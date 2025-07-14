https://sarabic.ae/20250714/حصان-يوم-الباستيل-الفرنسي-يقدم-استقالته-فيديو-1102680254.html
حصان "يوم الباستيل" الفرنسي "يقدم استقالته"... فيديو
حصان "يوم الباستيل" الفرنسي "يقدم استقالته"... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد العرض العسكري السنوي بمناسبة "يوم الباستيل" (العيد الوطني الفرنسي)، حادثة غير متوقعة في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وثق مقطع فيديو لحظة سقوط أحد فرسان... 14.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-14T14:51+0000
2025-07-14T14:51+0000
2025-07-14T14:51+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو موكب خيالة الحرس الجمهوري يتقدم بانتظام في جادة الشانزليزيه، مرتدين زيهم الرسمي وهم يمتطون خيولهم، وفجأة، يتعثر أحد الخيالة ويسقط من على حصانه، بينما يواصل الحصان السير بسرعة للأمام دون راكبه، مما يتسبب في ارتباك واضح بين الخيول والخيالة المجاورين. الحادثة زادت من الفوضى حيث حاول حصان آخر الهروب من التشكيل، خلال العرض، مما دفع أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق مازحا: الحصان "قدم استقالته".سيارة بوتين من الداخل... صالة اجتماعات على 4 عجلات... فيديو"بمدى طيران بعيد".. الصين تطور "نحلا آليا" بقدرات عسكرية واستطلاعية فائقة.. فيديو
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نادي الفيديو
حصان "يوم الباستيل" الفرنسي "يقدم استقالته"... فيديو
شهد العرض العسكري السنوي بمناسبة "يوم الباستيل" (العيد الوطني الفرنسي)، حادثة غير متوقعة في العاصمة الفرنسية باريس، حيث وثق مقطع فيديو لحظة سقوط أحد فرسان الحرس الجمهوري الفرنسي عن جواده أثناء سير موكب الخيالة في جادة الشانزليزيه خلال العرض العسكري.
ويظهر في الفيديو موكب خيالة الحرس الجمهوري يتقدم بانتظام في جادة الشانزليزيه، مرتدين زيهم الرسمي وهم يمتطون خيولهم، وفجأة، يتعثر أحد الخيالة ويسقط من على حصانه، بينما يواصل الحصان السير بسرعة للأمام دون راكبه، مما يتسبب في ارتباك واضح بين الخيول والخيالة المجاورين.
الحادثة زادت من الفوضى حيث حاول حصان آخر الهروب من التشكيل، خلال العرض، مما دفع أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق مازحا: الحصان "قدم استقالته".