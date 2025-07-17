بين الماء والسماء... احتفالات مثيرة لمقاتلات البحرية الروسية

اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور بمناسبة ذكرى تأسيس سلاح الجو لدى البحرية الروسية، الذي يصادف السابع عشر من يوليو/تموز، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.