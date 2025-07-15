https://sarabic.ae/20250715/الشيخ-الهجري-البيان-فرض-علينا-ونتعرض-لحرب-إبادة----1102693640.html

الشيخ الهجري: البيان فرض علينا ونتعرض "لحرب إبادة"

الشيخ الهجري: البيان فرض علينا ونتعرض "لحرب إبادة"

سبوتنيك عربي

قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، إن "بيان الطائفة الذي أصدرناه بشأن أحداث السويداء فُرض علينا، بتفاصيله الكاملة، من دمشق، وبضغط... 15.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-15T08:53+0000

2025-07-15T08:53+0000

2025-07-15T08:53+0000

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وأضاف الهجري، في تسجيل مصور، اليوم الثلاثاء: "بعد مفاوضات عدة مع دمشق، لم تفضِ عن أي نتائج أو صدق بالتعامل، فإن البيان الذي صدر عن الرئاسة الروحية في وقت سابق اليوم قد فرض على الرئاسة الروحية للطائفة من دمشق بتفاصيله كافة، وتحت ضغط دولي لحقن الدماء".واتهم الهجري الحكومة بـ"نكث العهد والوعد" و"قصف المدنيين العزّل"، رغم قبوله بـ"البيان المذل"، مضيفا: "هذا اليوم إما أن نكون فيه سوريين ونرفض الذل والإهانة، وإما أن نواجه عقودا من الذل والمهانة".وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، رحبت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، في بيان لها، بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع إلى محافظة السويداء، بهدف بسط السيطرة على المراكز الأمنية والعسكرية وتأمين المحافظة.ووصفت هذه الخطوة بأنها "تأتي في إطار الحرص على حقن الدماء واستعادة الأمن والاستقرار، وإيمانا منها بأن تحقيق ذلك يتطلب بسط سلطة الدولة من خلال مؤسساتها الرسمية، لا سيما الأمنية والعسكرية".كما طالبت بفتح حوار مع الحكومة السورية لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة، والعمل على تفعيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع أبناء المحافظة من أصحاب الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات.بالتوازي، أفادت وسائل إعلام سورية أن "وحدات من قوى الأمن الداخلي في درعا، اتجهت اليوم الثلاثاء إلى السويداء، تنفيذا لتوجيهات القيادة المركزية، وبالتنسيق الكامل مع وزارتي الداخلية والدفاع، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية لإعادة الاستقرار إلى مدينة السويداء".وكانت أعلنت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الثلاثاء، بدء دخول قوات الجيش إلى مدينة السويداء، عقب إعلان الفعاليات والمرجعيات الدينية ترحيبها ببسط سلطة الدولة.واحتدم الاقتتال في المحافظة بين أبناء العشائر والمحافظة، منذ يوم السبت، على خلفية سلب سيارة خضار واحتجاز سائقها أمس على طريق دمشق - السويداء، الأمر الذي أشعل شراراة الأزمة.ودعا محافظ السويداء (جنوبي سوريا) مصطفى البكور إلى ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار، على خلفية اشتباكات اندلعت صباح اليوم بين مسلحين وأهالي السويداء، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

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أخبار سوريا اليوم, السويداء, الدروز, اشتباكات, العالم العربي