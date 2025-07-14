https://sarabic.ae/20250714/أشخاص-من-ذوي-القزامة-جمعية-إسبانية-تقاضي-لامين-يامال-بسبب-حدث-في-عيد-ميلاده-1102683364.html
"أشخاص من ذوي القزامة"... جمعية إسبانية تقاضي لامين يامال بسبب حدث في عيد ميلاده
"أشخاص من ذوي القزامة"... جمعية إسبانية تقاضي لامين يامال بسبب حدث في عيد ميلاده
سبوتنيك عربي
تعرض اللاعب الإسباني الشاب لامين يامال، نجم برشلونة، لانتقادات حادة بعد تنظيمه احتفالاً بعيد ميلاده الثامن عشر في برشلونة، تضمن عروضاً ترفيهية شارك فيها أشخاص... 14.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-14T17:02+0000
2025-07-14T17:02+0000
2025-07-14T17:02+0000
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الحفل، الذي أقيم نهاية الأسبوع الماضي بحضور أصدقاء ومقربين، شهد إجراءات أمنية صارمة، منها منع استخدام الهواتف، لكن صوراً مسربة كشفت عن مشاركة أشخاص من ذوي القزامة عند مدخل الحدث.وأثارت الصور استياء جمعية الأشخاص المصابين بالأكوندروبلازيا وأنواع التقزم الأخرى في إسبانيا، التي أدانت استخدام أفراد من ذوي القزامة كوسيلة ترفيهية.وأعلنت الجمعية، في بيان لرئيستها كارولينا بوينتي، عزمها اتخاذ خطوات قانونية واجتماعية ضد يامال، مؤكدة أن هذه الممارسات تمس بكرامة الأشخاص وتسيء إلى حقوقهم.وأشارت إلى أن تصرفات شخصية عامة مثل يامال تكتسب خطورة إضافية، لأنها تعزز رسائل سلبية حول التمييز، خاصة بين الشباب.وحثت الجمعية على التصدي لكل أشكال التمييز واستغلال ذوي الإعاقة، مؤكدة التزامها بمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الأفعال.في المقابل، لم يصدر لامين يامال تعليقاً مباشراً على الجدل، لكنه نشر عبر إنستغرام رسالة شكر لمتابعيه على تهانيهم بالمناسبة، معبراً عن سعادته بالاحتفال.
https://sarabic.ae/20250527/تفاصيل-العقد-برشلونة-يجدد-عقد-لامين-يامال-رسميا-حتى-2031-1101036631.html
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نادي برشلونة, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات, الأخبار
نادي برشلونة, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات, الأخبار
"أشخاص من ذوي القزامة"... جمعية إسبانية تقاضي لامين يامال بسبب حدث في عيد ميلاده
تعرض اللاعب الإسباني الشاب لامين يامال، نجم برشلونة، لانتقادات حادة بعد تنظيمه احتفالاً بعيد ميلاده الثامن عشر في برشلونة، تضمن عروضاً ترفيهية شارك فيها أشخاص من ذوي القزامة.
الحفل، الذي أقيم نهاية الأسبوع الماضي بحضور أصدقاء ومقربين، شهد إجراءات أمنية صارمة، منها منع استخدام الهواتف، لكن صوراً مسربة كشفت عن مشاركة أشخاص من ذوي القزامة عند مدخل الحدث.
وأثارت الصور استياء جمعية الأشخاص المصابين بالأكوندروبلازيا وأنواع التقزم الأخرى في إسبانيا، التي أدانت استخدام أفراد من ذوي القزامة كوسيلة ترفيهية.
وأعلنت الجمعية، في بيان لرئيستها كارولينا بوينتي، عزمها اتخاذ خطوات قانونية واجتماعية ضد يامال، مؤكدة أن هذه الممارسات تمس بكرامة الأشخاص وتسيء إلى حقوقهم.
وأشارت إلى أن تصرفات شخصية عامة مثل يامال تكتسب خطورة إضافية، لأنها تعزز رسائل سلبية حول التمييز، خاصة بين الشباب.
وحثت الجمعية على التصدي لكل أشكال التمييز واستغلال ذوي الإعاقة، مؤكدة التزامها بمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الأفعال.
في المقابل، لم يصدر لامين يامال تعليقاً مباشراً على الجدل، لكنه نشر عبر إنستغرام رسالة شكر لمتابعيه على تهانيهم بالمناسبة، معبراً عن سعادته بالاحتفال.