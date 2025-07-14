حصان "يوم الباستيل" الفرنسي "يقدم استقالته"... فيديو

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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
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نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
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45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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16:03 GMT
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
16:24 GMT
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:40 GMT
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عالم سبوتنيك
"حماس" تهاجم السلطة الفلسطينية وتصف صمتها بالمريب الذي يخدم إسرائيل
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مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
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الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
09:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
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30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
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رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
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الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
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تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
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عرب بوينت بودكاست
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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https://sarabic.ae/20250714/حصان-يوم-الباستيل-الفرنسي-يقدم-استقالته-فيديو-1102680254.html
حصان "يوم الباستيل" الفرنسي "يقدم استقالته"... فيديو
حصان "يوم الباستيل" الفرنسي "يقدم استقالته"... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد العرض العسكري السنوي بمناسبة "يوم الباستيل" (العيد الوطني الفرنسي)، حادثة غير متوقعة في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وثق مقطع فيديو لحظة سقوط أحد فرسان... 14.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-14T14:51+0000
2025-07-14T14:51+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو موكب خيالة الحرس الجمهوري يتقدم بانتظام في جادة الشانزليزيه، مرتدين زيهم الرسمي وهم يمتطون خيولهم، وفجأة، يتعثر أحد الخيالة ويسقط من على حصانه، بينما يواصل الحصان السير بسرعة للأمام دون راكبه، مما يتسبب في ارتباك واضح بين الخيول والخيالة المجاورين. الحادثة زادت من الفوضى حيث حاول حصان آخر الهروب من التشكيل، خلال العرض، مما دفع أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق مازحا: الحصان "قدم استقالته".سيارة بوتين من الداخل... صالة اجتماعات على 4 عجلات... فيديو"بمدى طيران بعيد".. الصين تطور "نحلا آليا" بقدرات عسكرية واستطلاعية فائقة.. فيديو
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

حصان "يوم الباستيل" الفرنسي "يقدم استقالته"... فيديو

14:51 GMT 14.07.2025
© Photo / xحصان "يوم الباستيل" الفرنسي "يقدم استقالته"
حصان يوم الباستيل الفرنسي يقدم استقالته - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
شهد العرض العسكري السنوي بمناسبة "يوم الباستيل" (العيد الوطني الفرنسي)، حادثة غير متوقعة في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وثق مقطع فيديو لحظة سقوط أحد فرسان الحرس الجمهوري الفرنسي عن جواده أثناء سير موكب الخيالة في جادة الشانزليزيه خلال العرض العسكري.
ويظهر في الفيديو موكب خيالة الحرس الجمهوري يتقدم بانتظام في جادة الشانزليزيه، مرتدين زيهم الرسمي وهم يمتطون خيولهم، وفجأة، يتعثر أحد الخيالة ويسقط من على حصانه، بينما يواصل الحصان السير بسرعة للأمام دون راكبه، مما يتسبب في ارتباك واضح بين الخيول والخيالة المجاورين.
الحادثة زادت من الفوضى حيث حاول حصان آخر الهروب من التشكيل، خلال العرض، مما دفع أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق مازحا: الحصان "قدم استقالته".
سيارة بوتين من الداخل... صالة اجتماعات على 4 عجلات... فيديو
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