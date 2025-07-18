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كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
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عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
10:33 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
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نبض افريقيا
إفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال
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بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذر من جرائم الإخفاء القسري وتدعو لتحقيق العدالة
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذر من جرائم الإخفاء القسري وتدعو لتحقيق العدالة
سبوتنيك عربي
حذّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من تفشي جرائم الإخفاء القسري في البلاد، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثّل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وقد تُشكّل جرائم... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T10:55+0000
2025-07-18T10:55+0000
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وفي بيان صادر عن البعثة في ذكرى مرور 6 سنوات على اختفاء عضو مجلس النواب الليبي سهام سرقيوة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، جددت البعثة دعوتها إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف في قضية اختفائها، ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.وكانت سرقيوة قد اختُطفت من منزلها في مدينة بنغازي على يد مسلحين في يوليو/ تموز 2019، ولا يزال مصيرها مجهولًا حتى اليوم، دون أن تُتخذ أي إجراءات لمحاسبة الجناة أو كشف الحقيقة.كما سلّط البيان الضوء على الاكتشافات الأخيرة لمقابر جماعية في طرابلس، حيث تم التعرف على عدد من الضحايا الذين فُقدوا سابقًا، وتبيّن أنهم كانوا محتجزين في مرافق تابعة لجهاز دعم الاستقرار، قبل أن يتم الاستيلاء عليها في الآونة الأخيرة.واعتبرت البعثة أن "هذه الحالات تؤكد الطابع المنهجي لعمليات الإخفاء القسري، واستخدامها كوسيلة لإسكات المعارضين".وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، تضامنها مع العدد الكبير من ضحايا الإخفاء القسري والمفقودين في ليبيا، داعية السلطات السياسية والأمنية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات بشكل فوري.كما ذكّرت البعثة جميع الجهات المعنية بأن "الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والوفاة أثناء الاحتجاز، تُعدّ من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، وقد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية". وشددت على ضرورة أن "تتخذ السلطات الليبية خطوات ملموسة لضمان وقف هذه الممارسات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم".
https://sarabic.ae/20220831/بعثة-الأمم-المتحدة-للدعم-في-ليبيا-تدعو-إلى-معالجة-حالات-الاختفاء-القسري-1067067447.html
https://sarabic.ae/20250715/الجمود-السياسي-في-ليبيا-مبادرات-متعثرة-وسلطة-بلا-تغيير-1102703888.html
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حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذر من جرائم الإخفاء القسري وتدعو لتحقيق العدالة

10:55 GMT 18.07.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان
الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حذّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من تفشي جرائم الإخفاء القسري في البلاد، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثّل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وقد تُشكّل جرائم دولية تستوجب الملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي بيان صادر عن البعثة في ذكرى مرور 6 سنوات على اختفاء عضو مجلس النواب الليبي سهام سرقيوة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، جددت البعثة دعوتها إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف في قضية اختفائها، ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.
الشرطة في ليبيا أثناء عرض عسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو إلى معالجة حالات الاختفاء القسري
31 أغسطس 2022, 00:01 GMT
وكانت سرقيوة قد اختُطفت من منزلها في مدينة بنغازي على يد مسلحين في يوليو/ تموز 2019، ولا يزال مصيرها مجهولًا حتى اليوم، دون أن تُتخذ أي إجراءات لمحاسبة الجناة أو كشف الحقيقة.
ولفتت البعثة إلى أن "قضية سرقيوة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة متصاعدة من حالات الإخفاء القسري في مختلف أنحاء ليبيا، من بينها اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، في مايو (أيار) 2024، دون ظهور أي نتائج لتحقيقات جدية في القضية".
كما سلّط البيان الضوء على الاكتشافات الأخيرة لمقابر جماعية في طرابلس، حيث تم التعرف على عدد من الضحايا الذين فُقدوا سابقًا، وتبيّن أنهم كانوا محتجزين في مرافق تابعة لجهاز دعم الاستقرار، قبل أن يتم الاستيلاء عليها في الآونة الأخيرة.
واعتبرت البعثة أن "هذه الحالات تؤكد الطابع المنهجي لعمليات الإخفاء القسري، واستخدامها كوسيلة لإسكات المعارضين".
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
الجمود السياسي في ليبيا... مبادرات متعثرة وسلطة بلا تغيير
15 يوليو, 14:14 GMT
وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، تضامنها مع العدد الكبير من ضحايا الإخفاء القسري والمفقودين في ليبيا، داعية السلطات السياسية والأمنية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات بشكل فوري.
كما ذكّرت البعثة جميع الجهات المعنية بأن "الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والوفاة أثناء الاحتجاز، تُعدّ من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، وقد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية". وشددت على ضرورة أن "تتخذ السلطات الليبية خطوات ملموسة لضمان وقف هذه الممارسات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم".
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