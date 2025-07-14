https://sarabic.ae/20250714/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لنظيره-الإيراني-حافظ-على-هدوئك-1102665706.html

وزير الخارجية الإسرائيلي لنظيره الإيراني: حافظ على هدوئك

وزير الخارجية الإسرائيلي لنظيره الإيراني: حافظ على هدوئك

سبوتنيك عربي

رد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، على مهاجمة نظيره الإيراني، عباس عراقجي، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 14.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-14T08:19+0000

2025-07-14T08:19+0000

2025-07-14T09:45+0000

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وكان عراقجي هاجم أحدث مطالب نتنياهو العلنية، بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية، من أجل التوصل إلى اتفاق يحدّ من برنامج طهران النووي.وفي مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، قال نتنياهو إنه "لن يدعم مثل هذا الاتفاق إلا إذا كان يعني أن إيران لن تتمكن من تخصيب اليورانيوم إطلاقا، وستتخلى عن أذرعها الإرهابية في المنطقة، ولن تتمكن من إنتاج صواريخ باليستية يزيد مداها عن 300 ميل (480 كيلومترا)".ورد عراقجي عبر منصة "إكس"، قائلا: "بصرف النظر عن المهزلة التي تقول إن إيران ستقبل أي شيء يقوله مجرم حرب مطلوب، فإن السؤال الحتمي الذي يطرح نفسه هو: ما الذي يخطط له نتنياهو تحديدا؟ وإن لم يكن هناك شيء آخر، فما هو الملف الذي يحتفظ به الموساد في قلب البيت الأبيض؟".وأعاد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، نشر تغريدة عراقجي، وعلق قائلا: "أحاول أن أتذكر متى قرأت آخر مرة شيئا متعرقا ومتوترا كهذا، حاول أن تبقى هادئا أيها الوزير".وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

https://sarabic.ae/20250713/عراقجي-يهاجم-نتنياهو-فشل-عسكري-في-غزة-وتدخل-سافر-في-مفاوضات-إيران-وأمريكا-1102660960.html

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