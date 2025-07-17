https://sarabic.ae/20250717/قائدا-الحرس-الثوري-والجيش-الإيرانيين-مستعدون-لتوجيه-ضربة-جديدة-للعدو-1102759160.html

قائدا الحرس الثوري والجيش الإيرانيين: مستعدون لتوجيه ضربة جديدة للعدو

قائدا الحرس الثوري والجيش الإيرانيين: مستعدون لتوجيه ضربة جديدة للعدو

سبوتنيك عربي

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، اليوم الخميس، أن "المعتدين والمهاجمين على إيران، لن يفلتوا من عملتهم". 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T11:43+0000

2025-07-17T11:43+0000

2025-07-17T11:43+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

الجيش الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091655505_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_f643f45dd5820ed7869101e0d8ba07ea.jpg

وخلال لقائه قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، قال باكبور، إن "القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لتوجيه ضربة جديدة للعدو"، فيما أكد حاتمي أن "القوات المسلحة لن تتردد لحظة في الدفاع عن شعب وأراضي إيران".يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت بمقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ 22 من يونيو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.وصادق البرلمان الإيراني، في الآونة الأخيرة، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد دعا إلى استئناف عمليات التفتيش النووي في إيران، عقب وقف إطلاق النار، وقال إن "استئناف التعاون مع الوكالة أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح، ينهي الخلاف حول أنشطة إيران النووية".وكانت إيران، قد اتهمت غروسي، بـ"خيانة نظام منع الانتشار النووي وجعل الوكالة شريكا في عدوان ظالم تنفذه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عليها"، مشددة على ضرورة "مساءلة غروسي"، على ما وصفته بـ"التصريحات المضللة"، التي استندت إليها واشنطن ودول أوروبية في الإعلان عن عدم امتثال إيران لشروط الاتفاق النووي.

https://sarabic.ae/20250717/إعلام-الضربات-الأمريكية-على-إيران-لم-تدمر-سوى-موقع-واحد-من-بين-3-مواقع-نووية-1102755415.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم