https://sarabic.ae/20250714/الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-يشكل-لجنة-لاستقطاب-اللاعبين-مزدوجي-الجنسية-1102688863.html
الاتحاد المصري لكرة القدم يشكل لجنة لاستقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية
الاتحاد المصري لكرة القدم يشكل لجنة لاستقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة جديدة لشؤون اللاعبين المحترفين برئاسة هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، بهدف البحث عن اللاعبين مزدوجي... 14.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-14T20:37+0000
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وأوضح المركز الإعلامي للاتحاد أن اللجنة ستتولى مهام البحث الدوري عن اللاعبين المحترفين في الخارج من أصحاب الجنسية المزدوجة، ومتابعتهم بشكل مستمر، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لهم، وفقا لمواقع إخبارية مصرية.وستعمل اللجنة أيضا على التواصل الرسمي مع هؤلاء اللاعبين لإقناعهم بالانضمام إلى المشروع الرياضي المصري.ويأتي القرار في ظل وجود عدد من اللاعبين ذوي الأصول المصرية الذين برزوا في الملاعب الأوروبية ومثلوا منتخبات أخرى، مثل رامي شعبان، حارس مرمى أرسنال ومنتخب السويد سابقًا، وستيفان شعراوي، لاعب روما ومنتخب إيطاليا، وهيثم حسن، لاعب أوفييدو الإسباني ومنتخبات فرنسا العمرية. يذكر أن أبوريدة كان قد أعلن، في مارس الماضي، عن رغبة بلاده في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمملكة العربية السعودية، لاستضافة بعض مباريات بطولة كأس العالم 2034، المقرر إقامتها في السعودية. ونقل موقع "اليوم السابع" عن أبوريدة تصريحات أدلى بها في الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، والتي عقدت في القاهرة. وقال أبوريدة: "نطمح أن يمنحنا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، شرف استضافة إحدى مجموعات مونديال 2034، بمناسبة مرور 100 عام على مشاركتنا كأفارقة ومصريين في البطولة"، وأضاف: "نأمل كمصريين أن يمنحنا إنفانتينو هذه الفرصة، وأعتقد أن الأشقاء في السعودية سيرحبون بهذا الطلب".
https://sarabic.ae/20250312/مصر-تطلب-استضافة-بعض-مباريات-كأس-العالم-2034--1098612202.html
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أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, منوعات, رياضة
أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, منوعات, رياضة
الاتحاد المصري لكرة القدم يشكل لجنة لاستقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية
20:37 GMT 14.07.2025 (تم التحديث: 20:42 GMT 14.07.2025)
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة جديدة لشؤون اللاعبين المحترفين برئاسة هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، بهدف البحث عن اللاعبين مزدوجي الجنسية واستقطابهم لتمثيل المنتخبات المصرية.
وأوضح المركز الإعلامي للاتحاد أن اللجنة ستتولى مهام البحث الدوري عن اللاعبين المحترفين في الخارج من أصحاب الجنسية المزدوجة
، ومتابعتهم بشكل مستمر، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لهم، وفقا لمواقع إخبارية مصرية.
وستعمل اللجنة أيضا على التواصل الرسمي مع هؤلاء اللاعبين لإقناعهم بالانضمام إلى المشروع الرياضي المصري.
ويأتي القرار في ظل وجود عدد من اللاعبين ذوي الأصول المصرية
الذين برزوا في الملاعب الأوروبية ومثلوا منتخبات أخرى، مثل رامي شعبان، حارس مرمى أرسنال ومنتخب السويد سابقًا، وستيفان شعراوي، لاعب روما ومنتخب إيطاليا، وهيثم حسن، لاعب أوفييدو الإسباني ومنتخبات فرنسا العمرية.
يذكر أن أبوريدة كان قد أعلن، في مارس الماضي، عن رغبة بلاده في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمملكة العربية السعودية، لاستضافة بعض مباريات بطولة كأس العالم 2034، المقرر إقامتها في السعودية.
ونقل موقع "اليوم السابع" عن أبوريدة تصريحات أدلى بها في الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف
)، والتي عقدت في القاهرة.
وقال أبوريدة: "نطمح أن يمنحنا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، شرف استضافة إحدى مجموعات مونديال 2034، بمناسبة مرور 100 عام على مشاركتنا كأفارقة ومصريين في البطولة"، وأضاف: "نأمل كمصريين أن يمنحنا إنفانتينو هذه الفرصة، وأعتقد أن الأشقاء في السعودية سيرحبون بهذا الطلب".