https://sarabic.ae/20250718/موسكو-حجم-التجارة-بين-روسيا-والاتحاد-الأوروبي-قد-ينخفض-إلى-الصفر-1102791661.html

موسكو: حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي قد ينخفض إلى "الصفر"

موسكو: حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي قد ينخفض إلى "الصفر"

سبوتنيك عربي

ذكر ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن حجم التجارة المتناقص بين روسيا والاتحاد الأوروبي، قد يتراجع إلى "الصفر". 18.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-18T11:37+0000

2025-07-18T11:37+0000

2025-07-18T11:37+0000

روسيا

اقتصاد

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وقال غروشكو، خلال لقاء مع طلاب وأساتذة في جامعة ألتاي الحكومية الروسية: "إذا كان حجم تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي في أفضل سنواته 417 مليار دولار، كان ذلك في عام 2013، ثم بلغ 60 مليار دولار في العام الماضي، فسيكون هذا العام، على ما أعتقد، في حدود 40 مليار دولار، ومن المحتمل جدًا أن يتراجع إلى الصفر".وأضاف أن الاتحاد "سيرفض تماما الغاز والنفط والوقود النووي الروسي لمحطات الطاقة النووية التي لا تزال قائمة في أوروبا، والتي بناها الاتحاد السوفييتي أو روسيا الاتحادية".وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "أود أن أُضيف إلى ما قاله ألكسندر غريغوريفيتش (لوكاشينكو)، بشأن خط الأنابيب المُوجَّه إلى أوروبا، إذا اتفقت أمريكا وروسيا على شيء ما، فبالتأكيد إذا اتفقت أمريكا وروسيا على التعاون في قطاع الطاقة، يُمكن حينها إنشاء خط أنابيب غاز لأوروبا. وسيكون هذا مُفيدًا، إذ سيُتيح الحصول على الغاز الروسي بأسعارٍ زهيدة".

https://sarabic.ae/20250718/الكرملين-حول-حزمة-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-ضد-روسيا-نرى-خطا-ثابتا-مناهضا-لروسيا-في-أوروبا--عاجل-1102789715.html

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روسيا, اقتصاد