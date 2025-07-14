https://sarabic.ae/20250714/انعقاد-أول-اجتماع-لصندوق-الاستثمار-المشترك-بين-السعودية-وإيران-1102665932.html
انعقاد أول اجتماع لصندوق الاستثمار المشترك بين السعودية وإيران
انعقاد أول اجتماع لصندوق الاستثمار المشترك بين السعودية وإيران
سبوتنيك عربي
يعقد في يوم الأربعاء المقبل، أول اجتماع افتراضي لصندوق الاستثمار وتطوير التعاون الاقتصادي بين إيران والمملكة العربية السعودية. 14.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-14T08:40+0000
2025-07-14T08:40+0000
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ويحمل الاجتماع عنوان "آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي؛ التكامل الاقتصادي في ظل الاستثمار الذكي"، ويشارك فيه عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة من كلا الجانبين، في مسعى لبناء شراكات وتبادل الخبرات بين المستثمرين والتجار والمصدرين والباحثين.ومن بين المتحدثين في الاجتماع، ، نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة، ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، د. محمد علي دهقان دهنوي، ود. عبد الامير ربيهاوي، المدير العام لدائرة غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، ود. عبد الله المطيري، المدير التنفيذي لشركتي "Business Layer Trading" و"Alpha Alawla"، وسلمان العطاوي، المدير التنفيذي للمركز الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأعلنت السعودية وإيران، في آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
https://sarabic.ae/20250417/خامنئي-بعد-تسلمه-رسالة-من-الملك-سلمان-تقارب-إيران-والسعودية-لا-يرضي-الأعداء-1099647492.html
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إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي
انعقاد أول اجتماع لصندوق الاستثمار المشترك بين السعودية وإيران
يعقد في يوم الأربعاء المقبل، أول اجتماع افتراضي لصندوق الاستثمار وتطوير التعاون الاقتصادي بين إيران والمملكة العربية السعودية.
ويحمل الاجتماع عنوان "آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي؛ التكامل الاقتصادي في ظل الاستثمار الذكي"، ويشارك فيه عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة من كلا الجانبين، في مسعى لبناء شراكات وتبادل الخبرات بين المستثمرين والتجار والمصدرين والباحثين.
ومن بين المتحدثين في الاجتماع، ، نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة، ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، د. محمد علي دهقان دهنوي، ود. عبد الامير ربيهاوي، المدير العام لدائرة غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، ود. عبد الله المطيري، المدير التنفيذي لشركتي "Business Layer Trading" و"Alpha Alawla"، وسلمان العطاوي، المدير التنفيذي للمركز الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأعلنت السعودية وإيران
، في آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.