سوريا في الجولان وجبل الشيخ وريف درعا وريف دمشق، وعندما تتحكم إسرائيل في هذه المقاطعة الكبيرة جدا والاستراتيجية، ستبدأ معركة إخراج النفوذ التركي كاملا من الأراضي السورية، لأن تحكم تركيا بسوريا من شأنه أن يقضي على إسرائيل".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

دبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مساحة حرة, دبي, аудио