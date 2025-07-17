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السفير الروسي لدى كوبنهاغن: الدنمارك لا تستبعد إنشاء قاعدة عسكرية لحلف الناتو في غرينلاند
السفير الروسي لدى كوبنهاغن: الدنمارك لا تستبعد إنشاء قاعدة عسكرية لحلف الناتو في غرينلاند
سبوتنيك عربي
صرّح السفير الروسي لدى الدنمارك، فلاديمير باربين، بأن الحكومة الدنماركية تؤيد زيادة النشاط العسكري لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) غير الإقليمية في جزيرة... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T04:04+0000
2025-07-17T06:20+0000
الناتو
غرينلاند
روسيا
ترامب
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وقال باربين في تصريحات لـ"سبوتنيك": "في ظل اتهامات موجهة لروسيا بتهديد الأمن الإقليمي، وخوفًا من مطالبات الولايات المتحدة بالحصول على غرينلاند، تدعو كوبنهاغن إلى زيادة النشاط العسكري في المناطق المرتفعة من دول الناتو غير الإقليمية، ولا يُستبعد مناقشة إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية لحلف الناتو في غرينلاند".وأضاف السفير الروسي لدى الدنمارك، أنه "بمبادرة من الدنمارك، تكثّف النشاط العسكري الفرنسي بالقرب من غرينلاند، بشكل ملحوظ"، مشيرًا إلى أن "الدنمارك تسعى إلى تعزيز التعاون العسكري مع ألمانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى في الحلف"، وأن "مثل هذه الإجراءات التي تتخذها الدنمارك من شأنها أن تؤدي إلى تدهور أكبر في الوضع العسكري والسياسي في القطب الشمالي".ورغم ردود الفعل الغاضبة في الدنمارك وغرينلاند، رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة، ما أثار جدلًا واسعًا حول نوايا واشنطن المستقبلية.يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها حصلت في عام 2009 على حكم ذاتي واسع يمنحها صلاحيات كاملة في الشؤون الداخلية.
https://sarabic.ae/20250607/ماكرون-يعتزم-زيارة-غرينلاند-بعد-تهديد-ترامب-بضمها-إلى-بلاده-1101427048.html
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الناتو, غرينلاند, روسيا, ترامب
الناتو, غرينلاند, روسيا, ترامب

السفير الروسي لدى كوبنهاغن: الدنمارك لا تستبعد إنشاء قاعدة عسكرية لحلف الناتو في غرينلاند

04:04 GMT 17.07.2025 (تم التحديث: 06:20 GMT 17.07.2025)
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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صرّح السفير الروسي لدى الدنمارك، فلاديمير باربين، بأن الحكومة الدنماركية تؤيد زيادة النشاط العسكري لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) غير الإقليمية في جزيرة غرينلاند، ولا تستبعد إنشاء قاعدة للحلف في الجزيرة، وذلك لأنها تتصور وجود "تهديدات" مزعومة من جانب روسيا.
وقال باربين في تصريحات لـ"سبوتنيك": "في ظل اتهامات موجهة لروسيا بتهديد الأمن الإقليمي، وخوفًا من مطالبات الولايات المتحدة بالحصول على غرينلاند، تدعو كوبنهاغن إلى زيادة النشاط العسكري في المناطق المرتفعة من دول الناتو غير الإقليمية، ولا يُستبعد مناقشة إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية لحلف الناتو في غرينلاند".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من اليسار، يتحدث مع الرئيس دونالد ترامب بينما يستمع وزير الخارجية ماركو روبيو خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن، الاثنين 24 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
ماكرون يعتزم زيارة غرينلاند بعد تهديد ترامب بضمها إلى بلاده
7 يونيو, 15:44 GMT
وأضاف السفير الروسي لدى الدنمارك، أنه "بمبادرة من الدنمارك، تكثّف النشاط العسكري الفرنسي بالقرب من غرينلاند، بشكل ملحوظ"، مشيرًا إلى أن "الدنمارك تسعى إلى تعزيز التعاون العسكري مع ألمانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى في الحلف"، وأن "مثل هذه الإجراءات التي تتخذها الدنمارك من شأنها أن تؤدي إلى تدهور أكبر في الوضع العسكري والسياسي في القطب الشمالي".
وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيده أن "جزيرة غرينلاند، يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة"، مشدداً على "أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي ولحماية العالم الحر، في مواجهة تهديدات محتملة من الصين وروسيا".
ورغم ردود الفعل الغاضبة في الدنمارك وغرينلاند، رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة، ما أثار جدلًا واسعًا حول نوايا واشنطن المستقبلية.
من جانبه، رد رئيس الوزراء السابق لغرينلاند موته إيغييده، قائلًا: "الجزيرة ليست للبيع ولن تكون يوماً للبيع"، مؤكدًا على تمسك السكان بسيادتهم وحقهم في تقرير مصيرهم.
يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها حصلت في عام 2009 على حكم ذاتي واسع يمنحها صلاحيات كاملة في الشؤون الداخلية.
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