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شيخ عقل طائفة الدروز: اتفاق على وقف العمليات العسكرية في السويداء من جميع الأطراف
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لحظة شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما على قيادة رئاسة الأركان السورية في دمشق... فيديو
لحظة شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما على قيادة رئاسة الأركان السورية في دمشق... فيديو
سبوتنيك عربي
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارات على مبنى هيئة الأركان العامة في العاصمة السورية دمشق، وذلك ردا على "عدم استجابة الحكومة السورية المؤقتة... 16.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-16T12:50+0000
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وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة حدوث الغارة التي استهدفت هيئة الأركان، وذلك خلال بث حي مباشر لتلفزيون "سوريا"، حيث تم توثيق سماع دوي الانفجار وتصاعد أعمدة الدخان من مبنى هيئة الأركان، وذلك في خلفية الاستوديو الذي كانت تجلس داخله المذيعة وهي تتحدث عن اَخر التطورات جنوبي سوريا.يشار الى أن مبنى هيئة الأركان يقع في ساحة الأمويين، بالقرب من مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وسط العاصمة السورية دمشق.وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مبنى هيئة الأركان، أسفرت عن إصابة مدنيين اثنين جراء الغارات الإسرائيلية، بحسب قناة "الإخبارية" السورية.وكان هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمواصلة مهاجمة القوات السورية، حتى انسحابها من محافظة السويداء، وترك الدروز في شأنهم، ملوّحا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة.ونقلت وسائل إعلام عن كاتس، قوله: "كما أوضحنا وحذرنا، لن تتخلى إسرائيل عن الدروز في سوريا، وستطبق سياسة نزع السلاح التي قررناه"، مضيفا: "يجب على النظام السوري أن يخلي سبيل الدروز في السويداء ويسحب قواته".
https://sarabic.ae/20250716/نتنياهو-الوضع-جنوب-غربي-سوريا-خطير--عاجل-1102727330.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, غارات إسرائيلية, دمشق, نادي الفيديو
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, غارات إسرائيلية, دمشق, نادي الفيديو

لحظة شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما على قيادة رئاسة الأركان السورية في دمشق... فيديو

12:50 GMT 16.07.2025
© Photo / سوشيال ميدياغارات اسرائيلية على دمشق
غارات اسرائيلية على دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
© Photo / سوشيال ميديا
تابعنا عبر
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارات على مبنى هيئة الأركان العامة في العاصمة السورية دمشق، وذلك ردا على "عدم استجابة الحكومة السورية المؤقتة لسحب قواتها من محافظة السويداء" التي تشهد انتهاكات خطرة بحق المدنيين.
وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة حدوث الغارة التي استهدفت هيئة الأركان، وذلك خلال بث حي مباشر لتلفزيون "سوريا"، حيث تم توثيق سماع دوي الانفجار وتصاعد أعمدة الدخان من مبنى هيئة الأركان، وذلك في خلفية الاستوديو الذي كانت تجلس داخله المذيعة وهي تتحدث عن اَخر التطورات جنوبي سوريا.
يشار الى أن مبنى هيئة الأركان يقع في ساحة الأمويين، بالقرب من مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وسط العاصمة السورية دمشق.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مبنى هيئة الأركان، أسفرت عن إصابة مدنيين اثنين جراء الغارات الإسرائيلية، بحسب قناة "الإخبارية" السورية.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، أن "الجيش الإسرائيلي يواصل متابعة التطورات في الجنوب السوري والعمل وفق توجيهات المستوى السياسي"، مبينًا أنه في "حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
نتنياهو: الوضع جنوب غربي سوريا خطير
12:22 GMT
وكان هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمواصلة مهاجمة القوات السورية، حتى انسحابها من محافظة السويداء، وترك الدروز في شأنهم، ملوّحا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة.
ونقلت وسائل إعلام عن كاتس، قوله: "كما أوضحنا وحذرنا، لن تتخلى إسرائيل عن الدروز في سوريا، وستطبق سياسة نزع السلاح التي قررناه"، مضيفا: "يجب على النظام السوري أن يخلي سبيل الدروز في السويداء ويسحب قواته".
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