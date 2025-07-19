https://sarabic.ae/20250719/الرئيس-الفلسطيني-يصدر-قرارا-بشأن-إجراء-انتخابات-المجلس-الوطني-1102819786.html
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بشأن إجراء انتخابات المجلس الوطني
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بشأن إجراء انتخابات المجلس الوطني
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا يقضي بإجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني جديد، قبل نهاية العام الحالي 2025، وذلك "في ضوء النظام الأساسي لمنظمة التحرير... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأكد القرار الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، المنعقد في رام الله بتاريخ 17 يوليو/ تموز 2025، أن "الانتخابات ستُجرى وفقا لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يُحدد موعدها لاحقا بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية".وبحسب القرار، "سيتكون المجلس الوطني الجديد من 350 عضوا، يُمثل ثلثاهم أبناء الشعب الفلسطيني داخل الوطن، في حين يمثل الثلث الباقي فلسطينيي الخارج والشتات"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت.كما نص القرار على أنه "من شروط العضوية الالتزام الكامل ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبكافة التزاماتها الدولية، إضافة إلى قرارات الشرعية الدولية".وأضاف القرار: "تحدد مهام اللجنة التحضيرية في قرار تشكيلها، على أن يتم عرض التشكيلة النهائية على رئيس اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار".
https://sarabic.ae/20250705/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-مسؤولية-مضاعفة-لمنظمة-التحرير-والسلطة-لإدارة-غزة-بعد-إنهاء-الحرب-1102386872.html
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أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بشأن إجراء انتخابات المجلس الوطني
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا يقضي بإجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني جديد، قبل نهاية العام الحالي 2025، وذلك "في ضوء النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ونظام انتخابات المجلس الوطني، وحرصًا على تحقيق المصلحة العامة".
وأكد القرار الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، المنعقد في رام الله بتاريخ 17 يوليو/ تموز 2025، أن "الانتخابات ستُجرى وفقا لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يُحدد موعدها لاحقا بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية".
وبحسب القرار، "سيتكون المجلس الوطني الجديد من 350 عضوا، يُمثل ثلثاهم أبناء الشعب الفلسطيني داخل الوطن، في حين يمثل الثلث الباقي فلسطينيي الخارج والشتات"، وفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت.
كما نص القرار على أنه "من شروط العضوية الالتزام الكامل ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبكافة التزاماتها الدولية، إضافة إلى قرارات الشرعية الدولية".
وفقا لنص القرار، "سيُناط باللجنة التنفيذية إصدار قرار بتشكيل لجنة تحضيرية تتولى الإشراف على الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، ويتم تشكيل هذه اللجنة برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وتضم مكتب رئاسة المجلس وأعضاء من اللجنة التنفيذية وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية، إلى جانب منظمات شعبية، ومؤسسات المجتمع المدني وجاليات فلسطينية في الخارج"، بحسب القرار.
وأضاف القرار: "تحدد مهام اللجنة التحضيرية في قرار تشكيلها، على أن يتم عرض التشكيلة النهائية على رئيس اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار".