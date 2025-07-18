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الكرملين: بوتين وأردوغان يؤكدان أهمية استقرار الوضع في سوريا سريعا
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عرب بوينت بودكاست
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الجنائية الدولية تعتقل مواطنا ليبيا بتهم ارتكاب جرائم حرب
الجنائية الدولية تعتقل مواطنا ليبيا بتهم ارتكاب جرائم حرب
سبوتنيك عربي
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن السلطات الألمانية ألقت القبض على مواطن ليبي، بموجب مذكرة توقيف سرية أصدرتها الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة بتاريخ 10... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T15:17+0000
2025-07-18T15:17+0000
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جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة على موقعها الرسمي اليوم الجمعة، قالت فيه إن عملية اعتقال المواطن الليبي، جرت يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنه "كان يشغل منصبا رفيعا في سجن معيتيقة سيئ السمعة، الذي شهد احتجاز آلاف الأشخاص لفترات طويلة".وبحسب البيان، فإن التهم الموجهة إلى المتهم، تتضمن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي خلال الفترة من فبراير/ شباط 2015 حتى أوائل عام 2020.وأوضح البيان أنه تم اعتقال المتهم بطلب من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنه سيظل قيد الاحتجاز لدى السلطات الألمانية إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية المحلية، وفقا للمادة 59 من نظام روما الأساسي.وتم إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2011، وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت ليبيا قبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي من 2011 وحتى نهاية عام 2027.ولا تزال ثماني مذكرات توقيف أخرى قيد التنفيذ من بينها مذكرة بحق سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
https://sarabic.ae/20250616/تقرير-المحكمة-الجنائية-الدولية-تتخبط-في-أزمة-ليبيا-دون-تحقيق-العدالة-1101717678.html
https://sarabic.ae/20250516/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-المحكمة-الجنائية-الدولية-تعيق-تقدم-العملية-السياسية-في-ليبيا-1100604702.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, المحكمة الجنائية الدولية, أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, المحكمة الجنائية الدولية, أخبار ألمانيا

الجنائية الدولية تعتقل مواطنا ليبيا بتهم ارتكاب جرائم حرب

15:17 GMT 18.07.2025
© AP Photo / Mike Corderمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Mike Corder
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أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن السلطات الألمانية ألقت القبض على مواطن ليبي، بموجب مذكرة توقيف سرية أصدرتها الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة بتاريخ 10 يوليو/ تموز الجاري.
جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة على موقعها الرسمي اليوم الجمعة، قالت فيه إن عملية اعتقال المواطن الليبي، جرت يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنه "كان يشغل منصبا رفيعا في سجن معيتيقة سيئ السمعة، الذي شهد احتجاز آلاف الأشخاص لفترات طويلة".
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
تقرير: المحكمة الجنائية الدولية تتخبط في أزمة ليبيا دون تحقيق العدالة
16 يونيو, 15:15 GMT
وبحسب البيان، فإن التهم الموجهة إلى المتهم، تتضمن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي خلال الفترة من فبراير/ شباط 2015 حتى أوائل عام 2020.
وأوضح البيان أنه تم اعتقال المتهم بطلب من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنه سيظل قيد الاحتجاز لدى السلطات الألمانية إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية المحلية، وفقا للمادة 59 من نظام روما الأساسي.
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: المحكمة الجنائية الدولية تعيق تقدم العملية السياسية في ليبيا
16 مايو, 10:07 GMT
وتم إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2011، وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت ليبيا قبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي من 2011 وحتى نهاية عام 2027.
ولا تزال ثماني مذكرات توقيف أخرى قيد التنفيذ من بينها مذكرة بحق سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
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