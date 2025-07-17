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من صفد إلى بيروت.. نوال محمود صوت اللاجئين الفلسطينيين الذي لا يكل.. فيديو
من صفد إلى بيروت.. نوال محمود صوت اللاجئين الفلسطينيين الذي لا يكل.. فيديو
سبوتنيك عربي
تحمل نوال محمود، في جعبتها إرث نكبة عام 1948، فذاكرة التهجير من مدينة صفد، لا تزال حية في وجدان عائلتها التي استقرت في مخيمات اللاجئين بلبنان. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
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لكن هذا الإرث لم يكن سوى دافع إضافي لها لتكريس حياتها للعمل الاجتماعي والتنموي، لتصبح اليوم رئيسة "جمعية هنا للتنمية" وصوتا بارزا يدافع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.وعلى مدار سنوات، واظبت نوال محمود، على أن تكون في طليعة العمل الاجتماعي، فسعت من خلال جمعيتها إلى تنمية قدرات اللاجئين الفلسطينيين وعائلاتهم، وتوفير فرص التعليم لأبنائهم، ونشر الوعي بينهم، وتقديم المساعدات اللازمة لهم. لم يقتصر دورها على الجانب التنموي فحسب، بل كانت حاضرة بقوة في كل النشاطات والتظاهرات المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتخفيض خدماتها.جاء هذا التحرك رفضا لسياسات تقليص خدمات الـ"أونروا" وللمطالبة بتوفير تمويل عاجل ومستدام للوكالة، واحتجاجا على قرار فصل عدد من الموظفين الفلسطينيين على خلفية الانتماء الوطني.شارك في الاعتصام حشد من الفعاليات الشعبية وممثلي المؤسسات والجمعيات والأهالي من مخيمات صيدا وبيروت والشمال، الذين أكدوا رفضهم للإجراءات التي تمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
https://sarabic.ae/20250329/قيادية-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-الهجوم-على-مخيمات-الضفة-سياسة-إسرائيلية-لإنهاء-ملف-اللاجئين-1099062750.html
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من صفد إلى بيروت.. نوال محمود صوت اللاجئين الفلسطينيين الذي لا يكل.. فيديو

07:00 GMT 17.07.2025 (تم التحديث: 08:51 GMT 17.07.2025)
© AP Photoلاجئون
لاجئون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© AP Photo
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تحمل نوال محمود، في جعبتها إرث نكبة عام 1948، فذاكرة التهجير من مدينة صفد، لا تزال حية في وجدان عائلتها التي استقرت في مخيمات اللاجئين بلبنان.
لكن هذا الإرث لم يكن سوى دافع إضافي لها لتكريس حياتها للعمل الاجتماعي والتنموي، لتصبح اليوم رئيسة "جمعية هنا للتنمية" وصوتا بارزا يدافع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وعلى مدار سنوات، واظبت نوال محمود، على أن تكون في طليعة العمل الاجتماعي، فسعت من خلال جمعيتها إلى تنمية قدرات اللاجئين الفلسطينيين وعائلاتهم، وتوفير فرص التعليم لأبنائهم، ونشر الوعي بينهم، وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
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قيادية في حركة فتح لـ"سبوتنيك": الهجوم على مخيمات الضفة سياسة إسرائيلية لإنهاء ملف اللاجئين
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لم يقتصر دورها على الجانب التنموي فحسب، بل كانت حاضرة بقوة في كل النشاطات والتظاهرات المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتخفيض خدماتها.

كان آخر فصول هذا النضال يوم أمس، حيث شاركت نوال محمود، في الاعتصام الشعبي الذي نظمه "منتدى المؤسسات والجمعيات العاملة بالوسط الفلسطيني" في لبنان، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة بيروت.

جاء هذا التحرك رفضا لسياسات تقليص خدمات الـ"أونروا" وللمطالبة بتوفير تمويل عاجل ومستدام للوكالة، واحتجاجا على قرار فصل عدد من الموظفين الفلسطينيين على خلفية الانتماء الوطني.
شارك في الاعتصام حشد من الفعاليات الشعبية وممثلي المؤسسات والجمعيات والأهالي من مخيمات صيدا وبيروت والشمال، الذين أكدوا رفضهم للإجراءات التي تمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
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