دراسة حديثة تكشف عن فوائد مذهلة للنحاس لكبار السن
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كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول كميات كافية من عنصر النحاس ضمن النظام الغذائي يمكن أن يعزز الذاكرة والوظائف الإدراكية لدى كبار السن.
وحلل الباحثون بيانات صحية لـ2420 شخصا تزيد أعمارهم على 60 عاما، مُستقاة من "المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية" (NHANES)، وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين حصلوا على كميات كافية من النحاس من خلال الغذاء سجلوا أداء أفضل في اختبارات الذاكرة والقدرات الإدراكية مقارنة بغيرهم، وفقا لموقع "ساينس ألرت".
وقارنت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ساينتفيك ريبورتس"، بين بيانات النظام الغذائي ونتائج اختبارات إدراكية شملت مهاما لقياس سرعة معالجة المعلومات، والطلاقة اللفظية، وحفظ الكلمات.
واتضح أن المشاركين الذين تناولوا أكثر من 1.4 ملليغرام من النحاس يوميا حققوا نتائج أفضل مقارنة بمن تناولوا أقل من 0.76 ملليغرام يوميا.
وقارنت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ساينتفيك ريبورتس"، بين بيانات النظام الغذائي ونتائج اختبارات إدراكية شملت مهاما لقياس سرعة معالجة المعلومات، والطلاقة اللفظية، وحفظ الكلمات.
واتضح أن المشاركين الذين تناولوا أكثر من 1.4 ملليغرام من النحاس يوميا حققوا نتائج أفضل مقارنة بمن تناولوا أقل من 0.76 ملليغرام يوميا.
17 يوليو, 11:31 GMT
وكان هذا الارتباط أكثر وضوحا لدى الأشخاص الذين تعرضوا سابقا لسكتة دماغية، مما يشير إلى أن النحاس قد يلعب دورا في دعم الوظائف الدماغية لدى الفئات المعرضة للمخاطر.
وأشارت الدراسة إلى أن التحسن في الأداء الإدراكي كان ملحوظا عند استهلاك النحاس بمعدل يتراوح بين 1.2 و1.6 ملليغرام يوميا، دون فوائد إضافية عند تجاوز هذا الحد، حيث استقر التأثير الإيجابي في بعض الاختبارات.
ويُعزى هذا التأثير، بحسب الباحثين، إلى دور النحاس الأساسي في دعم وظائف الدماغ، حيث إنه يعزز نشاط مضادات الأكسدة، ويسهم في إنتاج الناقلات العصبية المسؤولة عن التواصل بين الخلايا الدماغية، إلى جانب دعم عمليات التمثيل الغذائي لإنتاج الطاقة في الخلايا العصبية.
وأشارت الدراسة إلى أن التحسن في الأداء الإدراكي كان ملحوظا عند استهلاك النحاس بمعدل يتراوح بين 1.2 و1.6 ملليغرام يوميا، دون فوائد إضافية عند تجاوز هذا الحد، حيث استقر التأثير الإيجابي في بعض الاختبارات.
ويُعزى هذا التأثير، بحسب الباحثين، إلى دور النحاس الأساسي في دعم وظائف الدماغ، حيث إنه يعزز نشاط مضادات الأكسدة، ويسهم في إنتاج الناقلات العصبية المسؤولة عن التواصل بين الخلايا الدماغية، إلى جانب دعم عمليات التمثيل الغذائي لإنتاج الطاقة في الخلايا العصبية.