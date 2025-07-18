https://sarabic.ae/20250718/باحث-في-الشأن-الدولي-أوكرانيا-تعتمد-مسارات-غير-أخلاقية-للضغط-على-روسيا-1102783245.html

باحث في الشأن الدولي: أوكرانيا تعتمد مسارات "غير أخلاقية" للضغط على روسيا

باحث في الشأن الدولي: أوكرانيا تعتمد مسارات "غير أخلاقية" للضغط على روسيا

سبوتنيك عربي

علّق الباحث في الشأن الدولي جمال رائف، على اقتراح عمدة مدينة لفوف أندريه سادوفي، بتبادل رفات الجنود السوفييت المدفونين في مجمع "تل المجد" التذكاري مع جنود... 18.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-18T08:22+0000

2025-07-18T08:22+0000

2025-07-18T08:22+0000

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وأشار رائف، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هذا الاقتراح مرفوض إنسانيا، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تكفل حرمة الموتى والمقابر".وختم رائف بالإشارة إلى أن "أوكرانيا ارتكبت أخطاء تفاوضية كبيرة، ورهنت نفسها للغرب وحلف الناتو، بينما تتحرك روسيا بمنطق وعقلانية، وتدرك طبيعة المرحلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، في حين تواصل كييف الرهان على اعتبارات لا تخدم أمنها القومي".ميدينسكي: روسيا تسلم أوكرانيا 1000 جثة من جنود القوات الأوكرانية ضمن اتفاقيات إسطنبولتصويت.. برأيك ما سبب تعنت كييف في تحديد موعد الجولة الجديدة للمفاوضات مع موسكو؟

https://sarabic.ae/20250717/مسؤول-في-الدوما-الروسي-يجب-أن-يكون-عمدة-لفوف-في-السجن-لمتاجرته-برفات-الجنود-السوفييت-1102767112.html

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