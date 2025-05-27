https://sarabic.ae/20250527/تفاصيل-العقد-برشلونة-يجدد-عقد-لامين-يامال-رسميا-حتى-2031-1101036631.html

"تفاصيل العقد"... برشلونة يجدد عقد لامين يامال رسميا حتى 2031

"تفاصيل العقد"... برشلونة يجدد عقد لامين يامال رسميا حتى 2031

سبوتنيك عربي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد نجمه الشاب لامين يامال بعد تألقه بشكل لافت، خلال الموسم 2024-2025. 27.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-27T19:11+0000

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2025-05-27T19:11+0000

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ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بعد تألق يامال اللافت في موسم التتويج بالثلاثية المحلية، وباعتباره أحد أبرز مواهب كرة القدم حول العالم، فإن النادي قد وقع عقدا طويل الأمد مع لامين يامال.ذكر "البارسا" أن لامين يامال جدد تعاقده مع النادي لمدة 6 سنوات مقبلة حتى عام 2031، وبلغ الشرط الجزائي في عقد يامال مع برشلونة مليار يورو، وذلك من أجل تحصين اللاعب.ويفترض أن يحصل لامين يامال على أعلى راتب في برشلونة، بعد احتساب المكافآت والحوافز والبنود الإضافية بناء على أدائه، بينما تمثلت أبرز تلك البنود الإضافية في العقد في حصول اللاعب على مكافأة خاصة حال فوزه بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم مستقبلا.يأتي هذا في وقت لم يتم الكشف عن راتب لامين يامال بالضبط، لكن مع كونه الأعلى أجرا باحتساب المكافآت، فإنه سيتساوى مع الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ، اللذان يقدر راتبها بنحو 33 مليون يورو سنويا.ويشار إلى أن "البارسا" كان واضحا في ضرورة إبرام عقد يتماشى مع الأداء المميز للامين يامال، في وقت سيرتيد اللاعب القميص رقم 10 في نادي برشلونة بعدما أصبح شاغرا مع رحيل أنسو فاتي الوشيك إلى موناكو، وسيكون لامين يامال خليفته اعتبارا من الموسم المقبل.قدم لامين يامال موسما مميزا مع برشلونة، حيث أسهم في 41 هدفا خلال 55 مباراة بمختلف المسابقات، بتسجيله 18 هدفا وتقديم 25 تمريرة حاسمة، فيما شارك في 106 مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة، وكانت مباراته الأولى في 29 أبريل/نيسان 2023، وهو في الـ15 من عمره فقط.حقق يامال صاحب الـ17 عاما العديد من الأرقام القياسية، ليصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى كونه أصغر لاعب يخوض 100 مباراة مع البارسا.وهذا العام، قاد النجم الشاب فريقه نحو التتويج بالثلاثية المحلية، بعد الفوز بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

https://sarabic.ae/20240714/أرقام-استثنائية-لجوهرة-إسبانيا-لامين-يامال-في-بطولة-يورو-2024-1090798108.html

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نادي برشلونة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, رياضة