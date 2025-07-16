https://sarabic.ae/20250716/إسرائيل-تعلن-قصف-آليات-عسكرية-كانت-تتحرك-نحو-السويداء-جنوبي-سوريا-1102726959.html

إسرائيل تعلن قصف آليات عسكرية كانت تتحرك نحو السويداء جنوبي سوريا

إسرائيل تعلن قصف آليات عسكرية كانت تتحرك نحو السويداء جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على أهداف عسكرية تابعة للنظام السوري جنوبي البلاد، وبشكل خاص في محيط محافظة السويداء، خلال... 16.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-16T12:20+0000

2025-07-16T12:20+0000

2025-07-16T12:26+0000

إسرائيل

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101979/99/1019799907_0:134:3008:1826_1920x0_80_0_0_3d3fe05a1300c302f65464a5d8f2fba5.jpg

وذكر الجيش الإسرائيلي بيان رسمي أن الطائرات الحربية استهدفت دبابات، ومنصات صاروخية، ووسائل قتالية متنوعة، بالإضافة إلى سيارات بيك آب مسلحة برشاشات ثقيلة كانت تتحرك نحو المنطقة.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل متابعة التطورات الميدانية والأنشطة التي تستهدف المواطنين الدروز جنوبي سوريا.كما أشار إلى أن هذه العمليات تجري "بناء على توجيهات المستوى السياسي"، مع الحفاظ على حالة من الجاهزية والاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة.وكانت مصادر محلية قد أكدت، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، أن "أحياء عدة في مدينة السويداء، إلى جانب القرى الغربية، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي مكثف، أسفر عن مقتل أكثر من 30 مدنيا، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى انتهاكات خطرة تمثلت في عمليات إعدام ميداني، وتخريب، وسرقات، والاعتداء على المواطنين بالضرب والإهانات اللفظية. وذلك أثناء دخول قوات تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع السوريتين، عقب التوصل إلى اتفاق مع وجهاء محافظة السويداء، يقضي بدخول هذه القوات إلى مركز المدينة.فيما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمواصلة مهاجمة القوات السورية، حتى انسحابها من محافظة السويداء، وترك الدروز في شأنهم، ملوّحا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة.من جانبها، أدانت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، الانتهاكات التي تشهدها محافظة السويداء، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنها، بعد أن وصفتها بـ"الأعمال المشينة"، التي لا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها.

https://sarabic.ae/20250716/الرئاسة-السورية-ندين-الانتهاكات-بحق-أهلنا-في-السويداء-ونتعهد-بالمحاسبة--عاجل--1102725980.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار