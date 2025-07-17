بين الماء والسماء... احتفالات مثيرة لمقاتلات البحرية الروسية

نفذت مقاتلات "ميغ-31" التابعة لأسطول المحيط الهادئ تدريبات على اعتراض صاروخ كروز لعدو افتراضي، في كامتشاتكا الروسية.
نفذت مقاتلات "ميغ-31" التابعة لأسطول المحيط الهادئ تدريبات على اعتراض صاروخ كروز لعدو افتراضي، في كامتشاتكا الروسية.
الرائد أوليغ كوختا في قمرة القيادة لأول طائرة "إيل-38إن" المضادة للغواصات خلال مراسم تسليمها لممثلي الطيران البحري للقوات البحرية الروسية في مطار معهد أبحاث الطيران باسم "إم.إم. غروموف في جوكوفسكي".
الرائد أوليغ كوختا في قمرة القيادة لأول طائرة "إيل-38إن" المضادة للغواصات خلال مراسم تسليمها لممثلي الطيران البحري للقوات البحرية الروسية في مطار معهد أبحاث الطيران باسم "إم.إم. غروموف في جوكوفسكي".
طائرة "تو-142" المضادة للغواصات بعيدة المدى تحلق في السماء خلال العرض العسكري البحري الرئيسي بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ.
طائرة "تو-142" المضادة للغواصات بعيدة المدى تحلق في السماء خلال العرض العسكري البحري الرئيسي بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ.
مشاة البحرية التابعون لأسطول البلطيق يهبطون من مروحية من طراز "كا-27 بي إس" على ساحل غير مجهز لعدو افتراضي خلال مناورات عسكرية.
مشاة البحرية التابعون لأسطول البلطيق يهبطون من مروحية من طراز "كا-27 بي إس" على ساحل غير مجهز لعدو افتراضي خلال مناورات عسكرية.
تدريب على التزود بالوقود في الجو لمقاتلة "سو-30 إس إم" التابعة للفوج 43 للطيران الهجومي البحري.
تدريب على التزود بالوقود في الجو لمقاتلة "سو-30 إس إم" التابعة للفوج 43 للطيران الهجومي البحري.
التحضير قبل الإقلاع للطائرة المقاتلة المتعددة المهام "ميغ-29 كي" على متن حاملة الطائرات خلال التدريبات العملية للطائرات المقاتلة على متن السفن التابعة للأسطول الشمالي في مطار "سيفيرومورسك-3" في مقاطعة مورمانسك.
التحضير قبل الإقلاع للطائرة المقاتلة المتعددة المهام "ميغ-29 كي" على متن حاملة الطائرات خلال التدريبات العملية للطائرات المقاتلة على متن السفن التابعة للأسطول الشمالي في مطار "سيفيرومورسك-3" في مقاطعة مورمانسك.
الطائرات المضادة للغواصات من طراز "إيل-38إن" والمقاتلة "سو-27" في العرض العسكري البحري الرئيسي بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية.
الطائرات المضادة للغواصات من طراز "إيل-38إن" والمقاتلة "سو-27" في العرض العسكري البحري الرئيسي بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية.
مقاتلات "ميغ-29كي" متعددة المهام على سطح حاملة الطائرات في مطار "سيفيرومورسك-3" في مقاطعة مورمانسك، حيث يجري طيارو فوج الطيران المقاتل البحري المستقل رحلات تدريبية.
مقاتلات "ميغ-29كي" متعددة المهام على سطح حاملة الطائرات في مطار "سيفيرومورسك-3" في مقاطعة مورمانسك، حيث يجري طيارو فوج الطيران المقاتل البحري المستقل رحلات تدريبية.
شحن قواذف الصواريخ غير الموجهة في القاذفة التكتيكية الأمامية "سو-24 إم" قبل الرحلات الجوية في قاعدة مركز الطيران البحري رقم 859 في مقاطعة ييسك.
شحن قواذف الصواريخ غير الموجهة في القاذفة التكتيكية الأمامية "سو-24 إم" قبل الرحلات الجوية في قاعدة مركز الطيران البحري رقم 859 في مقاطعة ييسك.
عمل الصحفيين الأجانب على متن سفن المجموعة الدائمة للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.
عمل الصحفيين الأجانب على متن سفن المجموعة الدائمة للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.
طائرات مضادة الغواصات من طراز "إيل-38" ومقاتلات "سو-27" في التدريب العام للجزء الجوي من العرض البحري بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية.
طائرات مضادة الغواصات من طراز "إيل-38" ومقاتلات "سو-27" في التدريب العام للجزء الجوي من العرض البحري بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية.
طيار في قمرة القيادة لمقاتلة متعددة المهام من طراز "ميغ-29كي" على سطح حاملة طائرات في مطار "سيفيرومورسك-3" في مقاطعة مورمانسك، حيث يجري طيارو فوج الطيران المقاتل البحري المستقل تدريبات طيران.
طيار في قمرة القيادة لمقاتلة متعددة المهام من طراز "ميغ-29كي" على سطح حاملة طائرات في مطار "سيفيرومورسك-3" في مقاطعة مورمانسك، حيث يجري طيارو فوج الطيران المقاتل البحري المستقل تدريبات طيران.
طائرات "سو-25" الهجومية في التدريب العام للجزء الجوي بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية.
طائرات "سو-25" الهجومية في التدريب العام للجزء الجوي بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية.