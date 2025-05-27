"تفاصيل العقد"... برشلونة يجدد عقد لامين يامال رسميا حتى 2031

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
09:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اعتراف بعض الدول بفلسطين ليس كافيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: روسيا نجحت في بناء الفضاء الأمني الأوراسي الكبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هدنة تلوح في الأفق لوقف النار في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250527/تفاصيل-العقد-برشلونة-يجدد-عقد-لامين-يامال-رسميا-حتى-2031-1101036631.html
"تفاصيل العقد"... برشلونة يجدد عقد لامين يامال رسميا حتى 2031
"تفاصيل العقد"... برشلونة يجدد عقد لامين يامال رسميا حتى 2031
سبوتنيك عربي
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد نجمه الشاب لامين يامال بعد تألقه بشكل لافت، خلال الموسم 2024-2025. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T19:11+0000
2025-05-27T19:11+0000
مجتمع
نادي برشلونة
الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091840785_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6985153dcaa08db82863629bb6b31ae1.jpg
ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بعد تألق يامال اللافت في موسم التتويج بالثلاثية المحلية، وباعتباره أحد أبرز مواهب كرة القدم حول العالم، فإن النادي قد وقع عقدا طويل الأمد مع لامين يامال.ذكر "البارسا" أن لامين يامال جدد تعاقده مع النادي لمدة 6 سنوات مقبلة حتى عام 2031، وبلغ الشرط الجزائي في عقد يامال مع برشلونة مليار يورو، وذلك من أجل تحصين اللاعب.ويفترض أن يحصل لامين يامال على أعلى راتب في برشلونة، بعد احتساب المكافآت والحوافز والبنود الإضافية بناء على أدائه، بينما تمثلت أبرز تلك البنود الإضافية في العقد في حصول اللاعب على مكافأة خاصة حال فوزه بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم مستقبلا.يأتي هذا في وقت لم يتم الكشف عن راتب لامين يامال بالضبط، لكن مع كونه الأعلى أجرا باحتساب المكافآت، فإنه سيتساوى مع الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ، اللذان يقدر راتبها بنحو 33 مليون يورو سنويا.ويشار إلى أن "البارسا" كان واضحا في ضرورة إبرام عقد يتماشى مع الأداء المميز للامين يامال، في وقت سيرتيد اللاعب القميص رقم 10 في نادي برشلونة بعدما أصبح شاغرا مع رحيل أنسو فاتي الوشيك إلى موناكو، وسيكون لامين يامال خليفته اعتبارا من الموسم المقبل.قدم لامين يامال موسما مميزا مع برشلونة، حيث أسهم في 41 هدفا خلال 55 مباراة بمختلف المسابقات، بتسجيله 18 هدفا وتقديم 25 تمريرة حاسمة، فيما شارك في 106 مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة، وكانت مباراته الأولى في 29 أبريل/نيسان 2023، وهو في الـ15 من عمره فقط.حقق يامال صاحب الـ17 عاما العديد من الأرقام القياسية، ليصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى كونه أصغر لاعب يخوض 100 مباراة مع البارسا.وهذا العام، قاد النجم الشاب فريقه نحو التتويج بالثلاثية المحلية، بعد الفوز بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.
https://sarabic.ae/20240714/أرقام-استثنائية-لجوهرة-إسبانيا-لامين-يامال-في-بطولة-يورو-2024-1090798108.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091840785_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99ae1e04cd6f2ce0e0ae1594bfb9c649.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي برشلونة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, رياضة
نادي برشلونة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, رياضة

"تفاصيل العقد"... برشلونة يجدد عقد لامين يامال رسميا حتى 2031

19:11 GMT 27.05.2025
© AP Photo / Hassan Ammarنجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال
نجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد نجمه الشاب لامين يامال بعد تألقه بشكل لافت، خلال الموسم 2024-2025.
ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بعد تألق يامال اللافت في موسم التتويج بالثلاثية المحلية، وباعتباره أحد أبرز مواهب كرة القدم حول العالم، فإن النادي قد وقع عقدا طويل الأمد مع لامين يامال.
ذكر "البارسا" أن لامين يامال جدد تعاقده مع النادي لمدة 6 سنوات مقبلة حتى عام 2031، وبلغ الشرط الجزائي في عقد يامال مع برشلونة مليار يورو، وذلك من أجل تحصين اللاعب.
لاعب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة الإسباني، لامين يامال - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
مجتمع
أرقام استثنائية لجوهرة إسبانيا لامين يامال في بطولة "يورو 2024"
14 يوليو 2024, 23:00 GMT
ويفترض أن يحصل لامين يامال على أعلى راتب في برشلونة، بعد احتساب المكافآت والحوافز والبنود الإضافية بناء على أدائه، بينما تمثلت أبرز تلك البنود الإضافية في العقد في حصول اللاعب على مكافأة خاصة حال فوزه بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم مستقبلا.
يأتي هذا في وقت لم يتم الكشف عن راتب لامين يامال بالضبط، لكن مع كونه الأعلى أجرا باحتساب المكافآت، فإنه سيتساوى مع الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ، اللذان يقدر راتبها بنحو 33 مليون يورو سنويا.
ويشار إلى أن "البارسا" كان واضحا في ضرورة إبرام عقد يتماشى مع الأداء المميز للامين يامال، في وقت سيرتيد اللاعب القميص رقم 10 في نادي برشلونة بعدما أصبح شاغرا مع رحيل أنسو فاتي الوشيك إلى موناكو، وسيكون لامين يامال خليفته اعتبارا من الموسم المقبل.
قدم لامين يامال موسما مميزا مع برشلونة، حيث أسهم في 41 هدفا خلال 55 مباراة بمختلف المسابقات، بتسجيله 18 هدفا وتقديم 25 تمريرة حاسمة، فيما شارك في 106 مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة، وكانت مباراته الأولى في 29 أبريل/نيسان 2023، وهو في الـ15 من عمره فقط.
حقق يامال صاحب الـ17 عاما العديد من الأرقام القياسية، ليصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى كونه أصغر لاعب يخوض 100 مباراة مع البارسا.
وهذا العام، قاد النجم الشاب فريقه نحو التتويج بالثلاثية المحلية، بعد الفوز بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала