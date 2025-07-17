https://sarabic.ae/20250717/السفير-الروسي-لدى-كوبنهاغن-الدنمارك-لا-تستبعد-إنشاء-قاعدة-عسكرية-لحلف-الناتو-في-غرينلاند-1102745528.html

السفير الروسي لدى كوبنهاغن: الدنمارك لا تستبعد إنشاء قاعدة عسكرية لحلف الناتو في غرينلاند

السفير الروسي لدى كوبنهاغن: الدنمارك لا تستبعد إنشاء قاعدة عسكرية لحلف الناتو في غرينلاند

سبوتنيك عربي

صرّح السفير الروسي لدى الدنمارك، فلاديمير باربين، بأن الحكومة الدنماركية تؤيد زيادة النشاط العسكري لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) غير الإقليمية في جزيرة... 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T04:04+0000

2025-07-17T04:04+0000

2025-07-17T06:20+0000

الناتو

غرينلاند

روسيا

ترامب

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وقال باربين في تصريحات لـ"سبوتنيك": "في ظل اتهامات موجهة لروسيا بتهديد الأمن الإقليمي، وخوفًا من مطالبات الولايات المتحدة بالحصول على غرينلاند، تدعو كوبنهاغن إلى زيادة النشاط العسكري في المناطق المرتفعة من دول الناتو غير الإقليمية، ولا يُستبعد مناقشة إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية لحلف الناتو في غرينلاند".وأضاف السفير الروسي لدى الدنمارك، أنه "بمبادرة من الدنمارك، تكثّف النشاط العسكري الفرنسي بالقرب من غرينلاند، بشكل ملحوظ"، مشيرًا إلى أن "الدنمارك تسعى إلى تعزيز التعاون العسكري مع ألمانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى في الحلف"، وأن "مثل هذه الإجراءات التي تتخذها الدنمارك من شأنها أن تؤدي إلى تدهور أكبر في الوضع العسكري والسياسي في القطب الشمالي".ورغم ردود الفعل الغاضبة في الدنمارك وغرينلاند، رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة، ما أثار جدلًا واسعًا حول نوايا واشنطن المستقبلية.يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها حصلت في عام 2009 على حكم ذاتي واسع يمنحها صلاحيات كاملة في الشؤون الداخلية.

https://sarabic.ae/20250607/ماكرون-يعتزم-زيارة-غرينلاند-بعد-تهديد-ترامب-بضمها-إلى-بلاده-1101427048.html

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الناتو, غرينلاند, روسيا, ترامب