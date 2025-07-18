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الكرملين: بوتين وأردوغان يؤكدان أهمية استقرار الوضع في سوريا سريعا
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قد يستغرق عدة أيام: ما الأهداف السياسية والعسكرية للهجوم الإسرائيلي على سوريا؟
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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة أطلقت من شمالي قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة أطلقت من شمالي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض قذيفة أطلقت من شمالي قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي. 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T13:12+0000
2025-07-18T13:12+0000
حركة حماس
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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن "سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة، باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وذلك بعد سماع دوي صفارات الإنذار في المنطقة".وفي سياق متصل، أوضحت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن "الاحتلال يُراكم الإخفاقات، وحربه على غزة ليست سوى مرآة لفشله على كل الأصعدة".ونشرت الحركة بيانا عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة، أوضحت من خلاله أن "المقاومة بثباتها وتنوع تكتيكاتها تربك حسابات العدو وتنتزع منه زمام المبادرة، وتفاجئه يوميا بتكتيكات جديدة يعجز عن فهمها أو التصدي لها، رغم محاولاته تركيع الشعب بالتجويع والحصار".ويشار إلى أن كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، قدمت مقترحا جديدا إلى إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، يشمل وقف إطلاق نار وصفقة لتبادل الأسرى في قطاع غزة.جاء ذلك حسبما ذكر مصدران مطّلعان، لوسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، إذ أفادا أن "المقترح المحدث، الذي تم تسليمه يتضمن تنازلات إسرائيلية يرى الوسطاء أنها قد تسرع التوصل إلى اتفاق قريب"، مشيرين إلى أن "المفاوضات التي جرت في الدوحة خلال الأيام العشرة الماضية ساعدت على تجاوز بعض الخلافات".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد عقد الوفد الإسرائيلي ونظراؤه من قطر ومصر، اجتماعا تضمن عرض إسرائيل خرائط جديدة تعكس مرونة إضافية بشأن وجودها في رفح.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المسودة الحالية تشمل انسحابا ملموسا للجيش الإسرائيلي من غزة خلال هدنة مدتها 60 يوما، يتخللها إطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا، من بينهم 10 أحياء و18 جثمانا، مقابل وقف كامل للعمليات العسكرية وتدفق مساعدات إنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250718/حماس-الحرب-على-غزة-ليست-سوى-مرآة-لفشل-الاحتلال-الإسرائيلي-1102797843.html
https://sarabic.ae/20250716/انسحاب-مؤقت-إعلام-إسرائيلي-يكشف-مسودة-اتفاق-غزة-الجديد--1102718884.html
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حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة أطلقت من شمالي قطاع غزة

13:12 GMT 18.07.2025
© Ronen Zvulunضباط شرطة إسرائيليين يتفقدون موقع سقط فيه صاروخ أطلق من غزة
ضباط شرطة إسرائيليين يتفقدون موقع سقط فيه صاروخ أطلق من غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© Ronen Zvulun
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض قذيفة أطلقت من شمالي قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن "سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة، باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وذلك بعد سماع دوي صفارات الإنذار في المنطقة".
وفي سياق متصل، أوضحت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن "الاحتلال يُراكم الإخفاقات، وحربه على غزة ليست سوى مرآة لفشله على كل الأصعدة".
فلسطينيون يحملون صناديق المساعدات الإنسانية، بينما يعاني الناس من الجوع خلال الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
"حماس": إسرائيل فشلت في تحرير أسراها بالقوة ولا خيار أمامها سوى صفقة بشروطنا
12:11 GMT
ونشرت الحركة بيانا عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة، أوضحت من خلاله أن "المقاومة بثباتها وتنوع تكتيكاتها تربك حسابات العدو وتنتزع منه زمام المبادرة، وتفاجئه يوميا بتكتيكات جديدة يعجز عن فهمها أو التصدي لها، رغم محاولاته تركيع الشعب بالتجويع والحصار".
وأوضحت الحركة الفلسطينية، في بيانها، أنه "بعد فشل الاحتلال في تحرير الأسرى بالقوة، لم يبق أمامه سوى طريق الصفقة مع المقاومة، وفق شروطها وإرادتها، وبما يضمن كامل الحقوق الوطنية والإنسانية العادلة، وعلى رأسها رفع الحصار وإنهاء سياسة التجويع الجماعي".
ويشار إلى أن كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، قدمت مقترحا جديدا إلى إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، يشمل وقف إطلاق نار وصفقة لتبادل الأسرى في قطاع غزة.
جاء ذلك حسبما ذكر مصدران مطّلعان، لوسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، إذ أفادا أن "المقترح المحدث، الذي تم تسليمه يتضمن تنازلات إسرائيلية يرى الوسطاء أنها قد تسرع التوصل إلى اتفاق قريب"، مشيرين إلى أن "المفاوضات التي جرت في الدوحة خلال الأيام العشرة الماضية ساعدت على تجاوز بعض الخلافات".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد عقد الوفد الإسرائيلي ونظراؤه من قطر ومصر، اجتماعا تضمن عرض إسرائيل خرائط جديدة تعكس مرونة إضافية بشأن وجودها في رفح.
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
"انسحاب مؤقت"... إعلام إسرائيلي يكشف "مسودة اتفاق غزة" الجديد
16 يوليو, 08:09 GMT
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المسودة الحالية تشمل انسحابا ملموسا للجيش الإسرائيلي من غزة خلال هدنة مدتها 60 يوما، يتخللها إطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا، من بينهم 10 أحياء و18 جثمانا، مقابل وقف كامل للعمليات العسكرية وتدفق مساعدات إنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
ويتضمن المقترح أيضا إطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، ووقفا تاما للنشاط العسكري، بالإضافة إلى تعليق الطيران فوق غزة لمدة 10 ساعات يوميا، ترتفع إلى 12 ساعة خلال أيام تسليم المحتجزين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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