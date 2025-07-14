https://sarabic.ae/20250714/انعقاد-أول-اجتماع-لصندوق-الاستثمار-المشترك-بين-السعودية-وإيران-1102665932.html

انعقاد أول اجتماع لصندوق الاستثمار المشترك بين السعودية وإيران

انعقاد أول اجتماع لصندوق الاستثمار المشترك بين السعودية وإيران

سبوتنيك عربي

يعقد في يوم الأربعاء المقبل، أول اجتماع افتراضي لصندوق الاستثمار وتطوير التعاون الاقتصادي بين إيران والمملكة العربية السعودية. 14.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-14T08:40+0000

2025-07-14T08:40+0000

2025-07-14T08:40+0000

إيران

أخبار إيران

السعودية

أخبار السعودية اليوم

اقتصاد

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103797/03/1037970385_3:0:1919:1078_1920x0_80_0_0_8b2ce49d7ef916f7ebe226848cf5ab34.jpg

ويحمل الاجتماع عنوان "آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي؛ التكامل الاقتصادي في ظل الاستثمار الذكي"، ويشارك فيه عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة من كلا الجانبين، في مسعى لبناء شراكات وتبادل الخبرات بين المستثمرين والتجار والمصدرين والباحثين.ومن بين المتحدثين في الاجتماع، ، نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة، ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، د. محمد علي دهقان دهنوي، ود. عبد الامير ربيهاوي، المدير العام لدائرة غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، ود. عبد الله المطيري، المدير التنفيذي لشركتي "Business Layer Trading" و"Alpha Alawla"، وسلمان العطاوي، المدير التنفيذي للمركز الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأعلنت السعودية وإيران، في آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.

https://sarabic.ae/20250417/خامنئي-بعد-تسلمه-رسالة-من-الملك-سلمان-تقارب-إيران-والسعودية-لا-يرضي-الأعداء-1099647492.html

إيران

أخبار إيران

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي