https://sarabic.ae/20250718/الهند-تحذر-أوروبا-تجارة-الطاقة-ليست-ساحة-للمعايير-المزدوجة-1102809723.html

الهند تحذر أوروبا: تجارة الطاقة ليست ساحة للمعايير المزدوجة

الهند تحذر أوروبا: تجارة الطاقة ليست ساحة للمعايير المزدوجة

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، اليوم الجمعة، إن الهند تحذر الاتحاد الأوروبي من تطبيق معايير مزدوجة، لا سيما في تجارة الطاقة. 18.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-18T19:41+0000

2025-07-18T19:41+0000

2025-07-18T19:41+0000

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وكتب جايسوال على منصة "إكس": "لقد أحطنا علما بالعقوبات الأخيرة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي... تعتبر حكومة الهند توفير الطاقة مسؤولية أمنية بالغة الأهمية لتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، ونؤكد على ضرورة عدم وجود معايير مزدوجة، لا سيما في تجارة الطاقة".وأضاف المتحدث أن "الهند لا تدعم أي إجراءات عقابية أحادية الجانب".تأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، بعدما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه في إطار العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا، ستُطبق بروكسل آلية تلقائية لضبط سقف سعر النفط الروسي، بخفض السعر الأقصى من 60 دولارا إلى 47.6 دولارا للبرميل، وكذلك بعدما أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل 14 فردا و41 كيانا قانونيا.وجاء في بيان منشور على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي الإلكتروني: "اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة)، الحزمة الـ18 من التدابير التقييدية الاقتصادية والفردية المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنوك والجيش في روسيا... ووافق المجلس على قائمة مهمة تضم 55 اسما، من بينها 14 فردا و41 كيانا قانونيا".وأفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بأن حظر استيراد المنتجات النفطية المصنعة من النفط الروسي من دول ثالثة، سيؤدي حتما إلى زيادة الأسعار في سوق الاتحاد الأوروبي.وأشار البيان إلى أن هذا سيؤدي إلى مزيد من التراجع في القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي.وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، إذ تشتري أكثر من 80% من نفطها من الأسواق العالمية.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، يوم الأحد الماضي، نقلا عن بيانات من شركة كبلر لتحليلات السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرا في يونيو/ حزيران 2025، وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.

https://sarabic.ae/20250718/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-الحزمة-الـ18-من-العقوبات-ضد-روسيا-1102798153.html

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