https://sarabic.ae/20250718/بعثة-الأمم-المتحدة-للدعم-في-ليبيا-تحذر-من-جرائم-الإخفاء-القسري-وتدعو-لتحقيق-العدالة-1102790216.html

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذر من جرائم الإخفاء القسري وتدعو لتحقيق العدالة

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذر من جرائم الإخفاء القسري وتدعو لتحقيق العدالة

سبوتنيك عربي

حذّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من تفشي جرائم الإخفاء القسري في البلاد، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثّل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وقد تُشكّل جرائم... 18.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-18T10:55+0000

2025-07-18T10:55+0000

2025-07-18T10:55+0000

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وفي بيان صادر عن البعثة في ذكرى مرور 6 سنوات على اختفاء عضو مجلس النواب الليبي سهام سرقيوة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، جددت البعثة دعوتها إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف في قضية اختفائها، ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.وكانت سرقيوة قد اختُطفت من منزلها في مدينة بنغازي على يد مسلحين في يوليو/ تموز 2019، ولا يزال مصيرها مجهولًا حتى اليوم، دون أن تُتخذ أي إجراءات لمحاسبة الجناة أو كشف الحقيقة.كما سلّط البيان الضوء على الاكتشافات الأخيرة لمقابر جماعية في طرابلس، حيث تم التعرف على عدد من الضحايا الذين فُقدوا سابقًا، وتبيّن أنهم كانوا محتجزين في مرافق تابعة لجهاز دعم الاستقرار، قبل أن يتم الاستيلاء عليها في الآونة الأخيرة.واعتبرت البعثة أن "هذه الحالات تؤكد الطابع المنهجي لعمليات الإخفاء القسري، واستخدامها كوسيلة لإسكات المعارضين".وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، تضامنها مع العدد الكبير من ضحايا الإخفاء القسري والمفقودين في ليبيا، داعية السلطات السياسية والأمنية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات بشكل فوري.كما ذكّرت البعثة جميع الجهات المعنية بأن "الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والوفاة أثناء الاحتجاز، تُعدّ من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، وقد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية". وشددت على ضرورة أن "تتخذ السلطات الليبية خطوات ملموسة لضمان وقف هذه الممارسات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم".

https://sarabic.ae/20220831/بعثة-الأمم-المتحدة-للدعم-في-ليبيا-تدعو-إلى-معالجة-حالات-الاختفاء-القسري-1067067447.html

https://sarabic.ae/20250715/الجمود-السياسي-في-ليبيا-مبادرات-متعثرة-وسلطة-بلا-تغيير-1102703888.html

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