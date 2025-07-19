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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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29 د
مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20250719/البيت-الأبيض-ترامب-يوقع-على-قانون-يخول-أمريكا-لقيادة-ثورة-العملات-المشفرة-العالمية-1102817389.html
البيت الأبيض: ترامب يوقع على قانون يخول أمريكا "لقيادة ثورة العملات المشفرة العالمية"
البيت الأبيض: ترامب يوقع على قانون يخول أمريكا "لقيادة ثورة العملات المشفرة العالمية"
سبوتنيك عربي
صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشروع قانون "جينيوس"، الذي يضع الإطار التنظيمي للعملات المشفرة المستقرة (ستيبل كوينز)، المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي،... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T08:12+0000
2025-07-19T08:12+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووافق الكونغرس الأمريكي، يوم أمس الجمعة، على 3 مشاريع قوانين تنظم سوق الأصول المالية الرقمية في الولايات المتحدة، تنفيذا لتعهدات حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعم صناعة العملات المشفرة، كما ظهر في بث تلفزيوني محلي.ووفقا لبيان صحفي على موقع البيت الأبيض، مشروع القانون المعني هو قانون "جينيوس"، الذي يضع الإطار التنظيمي للعملات المشفرة المستقرة، المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي.وقال البيت الأبيض في بيان صحفي على موقعه الإلكتروني، نُشر ليلة أمس الجمعة: "وقّع ترامب على قانون "جينيوس"... وهو إجراء تاريخي من شأنه أن يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لقيادة ثورة العملة الرقمية العالمية".وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أمر ترامب بإنشاء احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، والذي سيشمل العملات المشفرة مثل "كاردانو"، و"سولانا"، و"ريبل".سعر العملة المشفرة "بيتكوين" يتجاوز عتبة الـ 121 ألف دولار لأول مرة
https://sarabic.ae/20250527/ترامب-ميديا-تعتزم-إنشاء-خزينة-بيتكوين-بجمع-3-مليارات-دولار-1101034989.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, تقنية بلوك تشين
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, تقنية بلوك تشين

البيت الأبيض: ترامب يوقع على قانون يخول أمريكا "لقيادة ثورة العملات المشفرة العالمية"

08:12 GMT 19.07.2025
© shutterstockعملة بيتكوين المشفرة
عملة بيتكوين المشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© shutterstock
تابعنا عبر
صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشروع قانون "جينيوس"، الذي يضع الإطار التنظيمي للعملات المشفرة المستقرة (ستيبل كوينز)، المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي، والذي ادعى البيت الأبيض، أنه يمهد لواشنطن "قيادة ثورة العملات الرقمية عالميا".
ووافق الكونغرس الأمريكي، يوم أمس الجمعة، على 3 مشاريع قوانين تنظم سوق الأصول المالية الرقمية في الولايات المتحدة، تنفيذا لتعهدات حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعم صناعة العملات المشفرة، كما ظهر في بث تلفزيوني محلي.
ووفقا لبيان صحفي على موقع البيت الأبيض، مشروع القانون المعني هو قانون "جينيوس"، الذي يضع الإطار التنظيمي للعملات المشفرة المستقرة، المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي.

وكان مشروع القانون، قد أُقر في وقت سابق في مجلس الشيوخ، وتم إرساله إلى ترامب للتوقيع عليه.

بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
"ترامب ميديا" تعتزم إنشاء خزينة "بيتكوين" بجمع 3 مليارات دولار
27 مايو, 17:52 GMT
وقال البيت الأبيض في بيان صحفي على موقعه الإلكتروني، نُشر ليلة أمس الجمعة: "وقّع ترامب على قانون "جينيوس"... وهو إجراء تاريخي من شأنه أن يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لقيادة ثورة العملة الرقمية العالمية".
وحتى قبل فوزه في الانتخابات، وعد ترامب بتحويل الولايات المتحدة إلى "عاصمة عالمية" للعملات المشفرة.
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أمر ترامب بإنشاء احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، والذي سيشمل العملات المشفرة مثل "كاردانو"، و"سولانا"، و"ريبل".
سعر العملة المشفرة "بيتكوين" يتجاوز عتبة الـ 121 ألف دولار لأول مرة
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