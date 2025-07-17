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الجيش الإسرائيلي يعترف بسقوط شظايا إحدى قذائفه على كنيسة "العائلة المقدسة" في غزة
الجيش الإسرائيلي يعترف بسقوط شظايا إحدى قذائفه على كنيسة "العائلة المقدسة" في غزة
سبوتنيك عربي
أقرّ الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، بأن شظايا إحدى القذائف التي أُطلقت خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، أصابت "عن طريق الخطأ" كنيسة "العائلة المقدسة"... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T22:07+0000
2025-07-18T04:10+0000
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وجاء في بيان رسمي للجيش الإسرائيلي: "التحقيق الأولي في التقارير عن إصابات داخل كنيسة "العائلة المقدسة" أظهر أن شظايا قذيفة أُطلقت خلال اشتباكات في المنطقة وصلت إلى مبنى الكنيسة عن طريق الخطأ. نعمل على تحديد الأسباب الدقيقة لهذا الحادث".وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي، "يستهدف حصرًا المواقع العسكرية ويبذل أقصى الجهود لتقليل الأضرار، التي تلحق بالمدنيين والمنشآت الدينية"، معربًا عن "الأسف الشديد لأي ضرر غير مقصود يلحق بمثل هذه المواقع".وكانت البطريركية اللاتينية في القدس، قد أعلنت في وقت سابق، أن القصف الإسرائيلي على الكنيسة الوحيدة الكاثوليكية في قطاع غزة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين. وعبّر البابا ليون الرابع عشر، عن تعازيه لعائلات الضحايا، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.من جهته، أفاد مدير فرع منظمة "كاريتاس" الخيرية في غزة، بأن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على مجمع الكنيسة.
https://sarabic.ae/20250717/الجيش-الإسرائيلي-اعتقال-جندي-بتهمة-التخابر-مع-إيران-1102765598.html
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غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعترف بسقوط شظايا إحدى قذائفه على كنيسة "العائلة المقدسة" في غزة

22:07 GMT 17.07.2025 (تم التحديث: 04:10 GMT 18.07.2025)
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمنطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أقرّ الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، بأن شظايا إحدى القذائف التي أُطلقت خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، أصابت "عن طريق الخطأ" كنيسة "العائلة المقدسة" الكاثوليكية في مدينة غزة، مؤكدًا أن التحقيق في ملابسات الحادث لا يزال جاريًا، على حد قوله.
وجاء في بيان رسمي للجيش الإسرائيلي: "التحقيق الأولي في التقارير عن إصابات داخل كنيسة "العائلة المقدسة" أظهر أن شظايا قذيفة أُطلقت خلال اشتباكات في المنطقة وصلت إلى مبنى الكنيسة عن طريق الخطأ. نعمل على تحديد الأسباب الدقيقة لهذا الحادث".
جنود إسرائيليين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
‌‏الجيش الإسرائيلي: اعتقال جندي بتهمة التخابر مع إيران
أمس, 13:18 GMT
وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي، "يستهدف حصرًا المواقع العسكرية ويبذل أقصى الجهود لتقليل الأضرار، التي تلحق بالمدنيين والمنشآت الدينية"، معربًا عن "الأسف الشديد لأي ضرر غير مقصود يلحق بمثل هذه المواقع".

من جانبها، أصدرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بيانًا أعربت فيه عن "بالغ الأسف" إزاء الحادث، وقالت: "كل روح بريئة تُزهق هي مأساة. نتضامن مع عائلات الضحايا والمصلين، ونشكر قداسة البابا ليون الرابع عشر على كلماته المواسية".

وكانت البطريركية اللاتينية في القدس، قد أعلنت في وقت سابق، أن القصف الإسرائيلي على الكنيسة الوحيدة الكاثوليكية في قطاع غزة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين. وعبّر البابا ليون الرابع عشر، عن تعازيه لعائلات الضحايا، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
من جهته، أفاد مدير فرع منظمة "كاريتاس" الخيرية في غزة، بأن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على مجمع الكنيسة.
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