https://sarabic.ae/20250718/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-قذيفة-أطلقت-من-شمالي-قطاع-غزة-1102799875.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة أطلقت من شمالي قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة أطلقت من شمالي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض قذيفة أطلقت من شمالي قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي. 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T13:12+0000
2025-07-18T13:12+0000
2025-07-18T13:12+0000
حركة حماس
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104087/02/1040870238_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_030924224f3ff90df394ff5ffb590e72.jpg
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن "سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة، باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وذلك بعد سماع دوي صفارات الإنذار في المنطقة".وفي سياق متصل، أوضحت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن "الاحتلال يُراكم الإخفاقات، وحربه على غزة ليست سوى مرآة لفشله على كل الأصعدة".ونشرت الحركة بيانا عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة، أوضحت من خلاله أن "المقاومة بثباتها وتنوع تكتيكاتها تربك حسابات العدو وتنتزع منه زمام المبادرة، وتفاجئه يوميا بتكتيكات جديدة يعجز عن فهمها أو التصدي لها، رغم محاولاته تركيع الشعب بالتجويع والحصار".ويشار إلى أن كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، قدمت مقترحا جديدا إلى إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، يشمل وقف إطلاق نار وصفقة لتبادل الأسرى في قطاع غزة.جاء ذلك حسبما ذكر مصدران مطّلعان، لوسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، إذ أفادا أن "المقترح المحدث، الذي تم تسليمه يتضمن تنازلات إسرائيلية يرى الوسطاء أنها قد تسرع التوصل إلى اتفاق قريب"، مشيرين إلى أن "المفاوضات التي جرت في الدوحة خلال الأيام العشرة الماضية ساعدت على تجاوز بعض الخلافات".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد عقد الوفد الإسرائيلي ونظراؤه من قطر ومصر، اجتماعا تضمن عرض إسرائيل خرائط جديدة تعكس مرونة إضافية بشأن وجودها في رفح.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المسودة الحالية تشمل انسحابا ملموسا للجيش الإسرائيلي من غزة خلال هدنة مدتها 60 يوما، يتخللها إطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا، من بينهم 10 أحياء و18 جثمانا، مقابل وقف كامل للعمليات العسكرية وتدفق مساعدات إنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250718/حماس-الحرب-على-غزة-ليست-سوى-مرآة-لفشل-الاحتلال-الإسرائيلي-1102797843.html
https://sarabic.ae/20250716/انسحاب-مؤقت-إعلام-إسرائيلي-يكشف-مسودة-اتفاق-غزة-الجديد--1102718884.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104087/02/1040870238_374:0:6347:4480_1920x0_80_0_0_e8db9d32c8db6f5c28cf81bc951e80d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة أطلقت من شمالي قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض قذيفة أطلقت من شمالي قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن "سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة، باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وذلك بعد سماع دوي صفارات الإنذار في المنطقة".
وفي سياق متصل، أوضحت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن "الاحتلال يُراكم الإخفاقات، وحربه على غزة ليست سوى مرآة لفشله على كل الأصعدة".
ونشرت الحركة بيانا عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة، أوضحت من خلاله أن "المقاومة بثباتها وتنوع تكتيكاتها تربك حسابات العدو وتنتزع منه زمام المبادرة، وتفاجئه يوميا بتكتيكات جديدة يعجز عن فهمها أو التصدي لها، رغم محاولاته تركيع الشعب بالتجويع والحصار".
وأوضحت الحركة الفلسطينية
، في بيانها، أنه "بعد فشل الاحتلال في تحرير الأسرى بالقوة، لم يبق أمامه سوى طريق الصفقة مع المقاومة، وفق شروطها وإرادتها، وبما يضمن كامل الحقوق الوطنية والإنسانية العادلة، وعلى رأسها رفع الحصار وإنهاء سياسة التجويع الجماعي".
ويشار إلى أن كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، قدمت مقترحا جديدا إلى إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، يشمل وقف إطلاق نار وصفقة لتبادل الأسرى في قطاع غزة.
جاء ذلك حسبما ذكر مصدران مطّلعان، لوسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، إذ أفادا أن "المقترح المحدث، الذي تم تسليمه يتضمن تنازلات إسرائيلية
يرى الوسطاء أنها قد تسرع التوصل إلى اتفاق قريب"، مشيرين إلى أن "المفاوضات التي جرت في الدوحة خلال الأيام العشرة الماضية ساعدت على تجاوز بعض الخلافات".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد عقد الوفد الإسرائيلي ونظراؤه من قطر ومصر، اجتماعا تضمن عرض إسرائيل
خرائط جديدة تعكس مرونة إضافية بشأن وجودها في رفح.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المسودة الحالية تشمل انسحابا ملموسا للجيش الإسرائيلي من غزة خلال هدنة مدتها 60 يوما، يتخللها إطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا، من بينهم 10 أحياء و18 جثمانا، مقابل وقف كامل للعمليات العسكرية وتدفق مساعدات إنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
ويتضمن المقترح أيضا إطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، ووقفا تاما للنشاط العسكري، بالإضافة إلى تعليق الطيران فوق غزة لمدة 10 ساعات يوميا، ترتفع إلى 12 ساعة خلال أيام تسليم المحتجزين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب
على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.