https://sarabic.ae/20250718/إعلام-إسرائيل-تعتزم-السماح-لقوات-سورية-بدخول-السويداء-خلال-الـ48-ساعة-المقبلة-1102799444.html
إعلام: إسرائيل تعتزم السماح لقوات سورية بدخول السويداء خلال الـ48 ساعة المقبلة
إعلام: إسرائيل تعتزم السماح لقوات سورية بدخول السويداء خلال الـ48 ساعة المقبلة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر سياسي مطلع، أن "إسرائيل ستسمح بدخول محدود لقوات الأمن السورية إلى محافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T13:04+0000
2025-07-18T13:04+0000
2025-07-18T13:04+0000
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ونقلت إذاعة "غالي تساهال" عن المصدر، قوله: "نظرا لعدم الاستقرار المستمر جنوب غربي سوريا، وافقت إسرائيل على السماح بدخول محدود لقوات الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء، خلال الـ48 ساعة المقبلة".وكان نتنياهو قد صرّح سابقا في مناسبات عدة بأن "إسرائيل لن تسمح بوجود أي جماعات أو قوات سورية مسلحة في المنطقة الواقعة بين دمشق ومرتفعات الجولان.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250718/تصويت-ما-السيناريو-الأقرب-لتطور-المواجهات-في-السويداء-جنوبي-سوريا؟-1102790363.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم
إعلام: إسرائيل تعتزم السماح لقوات سورية بدخول السويداء خلال الـ48 ساعة المقبلة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر سياسي مطلع، أن "إسرائيل ستسمح بدخول محدود لقوات الأمن السورية إلى محافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية خلال الـ48 ساعة المقبلة، وسط اشتباكات في المنطقة".
ونقلت إذاعة "غالي تساهال" عن المصدر، قوله: "نظرا لعدم الاستقرار المستمر جنوب غربي سوريا، وافقت إسرائيل على السماح بدخول محدود لقوات الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء، خلال الـ48 ساعة المقبلة".
وأشار عدد من الصحفيين في إسرائيل إلى أن "مثل هذا الاتفاق يتناقض مع السياسة الرسمية التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بنزع السلاح من الأراضي السورية جنوبي دمشق".
وكان نتنياهو قد صرّح سابقا في مناسبات عدة بأن "إسرائيل لن تسمح بوجود أي جماعات أو قوات سورية مسلحة في المنطقة الواقعة بين دمشق ومرتفعات الجولان.
وكانت اشتباكات قد اندلعت في السويداء في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.