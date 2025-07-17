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https://sarabic.ae/20250717/القضاء-الفرنسي-يقرر-إطلاق-سراح-اللبناني-جورج-عبد-الله-في-هذا-الموعد--1102754467.html
القضاء الفرنسي يقرر إطلاق سراح اللبناني جورج عبد الله في هذا الموعد
القضاء الفرنسي يقرر إطلاق سراح اللبناني جورج عبد الله في هذا الموعد
سبوتنيك عربي
أمر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، بالإفراج عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، الذي حُكم عليه عام 1987، في قضية اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أمريكي. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T09:56+0000
2025-07-17T09:56+0000
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ويعتبر عبد الله، من أقدم السجناء في فرنسا، وفقا لما نقله إعلام غربي عن مصدر قضائي. وسيتم الإفراج عن عبد الله، المسجون منذ نحو 40 عاما، في 25 يوليو/ تموز الجاري. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها في جلسة غير علنية في قصر العدل في العاصمة باريس، في غياب جورج إبراهيم عبد الله، البالغ من العمر 74 عاما، والمسجون في لانميزان بمقاطعة أوت - بيرينيه. يذكر أنه حُكم على عبد الله، بالسجن المؤبد عام 1987، ومنذ عام 1999، استوفى عبد الله الشروط المطلوبة للإفراج عنه، وفق قانون العقوبات الفرنسي، إلا أن الإفراج عنه عُرقل منذ عام 2003، بضغط أمريكي - إسرائيلي. واعتقل عبد الله في فرنسا عام 1984، بتهمة "حيازة وثائق مزورة وسلاح غير مرخص". ولاحقا، اتهم بـ"التورط في اغتيال دبلوماسيين" اثنين في باريس عام 1982، وهما ياكوف بارسيمانتوف (دبلوماسي إسرائيلي)، وتشارلز راي (دبلوماسي أمريكي). يشار إلى أن جورج إبراهيم عبد الله، لم يقرّ بتورطه في عمليتي الاغتيال، اللتين صنفهما في خانة أعمال "المقاومة" ضد "القمع الإسرائيلي والأمريكي" في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978. ومع ذلك، قدم محاميه جان لوي شالانسيه، للمحكمة خلال الجلسة السابقة، وثائق تشير إلى وجود مبلغ "يناهز 16 ألف يورو" في حساب جورج عبد الله، "يمكن استخدامه من جانب الأطراف المدنية إذا طلبوا الدفع". ولم يحدد مصدر الأموال، كما لم يُفصّل موقف موكله.وأضاف شالانسيه: "أكدت مجددا أن مفهوم التوبة غير موجود في القانون الفرنسي".ويذكر أنه في حكمها الصادر في فبراير/ شباط الماضي، وبعيدا عن المسألة المالية، قالت المحكمة إنها تؤيد إطلاق سراح جورج عبد الله، مع ترحيله فورا إلى لبنان (الذي أكد الاستعداد لاستقباله)، تماشيا مع قرار محكمة تنفيذ الأحكام الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي عُلّق تنفيذه فورا بعد استئناف من النيابة العامة لشؤون مكافحة الإرهاب.
https://sarabic.ae/20240621/وقفة-احتجاجية-أمام-السفارة-الفرنسية-في-بيروت-للمطالبة-بالإفراج-عن-جورج-عبد-الله-1090029743.html
https://sarabic.ae/20221022/اعتصام-أمام-السفارة-الفرنسية-في-بيروت-في-الذكرى-38-لاعتقال-جورج-عبد-الله-1069355802.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

القضاء الفرنسي يقرر إطلاق سراح اللبناني جورج عبد الله في هذا الموعد

09:56 GMT 17.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayجورج عبد الله
جورج عبد الله - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أمر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، بالإفراج عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، الذي حُكم عليه عام 1987، في قضية اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أمريكي.
ويعتبر عبد الله، من أقدم السجناء في فرنسا، وفقا لما نقله إعلام غربي عن مصدر قضائي.
وسيتم الإفراج عن عبد الله، المسجون منذ نحو 40 عاما، في 25 يوليو/ تموز الجاري.
وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها في جلسة غير علنية في قصر العدل في العاصمة باريس، في غياب جورج إبراهيم عبد الله، البالغ من العمر 74 عاما، والمسجون في لانميزان بمقاطعة أوت - بيرينيه.
يذكر أنه حُكم على عبد الله، بالسجن المؤبد عام 1987، ومنذ عام 1999، استوفى عبد الله الشروط المطلوبة للإفراج عنه، وفق قانون العقوبات الفرنسي، إلا أن الإفراج عنه عُرقل منذ عام 2003، بضغط أمريكي - إسرائيلي.
وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في بيروت للمطالبة بالإفراج عن جورج عبد الله
21 يونيو 2024, 08:39 GMT
واعتقل عبد الله في فرنسا عام 1984، بتهمة "حيازة وثائق مزورة وسلاح غير مرخص".
ولاحقا، اتهم بـ"التورط في اغتيال دبلوماسيين" اثنين في باريس عام 1982، وهما ياكوف بارسيمانتوف (دبلوماسي إسرائيلي)، وتشارلز راي (دبلوماسي أمريكي).
يشار إلى أن جورج إبراهيم عبد الله، لم يقرّ بتورطه في عمليتي الاغتيال، اللتين صنفهما في خانة أعمال "المقاومة" ضد "القمع الإسرائيلي والأمريكي" في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.
اعتصام أمام السفارة الفرنسية في بيروت في الذكرى 38 على اعتقال جورج عبد الله - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
اعتصام أمام السفارة الفرنسية في بيروت في الذكرى 38 لاعتقال جورج عبد الله
22 أكتوبر 2022, 17:49 GMT
ومع ذلك، قدم محاميه جان لوي شالانسيه، للمحكمة خلال الجلسة السابقة، وثائق تشير إلى وجود مبلغ "يناهز 16 ألف يورو" في حساب جورج عبد الله، "يمكن استخدامه من جانب الأطراف المدنية إذا طلبوا الدفع".
ولم يحدد مصدر الأموال، كما لم يُفصّل موقف موكله.

وبحسب شالانسيه، اعتبر المدعي العام ومحامي الطرف المدني، اللذان يعارضان إطلاق سراح موكله، أن عبد الله، "لم يبذل أي جهد لأن المال ليس له"، كما أنه لم يظهر أي مؤشرات إلى "التوبة" عن الأعمال التي اتُهم بارتكابها.

وأضاف شالانسيه: "أكدت مجددا أن مفهوم التوبة غير موجود في القانون الفرنسي".
ويذكر أنه في حكمها الصادر في فبراير/ شباط الماضي، وبعيدا عن المسألة المالية، قالت المحكمة إنها تؤيد إطلاق سراح جورج عبد الله، مع ترحيله فورا إلى لبنان (الذي أكد الاستعداد لاستقباله)، تماشيا مع قرار محكمة تنفيذ الأحكام الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي عُلّق تنفيذه فورا بعد استئناف من النيابة العامة لشؤون مكافحة الإرهاب.
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