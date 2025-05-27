"ترامب ميديا" تعتزم إنشاء خزينة "بيتكوين" بجمع 3 مليارات دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
09:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اعتراف بعض الدول بفلسطين ليس كافيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: روسيا نجحت في بناء الفضاء الأمني الأوراسي الكبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هدنة تلوح في الأفق لوقف النار في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250527/ترامب-ميديا-تعتزم-إنشاء-خزينة-بيتكوين-بجمع-3-مليارات-دولار-1101034989.html
"ترامب ميديا" تعتزم إنشاء خزينة "بيتكوين" بجمع 3 مليارات دولار
"ترامب ميديا" تعتزم إنشاء خزينة "بيتكوين" بجمع 3 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
تسعى مجموعة "ترامب ميديا آند تكنولوجي"، التي تدير منصة "تروث سوشيال"، إلى جمع تمويلات ضخمة تصل إلى 3 مليارات دولار من أجل إنشاء "خزينة بيتكوين". 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T17:52+0000
2025-05-27T17:53+0000
اقتصاد
دونالد ترامب
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102819/01/1028190144_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aa94a066347c679f9c81a74ed8538f8e.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة تستعد لجمع تمويلات جديدة بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار لدعم عمليات شراء عملات رقمية مثل البيتكوين.وأوضحت صحيفة غربية أن الشركة الأمريكية تسعى لجمع نحو ملياري دولار عبر طرح أسهم جديدة، إلى جانب مليار دولار آخر من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل، في ظل الاهتمام المتزايد من المستثمرين في قطاع العملات المشفرة.وأكدت الشركة المالكة لمنصة "تروث سوشيال" أن نحو 50 مؤسسة استثمارية ستشارك في التمويل لإنشاء خزينة بيتكوين، عبر استثمار 1.5 مليار دولار من خلال طرح خاص لأسهم عادية، فضلا عن مليار دولار عبر سندات قابلة للتحويل.ولفتت إلى هذه الخطوة تعد واحدة من أكبر الصفقات الخاصة بتكوين احتياطي من البيتكوين بين الشركات المساهمة العامة، حيث تأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر أو قيمة "البيتكوين" إلى ما يزيد على 110,000 دولار، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بالعملات الرقمية.وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن نيته إنشاء احتياطي استراتيجيا وطنيا من عملة الـ"بيتكوين" إذا فاز في الانتخابات، كما أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يدفع بالـ"بيتكوين"، خلال إحدى فعاليات حملته الانتخابية.
https://sarabic.ae/20250119/حجم-تداولات-عملة-ترامب-المشفرة-يتجاوز-10-مليارات-دولار-في-24-ساعة-1096929101.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102819/01/1028190144_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1017be3db258e2e0ca4bab8f47e1f03e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, دونالد ترامب, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, دونالد ترامب, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

"ترامب ميديا" تعتزم إنشاء خزينة "بيتكوين" بجمع 3 مليارات دولار

17:52 GMT 27.05.2025 (تم التحديث: 17:53 GMT 27.05.2025)
© Fotolia / Witبيتكوين
بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
© Fotolia / Wit
تابعنا عبر
تسعى مجموعة "ترامب ميديا آند تكنولوجي"، التي تدير منصة "تروث سوشيال"، إلى جمع تمويلات ضخمة تصل إلى 3 مليارات دولار من أجل إنشاء "خزينة بيتكوين".
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة تستعد لجمع تمويلات جديدة بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار لدعم عمليات شراء عملات رقمية مثل البيتكوين.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
حجم تداولات عملة ترامب المشفرة يتجاوز 10 مليارات دولار في 24 ساعة
19 يناير, 10:21 GMT
وأوضحت صحيفة غربية أن الشركة الأمريكية تسعى لجمع نحو ملياري دولار عبر طرح أسهم جديدة، إلى جانب مليار دولار آخر من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل، في ظل الاهتمام المتزايد من المستثمرين في قطاع العملات المشفرة.
وأكدت الشركة المالكة لمنصة "تروث سوشيال" أن نحو 50 مؤسسة استثمارية ستشارك في التمويل لإنشاء خزينة بيتكوين، عبر استثمار 1.5 مليار دولار من خلال طرح خاص لأسهم عادية، فضلا عن مليار دولار عبر سندات قابلة للتحويل.
ولفتت إلى هذه الخطوة تعد واحدة من أكبر الصفقات الخاصة بتكوين احتياطي من البيتكوين بين الشركات المساهمة العامة، حيث تأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر أو قيمة "البيتكوين" إلى ما يزيد على 110,000 دولار، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بالعملات الرقمية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن نيته إنشاء احتياطي استراتيجيا وطنيا من عملة الـ"بيتكوين" إذا فاز في الانتخابات، كما أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يدفع بالـ"بيتكوين"، خلال إحدى فعاليات حملته الانتخابية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала