https://sarabic.ae/20250714/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عدة-دبابات-على-حدود-السويداء-جنوبي-سوريا---عاجل--1102672583.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف دبابات على حدود السويداء جنوبي سوريا

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف دبابات على حدود السويداء جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه نفذ هجوما استهدف عددا من الدبابات في قرية سميع في محافظة السويداء، جنوبي سوريا. 14.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-14T11:24+0000

2025-07-14T11:24+0000

2025-07-14T11:49+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، إن "الجيش هاجم، قبل قليل، عددا من الدبابات في قرية سميع في السويداء جنوبي سوريا"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.ويأتي هذا التحرك الإسرائيلي، عقب إصدار الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، بيانا أكدت فيه رفضها القاطع "لدخول أي جهات أمنية، وعلى وجه الخصوص الأمن العام والهيئة، الذين دخلوا مساء أمس الأحد، إلى الحدود الإدارية للسويداء بذريعة الحماية، إلا أنهم قاموا بقصف قرانا الحدودية وساندوا العصابات التكفـيرية بالسـلاح الثقيل والطائرات المسيرة".بالتوازي، أفادت وسائل إعلام سورية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق، اليوم الاثنين، في أجواء محافظات السويداء، والقنيطرة، ودرعا.وفي وقت سابق اليوم الاثنين، صرحت وزارة الداخلية السورية أن قواتها "ستبدأ تدخلا مباشرا في محافظة السويداء، جنوبي البلاد، لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن"، بعد اشتباكات دامية أدت إلى مقتل العشرات وإصابة نحو 100 شخص.وأكدت الداخلية السورية أن 30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 100، في إحصاء أولي نتيجة اشتباكات مسلحة بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر في حي المقوس في مدينة السويداء.ووجّه شيخ عقل المسلمين الموحدين الدروز، حمود الحناوي، "نداء خاصا" إلى الرئيس أحمد الشرع، ووجهاء العشائر، داعيا إياهم إلى "وأد الفتنة" وإنهاء الأزمة الداخلية، مؤكدا أن "الموحدين الدروز يسعون للخير، ويرفضون الظلم، ويؤمنون أن الكرامة تصان بالعقل والحكمة لا بالسلاح والخطـف".

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