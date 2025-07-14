https://sarabic.ae/20250714/تحذيرات-طبية-بشأن-مخاطر-الجرعات-الزائدة-من-مكمل-غذائي-شهير-1102666937.html
تحذيرات طبية بشأن مخاطر الجرعات الزائدة من مكمل غذائي شهير
تحذيرات طبية بشأن مخاطر الجرعات الزائدة من مكمل غذائي شهير
سبوتنيك عربي
حذرت تقارير طبية من أن الإفراط في تناول مكملات فيتامين "بي 6" قد يؤدي إلى تلف في الأعصاب، ويسبب اعتلالا عصبيا يؤثر على الدماغ والنخاع الشوكي والعضلات. 14.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-14T09:39+0000
2025-07-14T09:39+0000
2025-07-14T09:39+0000
مجتمع
الصحة
علوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092573030_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7e0375e5e83b61d6a00aabebf15fd1e.jpg
ويستخدم فيتامين "بي 6" المعروف بالبيريدوكسين، لتخفيف الغثيان لدى الحوامل وأعراض ما قبل الحيض، دون الحاجة إلى وصفة طبية، لكنه قد يكون ضارا عند تناوله بجرعات مفرطة.ويلعب الفيتامين دورا في إنتاج النواقل العصبية والهيموغلوبين وتقوية المناعة، لكن معظم الناس يحصلون على كفايتهم منه من الغذاء مثل اللحوم والحبوب والخضروات.وقد يؤدي الإفراط في تناوله إلى "اعتلال عصبي طرفي" يسبب الألم والتنميل وضعف اليدين والقدمين، وفقا لتقرير هيئة الإذاعة الأسترالية.ورصدت أستراليا 174 حالة من هذا النوع منذ عام 2023، وأظهرت دراسة إصابة رجل بتلف عصبي نتيجة تناول 95 ملليغرام يوميا من "بي 6".وأوضح باحثون أن معظم الحالات تتعافى بعد التوقف عن تناول المكمل، لكن بعضهم يحتاج إلى مدة تصل إلى عامين.ويوصي الأطباء باستشارة مختص قبل تناول المكملات، واللجوء للفحص الطبي عند الشعور بأعراض مثل التنميل، وضعف العضلات، أو مشكلات في التوازن.
https://sarabic.ae/20250702/دراسة-فيتامين-شائع-قد-يكون-سر-بشرة-أكثر-شبابا-1102279443.html
https://sarabic.ae/20250201/دراسة-تكشف-عن-فيتامين-تتناوله-يوميا-قد-يؤدي-لتدهور-صحتك-1097366838.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092573030_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_405a7296842eb7f7122b69d41abc124b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصحة, علوم, الأخبار
تحذيرات طبية بشأن مخاطر الجرعات الزائدة من مكمل غذائي شهير
حذرت تقارير طبية من أن الإفراط في تناول مكملات فيتامين "بي 6" قد يؤدي إلى تلف في الأعصاب، ويسبب اعتلالا عصبيا يؤثر على الدماغ والنخاع الشوكي والعضلات.
ويستخدم فيتامين "بي 6" المعروف بالبيريدوكسين، لتخفيف الغثيان لدى الحوامل وأعراض ما قبل الحيض، دون الحاجة إلى وصفة طبية، لكنه قد يكون ضارا عند تناوله بجرعات مفرطة.
ويلعب الفيتامين دورا في إنتاج النواقل العصبية والهيموغلوبين وتقوية المناعة، لكن معظم الناس يحصلون على كفايتهم منه من الغذاء مثل اللحوم والحبوب والخضروات.
وقد يؤدي الإفراط في تناوله إلى "اعتلال عصبي طرفي" يسبب الألم والتنميل وضعف اليدين والقدمين، وفقا لتقرير
هيئة الإذاعة الأسترالية.
ورصدت أستراليا 174 حالة من هذا النوع منذ عام 2023، وأظهرت دراسة إصابة رجل بتلف عصبي نتيجة تناول 95 ملليغرام يوميا من "بي 6".
وأوضح باحثون أن معظم الحالات تتعافى بعد التوقف عن تناول المكمل، لكن بعضهم يحتاج إلى مدة تصل إلى عامين.
ويوصي الأطباء باستشارة مختص قبل تناول المكملات، واللجوء للفحص الطبي عند الشعور بأعراض مثل التنميل، وضعف العضلات، أو مشكلات في التوازن.