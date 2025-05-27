https://sarabic.ae/20250527/ترامب-ميديا-تعتزم-إنشاء-خزينة-بيتكوين-بجمع-3-مليارات-دولار-1101034989.html
"ترامب ميديا" تعتزم إنشاء خزينة "بيتكوين" بجمع 3 مليارات دولار
"ترامب ميديا" تعتزم إنشاء خزينة "بيتكوين" بجمع 3 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
تسعى مجموعة "ترامب ميديا آند تكنولوجي"، التي تدير منصة "تروث سوشيال"، إلى جمع تمويلات ضخمة تصل إلى 3 مليارات دولار من أجل إنشاء "خزينة بيتكوين". 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T17:52+0000
2025-05-27T17:52+0000
2025-05-27T17:53+0000
اقتصاد
دونالد ترامب
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة تستعد لجمع تمويلات جديدة بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار لدعم عمليات شراء عملات رقمية مثل البيتكوين.وأوضحت صحيفة غربية أن الشركة الأمريكية تسعى لجمع نحو ملياري دولار عبر طرح أسهم جديدة، إلى جانب مليار دولار آخر من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل، في ظل الاهتمام المتزايد من المستثمرين في قطاع العملات المشفرة.وأكدت الشركة المالكة لمنصة "تروث سوشيال" أن نحو 50 مؤسسة استثمارية ستشارك في التمويل لإنشاء خزينة بيتكوين، عبر استثمار 1.5 مليار دولار من خلال طرح خاص لأسهم عادية، فضلا عن مليار دولار عبر سندات قابلة للتحويل.ولفتت إلى هذه الخطوة تعد واحدة من أكبر الصفقات الخاصة بتكوين احتياطي من البيتكوين بين الشركات المساهمة العامة، حيث تأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر أو قيمة "البيتكوين" إلى ما يزيد على 110,000 دولار، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بالعملات الرقمية.وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن نيته إنشاء احتياطي استراتيجيا وطنيا من عملة الـ"بيتكوين" إذا فاز في الانتخابات، كما أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يدفع بالـ"بيتكوين"، خلال إحدى فعاليات حملته الانتخابية.
https://sarabic.ae/20250119/حجم-تداولات-عملة-ترامب-المشفرة-يتجاوز-10-مليارات-دولار-في-24-ساعة-1096929101.html
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اقتصاد, دونالد ترامب, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, دونالد ترامب, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
"ترامب ميديا" تعتزم إنشاء خزينة "بيتكوين" بجمع 3 مليارات دولار
17:52 GMT 27.05.2025 (تم التحديث: 17:53 GMT 27.05.2025)
تسعى مجموعة "ترامب ميديا آند تكنولوجي"، التي تدير منصة "تروث سوشيال"، إلى جمع تمويلات ضخمة تصل إلى 3 مليارات دولار من أجل إنشاء "خزينة بيتكوين".
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة تستعد لجمع تمويلات جديدة بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار لدعم عمليات شراء عملات رقمية مثل البيتكوين.
وأوضحت صحيفة غربية أن الشركة الأمريكية تسعى لجمع نحو ملياري دولار عبر طرح أسهم جديدة، إلى جانب مليار دولار آخر من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل، في ظل الاهتمام المتزايد من المستثمرين في قطاع العملات المشفرة
.
وأكدت الشركة المالكة لمنصة "تروث سوشيال" أن نحو 50 مؤسسة استثمارية ستشارك في التمويل لإنشاء خزينة بيتكوين، عبر استثمار 1.5 مليار دولار من خلال طرح خاص لأسهم عادية، فضلا عن مليار دولار عبر سندات قابلة للتحويل.
ولفتت إلى هذه الخطوة تعد واحدة من أكبر الصفقات الخاصة بتكوين احتياطي من البيتكوين بين الشركات المساهمة العامة، حيث تأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر أو قيمة "البيتكوين" إلى ما يزيد على 110,000 دولار، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بالعملات الرقمية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب
عن نيته إنشاء احتياطي استراتيجيا وطنيا من عملة الـ"بيتكوين" إذا فاز في الانتخابات، كما أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يدفع بالـ"بيتكوين"، خلال إحدى فعاليات حملته الانتخابية.