https://sarabic.ae/20250716/إسرائيل-تعلن-قصف-آليات-عسكرية-كانت-تتحرك-نحو-السويداء-جنوبي-سوريا-1102726959.html
إسرائيل تعلن قصف آليات عسكرية كانت تتحرك نحو السويداء جنوبي سوريا
إسرائيل تعلن قصف آليات عسكرية كانت تتحرك نحو السويداء جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على أهداف عسكرية تابعة للنظام السوري جنوبي البلاد، وبشكل خاص في محيط محافظة السويداء، خلال... 16.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-16T12:20+0000
2025-07-16T12:20+0000
2025-07-16T12:26+0000
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وذكر الجيش الإسرائيلي بيان رسمي أن الطائرات الحربية استهدفت دبابات، ومنصات صاروخية، ووسائل قتالية متنوعة، بالإضافة إلى سيارات بيك آب مسلحة برشاشات ثقيلة كانت تتحرك نحو المنطقة.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل متابعة التطورات الميدانية والأنشطة التي تستهدف المواطنين الدروز جنوبي سوريا.كما أشار إلى أن هذه العمليات تجري "بناء على توجيهات المستوى السياسي"، مع الحفاظ على حالة من الجاهزية والاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة.وكانت مصادر محلية قد أكدت، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، أن "أحياء عدة في مدينة السويداء، إلى جانب القرى الغربية، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي مكثف، أسفر عن مقتل أكثر من 30 مدنيا، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى انتهاكات خطرة تمثلت في عمليات إعدام ميداني، وتخريب، وسرقات، والاعتداء على المواطنين بالضرب والإهانات اللفظية. وذلك أثناء دخول قوات تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع السوريتين، عقب التوصل إلى اتفاق مع وجهاء محافظة السويداء، يقضي بدخول هذه القوات إلى مركز المدينة.فيما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمواصلة مهاجمة القوات السورية، حتى انسحابها من محافظة السويداء، وترك الدروز في شأنهم، ملوّحا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة.من جانبها، أدانت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، الانتهاكات التي تشهدها محافظة السويداء، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنها، بعد أن وصفتها بـ"الأعمال المشينة"، التي لا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها.
https://sarabic.ae/20250716/الرئاسة-السورية-ندين-الانتهاكات-بحق-أهلنا-في-السويداء-ونتعهد-بالمحاسبة--عاجل--1102725980.html
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إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تعلن قصف آليات عسكرية كانت تتحرك نحو السويداء جنوبي سوريا
12:20 GMT 16.07.2025 (تم التحديث: 12:26 GMT 16.07.2025)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على أهداف عسكرية تابعة للنظام السوري جنوبي البلاد، وبشكل خاص في محيط محافظة السويداء، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكر الجيش الإسرائيلي بيان رسمي أن الطائرات الحربية استهدفت دبابات، ومنصات صاروخية، ووسائل قتالية متنوعة، بالإضافة إلى سيارات بيك آب مسلحة برشاشات ثقيلة كانت تتحرك نحو المنطقة.
وأوضح البيان أن الغارات الجوية شملت أيضاً محاور طرق استراتيجية بهدف منع أي تقدم ميداني للقوات الموالية للنظام السوري في المنطقة التي تقطنها غالبية من أبناء الطائفة الدرزية.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل متابعة التطورات الميدانية والأنشطة التي تستهدف المواطنين الدروز جنوبي سوريا.
كما أشار إلى أن هذه العمليات تجري "بناء على توجيهات المستوى السياسي"، مع الحفاظ على حالة من الجاهزية والاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة.
وكانت مصادر محلية قد أكدت، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، أن "أحياء عدة في مدينة السويداء، إلى جانب القرى الغربية، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي مكثف
، أسفر عن مقتل أكثر من 30 مدنيا، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى انتهاكات خطرة تمثلت في عمليات إعدام ميداني، وتخريب، وسرقات، والاعتداء على المواطنين بالضرب والإهانات اللفظية. وذلك أثناء دخول قوات تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع السوريتين، عقب التوصل إلى اتفاق مع وجهاء محافظة السويداء، يقضي بدخول هذه القوات إلى مركز المدينة.
فيما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
، بمواصلة مهاجمة القوات السورية، حتى انسحابها من محافظة السويداء، وترك الدروز في شأنهم، ملوّحا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة.
من جانبها، أدانت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، الانتهاكات التي تشهدها محافظة السويداء، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنها، بعد أن وصفتها بـ"الأعمال المشينة"، التي لا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها.