https://sarabic.ae/20250715/الجيش-اللبناني-يوقف-144-سوريا-خلال-مداهمات-في-بعبدا-والشوف-1102701986.html
الجيش اللبناني يوقف 144 سوريا خلال مداهمات في بعبدا والشوف
الجيش اللبناني يوقف 144 سوريا خلال مداهمات في بعبدا والشوف
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن وحدات تابعة له، تؤازرها دوريات من مديرية المخابرات، نفذت عمليات دهم في مناطق فالوغا – بعبدا، وبقعاتا والسمقانية –... 15.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-15T13:24+0000
2025-07-15T13:24+0000
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وأوضح في بيان له أنه تم توقيفهم لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانيةوفي يوم السبت الماضي، أعلن الجيش اللبناني، عن توقيفهم عشرات السوريين لتجولهم في الأراضي اللبنانية دون أوراق ثبوتية، بعد إيقاف آخرين إثر مداهمة بعض مخيمات النازحين السوريين.وقال الجيش اللبناني في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أوقفت وحدة من الجيش في منطقة برج البراجنة- بعبدا مواطنا لأنه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار".وأضاف أن وحداته أوقفت 109 سوريين في منطقتي الزهراني – صيدا والعريض – القصر، بسبب تجولهم دون أوراق قانونية، وقد فُتح تحقيق بإشراف القضاء المختص.وفي منشور سابق له يوم الجمعة الماضي، أشار الجيش اللبناني إلى تنفيذ مداهمات في مخيمات للنازحين السوريين في أنفة وبشمزين وأميون – الكورة، أسفرت عن توقيف 31 سوريا، بالإضافة إلى توقيف 18 آخرين عند حاجز المدفون – البترون، و7 في منطقة الدورة – المتن، للسبب ذاته، وتم تسليمهم للجهات المختصة لمتابعة التحقيق.
https://sarabic.ae/20250712/المبعوث-الأمريكي-توم-باراك-يوضح-تصريحاته-بشأن-سوريا-ليست-تهديدا-للبنان-1102631568.html
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أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش اللبناني يوقف 144 سوريا خلال مداهمات في بعبدا والشوف
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن وحدات تابعة له، تؤازرها دوريات من مديرية المخابرات، نفذت عمليات دهم في مناطق فالوغا – بعبدا، وبقعاتا والسمقانية – الشوف، أسفرت عن توقيف 144 شخصا من الجنسية السورية.
وأوضح في بيان له أنه تم توقيفهم لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وفقا لصحيفة
"النهار" اللبنانية
وفي يوم السبت الماضي، أعلن الجيش اللبناني، عن توقيفهم عشرات السوريين لتجولهم في الأراضي اللبنانية دون أوراق ثبوتية، بعد إيقاف آخرين إثر مداهمة بعض مخيمات النازحين السوريين.
وقال الجيش اللبناني في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أوقفت وحدة من الجيش في منطقة برج البراجنة- بعبدا مواطنا لأنه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار".
وأضاف أن وحداته أوقفت 109 سوريين في منطقتي الزهراني – صيدا والعريض – القصر، بسبب تجولهم دون أوراق قانونية، وقد فُتح تحقيق بإشراف القضاء المختص.
وفي منشور سابق له يوم الجمعة الماضي، أشار الجيش اللبناني إلى تنفيذ مداهمات في مخيمات للنازحين السوريين في أنفة وبشمزين وأميون – الكورة، أسفرت عن توقيف 31 سوريا، بالإضافة إلى توقيف 18 آخرين عند حاجز المدفون – البترون، و7 في منطقة الدورة – المتن، للسبب ذاته، وتم تسليمهم للجهات المختصة لمتابعة التحقيق.