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https://sarabic.ae/20250714/بعد-الهجوم-الإيراني-قطر-تشكل-فريقا-فنيا-لتقييم-أضرار-صواريخ-بشائر-الفتح-1102671557.html
بعد الهجوم الإيراني... قطر تشكل فريقا فنيا لتقييم أضرار صواريخ "بشائر الفتح"
بعد الهجوم الإيراني... قطر تشكل فريقا فنيا لتقييم أضرار صواريخ "بشائر الفتح"
سبوتنيك عربي
عقد مجلس الدفاع المدني القطري، اجتماعا استثنائيا، لبحث تداعيات اعتراض الصواريخ الإيرانية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في الشهر الماضي، وتعويض المتضررين... 14.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-14T10:27+0000
2025-07-14T10:27+0000
قطر
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
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وترأس الاجتماع، أمس الأحد، وزير الداخلية القطري وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا"، الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وشارك فيه ممثلين عن الجهات المختصة.وجاءت الخطوة تنفيذا لتوجيهات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".وأفادت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها، أن المجلس استعرض التدابير العاجلة التي اتخذت سابقا، وأقر آليات تنفيذية دخلت حيز التطبيق فورا لضمان سرعة الاستجابة وتنفيذ توجيهات القيادة القطربة.وكانت إيران قد شنت ضربة صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، وذلك ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية رئيسية في طهران، والتي اعتبرتها إيران "لا تشكل أي تهديد لقطر وشعبها"، فيما عدّتها قطر انتهاكا لسيادتها، بينما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "ضعيفة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، بدء عملية "بشائر الفتح"، التي استهدفت أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن إيران "لن تترك، تحت أي ظرف، أي اعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها أو أمنها القومي دون ردّ صارم".من ناحيتها، أكدت الدوحة أن الضربة لم تتسبب في أي إصابات في القاعدة الأمريكية أو بين المدنيين، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن الدوحة تعتبر الهجوم الإيراني "مفاجئا" في ظل مواقف قطر وحرصها على الوساطة لحل الأزمات.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الرد الإيراني على الضربات الأمريكية، التي استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، جاء "ضعيفا للغاية" وهو ما توقعته الولايات المتحدة‏، على حد قوله.يذكر أنه في ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري، استهدفت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووفقًا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى "تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه وتأخيره".
https://sarabic.ae/20250627/120-ثانية-فاصلة-كشف-تفاصيل-ما-حدث-في-قاعدة-العديد-القطرية-لحظة-الهجوم-الإيراني-1102117542.html
https://sarabic.ae/20250626/خامنئي-يرد-على-ترامب-مواقعنا-النووية-لم-تتعطل-وألحقنا-ضررا-كبيرا-بقاعدة-العديد-في-قطر-1102081205.html
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قطر, إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
قطر, إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

بعد الهجوم الإيراني... قطر تشكل فريقا فنيا لتقييم أضرار صواريخ "بشائر الفتح"

10:27 GMT 14.07.2025
© AP Photo / STRصواريخ إيرانية
صواريخ إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
عقد مجلس الدفاع المدني القطري، اجتماعا استثنائيا، لبحث تداعيات اعتراض الصواريخ الإيرانية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في الشهر الماضي، وتعويض المتضررين من المواطنين والمقيمين.
وترأس الاجتماع، أمس الأحد، وزير الداخلية القطري وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا"، الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وشارك فيه ممثلين عن الجهات المختصة.
وجاءت الخطوة تنفيذا لتوجيهات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأفادت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها، أن المجلس استعرض التدابير العاجلة التي اتخذت سابقا، وأقر آليات تنفيذية دخلت حيز التطبيق فورا لضمان سرعة الاستجابة وتنفيذ توجيهات القيادة القطربة.
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
120 ثانية فاصلة... كشف تفاصيل ما حدث في قاعدة "العديد" القطرية لحظة الهجوم الإيراني
27 يونيو, 06:19 GMT
وكانت إيران قد شنت ضربة صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، وذلك ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية رئيسية في طهران، والتي اعتبرتها إيران "لا تشكل أي تهديد لقطر وشعبها"، فيما عدّتها قطر انتهاكا لسيادتها، بينما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "ضعيفة".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، بدء عملية "بشائر الفتح"، التي استهدفت أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن إيران "لن تترك، تحت أي ظرف، أي اعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها أو أمنها القومي دون ردّ صارم".
من ناحيتها، أكدت الدوحة أن الضربة لم تتسبب في أي إصابات في القاعدة الأمريكية أو بين المدنيين، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن الدوحة تعتبر الهجوم الإيراني "مفاجئا" في ظل مواقف قطر وحرصها على الوساطة لحل الأزمات.
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
‌خامنئي يرد على ترامب: مواقعنا النووية لم تتعطل وألحقنا ضررا كبيرا بقاعدة "العديد" في قطر
26 يونيو, 10:47 GMT
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الرد الإيراني على الضربات الأمريكية، التي استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، جاء "ضعيفا للغاية" وهو ما توقعته الولايات المتحدة‏، على حد قوله.
يذكر أنه في ليلة 22 يونيو/ حزيران الجاري، استهدفت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووفقًا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى "تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه وتأخيره".
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