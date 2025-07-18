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باحث في الشأن الدولي: أوكرانيا تعتمد مسارات "غير أخلاقية" للضغط على روسيا
باحث في الشأن الدولي: أوكرانيا تعتمد مسارات "غير أخلاقية" للضغط على روسيا
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في الشأن الدولي جمال رائف، على اقتراح عمدة مدينة لفوف أندريه سادوفي، بتبادل رفات الجنود السوفييت المدفونين في مجمع "تل المجد" التذكاري مع جنود... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T08:22+0000
2025-07-18T08:22+0000
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وأشار رائف، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هذا الاقتراح مرفوض إنسانيا، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تكفل حرمة الموتى والمقابر".وختم رائف بالإشارة إلى أن "أوكرانيا ارتكبت أخطاء تفاوضية كبيرة، ورهنت نفسها للغرب وحلف الناتو، بينما تتحرك روسيا بمنطق وعقلانية، وتدرك طبيعة المرحلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، في حين تواصل كييف الرهان على اعتبارات لا تخدم أمنها القومي".ميدينسكي: روسيا تسلم أوكرانيا 1000 جثة من جنود القوات الأوكرانية ضمن اتفاقيات إسطنبولتصويت.. برأيك ما سبب تعنت كييف في تحديد موعد الجولة الجديدة للمفاوضات مع موسكو؟
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو, كييف
روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو, كييف

باحث في الشأن الدولي: أوكرانيا تعتمد مسارات "غير أخلاقية" للضغط على روسيا

08:22 GMT 18.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
علّق الباحث في الشأن الدولي جمال رائف، على اقتراح عمدة مدينة لفوف أندريه سادوفي، بتبادل رفات الجنود السوفييت المدفونين في مجمع "تل المجد" التذكاري مع جنود أوكرانيين، معتبرًا أن هذا الطرح "غير أخلاقي" ويعكس تعقيدات المشهد التفاوضي بين موسكو وكييف، حيث تلجأ الأخيرة إلى "وسائل ومسارات بديلة للضغط على روسيا".
وأشار رائف، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هذا الاقتراح مرفوض إنسانيا، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تكفل حرمة الموتى والمقابر".

ووصف رائف، المبادرة بأنها "غير منطقية وضبابية، وخطيرة في تبعاتها". ورأى أن "العمدة سادوفي، في مأزق سياسي ويجب أن يدان قانونيًا على هذا الطرح، الذي يفتح جرحًا عميقًا وله تبعات على أوكرانيا نفسها".

تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
مسؤول في الدوما الروسي: يجب أن يكون عمدة لفوف في السجن لمتاجرته برفات الجنود السوفييت
أمس, 13:49 GMT
وأكد الباحث في الشأن الدولي أن "الوضع السياسي في أوكرانيا معقد للغاية نتيجة المشاكل السياسية الكبيرة وعدم إجراء الانتخابات وعدم تشكيل حكومة"، مشيرًا إلى أن "أوكرانيا تحتاج إلى إعادة بناء سياسي شامل، بما يضمن وجود سلطة تنفيذية وتشريعية فاعلة قادرة على اتخاذ قرارات تحفظ السلم والأمن وتبعدها عن الانحياز الكامل للغرب، وتقدم الضمانات اللازمة لروسيا لوقف الصراع".
وختم رائف بالإشارة إلى أن "أوكرانيا ارتكبت أخطاء تفاوضية كبيرة، ورهنت نفسها للغرب وحلف الناتو، بينما تتحرك روسيا بمنطق وعقلانية، وتدرك طبيعة المرحلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، في حين تواصل كييف الرهان على اعتبارات لا تخدم أمنها القومي".
ميدينسكي: روسيا تسلم أوكرانيا 1000 جثة من جنود القوات الأوكرانية ضمن اتفاقيات إسطنبول
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