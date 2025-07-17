بين الماء والسماء... احتفالات مثيرة لمقاتلات البحرية الروسية

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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:17 GMT
30 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تقاتل في عدة جبهات وتتلاعب بورقة الأقليات
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤولين : نتنياهو يسعى لإقامة معسكرات اعتقال في غزة تحت مزاعم إنشاء
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
إفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تستهدف رموز السيادة السورية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قد يستغرق عدة أيام: ما الأهداف السياسية والعسكرية للهجوم الإسرائيلي على سوريا؟
18:00 GMT
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بابل العراقية تراث إنساني
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بين الماء والسماء... احتفالات مثيرة لمقاتلات البحرية الروسية
بين الماء والسماء... احتفالات مثيرة لمقاتلات البحرية الروسية
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية، الذي يصادف السابع عشر من يوليو/تموز، وجمعها لقراء... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

بين الماء والسماء... احتفالات مثيرة لمقاتلات البحرية الروسية

13:36 GMT 17.07.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية، الذي يصادف السابع عشر من يوليو/تموز، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / InterceptionOfMissile (cropped image)

نفذت مقاتلات "ميغ-31" التابعة لأسطول المحيط الهادئ تدريبات على اعتراض صاروخ كروز لعدو افتراضي، في كامتشاتكا الروسية.

نفذت مقاتلات &quot;ميغ-31&quot; التابعة لأسطول المحيط الهادئ تدريبات على اعتراض صاروخ كروز لعدو افتراضي، في كامتشاتكا الروسية. - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / InterceptionOfMissile (cropped image)

نفذت مقاتلات "ميغ-31" التابعة لأسطول المحيط الهادئ تدريبات على اعتراض صاروخ كروز لعدو افتراضي، في كامتشاتكا الروسية.

© Sputnik . Ramil Sitdikov

الرائد أوليغ كوختا في قمرة القيادة لأول طائرة "إيل-38إن" المضادة للغواصات خلال مراسم تسليمها لممثلي الطيران البحري للقوات البحرية الروسية في مطار معهد أبحاث الطيران باسم "إم.إم. غروموف في جوكوفسكي".

الرائد أوليغ كوختا في قمرة القيادة لأول طائرة &quot;إيل-38إن&quot; المضادة للغواصات خلال مراسم تسليمها لممثلي الطيران البحري للقوات البحرية الروسية في مطار معهد أبحاث الطيران باسم &quot;إم.إم. غروموف في جوكوفسكي&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ramil Sitdikov

الرائد أوليغ كوختا في قمرة القيادة لأول طائرة "إيل-38إن" المضادة للغواصات خلال مراسم تسليمها لممثلي الطيران البحري للقوات البحرية الروسية في مطار معهد أبحاث الطيران باسم "إم.إم. غروموف في جوكوفسكي".

© Sputnik . Mikhail Kireev / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة "تو-142" المضادة للغواصات بعيدة المدى تحلق في السماء خلال العرض العسكري البحري الرئيسي بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ.

طائرة &quot;تو-142&quot; المضادة للغواصات بعيدة المدى تحلق في السماء خلال العرض العسكري البحري الرئيسي بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
3/13
© Sputnik . Mikhail Kireev
/
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طائرة "تو-142" المضادة للغواصات بعيدة المدى تحلق في السماء خلال العرض العسكري البحري الرئيسي بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية، في سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Mikhail Golenkov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاة البحرية التابعون لأسطول البلطيق يهبطون من مروحية من طراز "كا-27 بي إس" على ساحل غير مجهز لعدو افتراضي خلال مناورات عسكرية.

مشاة البحرية التابعون لأسطول البلطيق يهبطون من مروحية من طراز &quot;كا-27 بي إس&quot; على ساحل غير مجهز لعدو افتراضي خلال مناورات عسكرية. - سبوتنيك عربي
4/13
© Sputnik . Mikhail Golenkov
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مشاة البحرية التابعون لأسطول البلطيق يهبطون من مروحية من طراز "كا-27 بي إس" على ساحل غير مجهز لعدو افتراضي خلال مناورات عسكرية.

CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / NavalAviationRefueling (cropped image)

تدريب على التزود بالوقود في الجو لمقاتلة "سو-30 إس إم" التابعة للفوج 43 للطيران الهجومي البحري.

تدريب على التزود بالوقود في الجو لمقاتلة &quot;سو-30 إس إم&quot; التابعة للفوج 43 للطيران الهجومي البحري. - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / NavalAviationRefueling (cropped image)

تدريب على التزود بالوقود في الجو لمقاتلة "سو-30 إس إم" التابعة للفوج 43 للطيران الهجومي البحري.

© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور

التحضير قبل الإقلاع للطائرة المقاتلة المتعددة المهام "ميغ-29 كي" على متن حاملة الطائرات خلال التدريبات العملية للطائرات المقاتلة على متن السفن التابعة للأسطول الشمالي في مطار "سيفيرومورسك-3" في مقاطعة مورمانسك.

التحضير قبل الإقلاع للطائرة المقاتلة المتعددة المهام &quot;ميغ-29 كي&quot; على متن حاملة الطائرات خلال التدريبات العملية للطائرات المقاتلة على متن السفن التابعة للأسطول الشمالي في مطار &quot;سيفيرومورسك-3&quot; في مقاطعة مورمانسك. - سبوتنيك عربي
6/13
© Sputnik . Pavel Lvov
/
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التحضير قبل الإقلاع للطائرة المقاتلة المتعددة المهام "ميغ-29 كي" على متن حاملة الطائرات خلال التدريبات العملية للطائرات المقاتلة على متن السفن التابعة للأسطول الشمالي في مطار "سيفيرومورسك-3" في مقاطعة مورمانسك.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

الطائرات المضادة للغواصات من طراز "إيل-38إن" والمقاتلة "سو-27" في العرض العسكري البحري الرئيسي بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية.

الطائرات المضادة للغواصات من طراز &quot;إيل-38إن&quot; والمقاتلة &quot;سو-27&quot; في العرض العسكري البحري الرئيسي بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية. - سبوتنيك عربي
7/13
© Sputnik . Alexander Galperin
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الطائرات المضادة للغواصات من طراز "إيل-38إن" والمقاتلة "سو-27" في العرض العسكري البحري الرئيسي بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية.

© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلات "ميغ-29كي" متعددة المهام على سطح حاملة الطائرات في مطار "سيفيرومورسك-3" في مقاطعة مورمانسك، حيث يجري طيارو فوج الطيران المقاتل البحري المستقل رحلات تدريبية.

مقاتلات &quot;ميغ-29كي&quot; متعددة المهام على سطح حاملة الطائرات في مطار &quot;سيفيرومورسك-3&quot; في مقاطعة مورمانسك، حيث يجري طيارو فوج الطيران المقاتل البحري المستقل رحلات تدريبية. - سبوتنيك عربي
8/13
© Sputnik . Pavel Lvov
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مقاتلات "ميغ-29كي" متعددة المهام على سطح حاملة الطائرات في مطار "سيفيرومورسك-3" في مقاطعة مورمانسك، حيث يجري طيارو فوج الطيران المقاتل البحري المستقل رحلات تدريبية.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

شحن قواذف الصواريخ غير الموجهة في القاذفة التكتيكية الأمامية "سو-24 إم" قبل الرحلات الجوية في قاعدة مركز الطيران البحري رقم 859 في مقاطعة ييسك.

شحن قواذف الصواريخ غير الموجهة في القاذفة التكتيكية الأمامية &quot;سو-24 إم&quot; قبل الرحلات الجوية في قاعدة مركز الطيران البحري رقم 859 في مقاطعة ييسك. - سبوتنيك عربي
9/13
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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شحن قواذف الصواريخ غير الموجهة في القاذفة التكتيكية الأمامية "سو-24 إم" قبل الرحلات الجوية في قاعدة مركز الطيران البحري رقم 859 في مقاطعة ييسك.

CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Foreign journalists (cropped image)

عمل الصحفيين الأجانب على متن سفن المجموعة الدائمة للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

عمل الصحفيين الأجانب على متن سفن المجموعة الدائمة للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط. - سبوتنيك عربي
10/13
CC BY 4.0 / Russian Defence Ministry / Foreign journalists (cropped image)

عمل الصحفيين الأجانب على متن سفن المجموعة الدائمة للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

طائرات مضادة الغواصات من طراز "إيل-38" ومقاتلات "سو-27" في التدريب العام للجزء الجوي من العرض البحري بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية.

طائرات مضادة الغواصات من طراز &quot;إيل-38&quot; ومقاتلات &quot;سو-27&quot; في التدريب العام للجزء الجوي من العرض البحري بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية. - سبوتنيك عربي
11/13
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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طائرات مضادة الغواصات من طراز "إيل-38" ومقاتلات "سو-27" في التدريب العام للجزء الجوي من العرض البحري بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية.

© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور

طيار في قمرة القيادة لمقاتلة متعددة المهام من طراز "ميغ-29كي" على سطح حاملة طائرات في مطار "سيفيرومورسك-3" في مقاطعة مورمانسك، حيث يجري طيارو فوج الطيران المقاتل البحري المستقل تدريبات طيران.

طيار في قمرة القيادة لمقاتلة متعددة المهام من طراز &quot;ميغ-29كي&quot; على سطح حاملة طائرات في مطار &quot;سيفيرومورسك-3&quot; في مقاطعة مورمانسك، حيث يجري طيارو فوج الطيران المقاتل البحري المستقل تدريبات طيران. - سبوتنيك عربي
12/13
© Sputnik . Pavel Lvov
/
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طيار في قمرة القيادة لمقاتلة متعددة المهام من طراز "ميغ-29كي" على سطح حاملة طائرات في مطار "سيفيرومورسك-3" في مقاطعة مورمانسك، حيث يجري طيارو فوج الطيران المقاتل البحري المستقل تدريبات طيران.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

طائرات "سو-25" الهجومية في التدريب العام للجزء الجوي بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية.

طائرات &quot;سو-25&quot; الهجومية في التدريب العام للجزء الجوي بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية. - سبوتنيك عربي
13/13
© Sputnik . Alexander Galperin
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طائرات "سو-25" الهجومية في التدريب العام للجزء الجوي بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية.

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