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سيارة تدهس حشدا وتصيب أكثر من 20 شخصا في لوس أنجلوس.. فيديو
سيارة تدهس حشدا وتصيب أكثر من 20 شخصا في لوس أنجلوس.. فيديو
سبوتنيك عربي
صدمت سيارة حشدا من الناس في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T12:36+0000
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وأفادت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، في بيان، أن "التقارير الأولية تفيد بوقوع حادث دهس بسيارة مجهولة، وإصابة أكثر من 20 شخصا، ويُقدّر أن من 4 إلى 5 أشخاص في حالة حرجة على الأقل".ووفقا للبيان، فإن 8 أفراد من المصابين على الأقل في حالة خطيرة، و10 أشخاص على الأقل في حالة متوسطة.ونقل إعلام أمريكي عن مسؤول في إدارة الإطفاء بالمدينة، قوله إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن سائقا فقد وعيه، وصدم حشدا كبيرا خارج ملهى ليلي، ومع ذلك، لم يتسن التحقق من ذلك على الفور. وتقع المنطقة التي وقع فيها الحادث بالقرب من معالم هوليوود، بما في ذلك شارع "صن ست بوليفارد" وممشى المشاهير، وهو رصيف مزين بنجوم تُخلّد ذكرى شخصيات صناعة السينما.
https://sarabic.ae/20250610/إصابة-مراسل-سبوتنيك-بالغاز-المسيل-للدموع-في-لوس-أنجلوس-1101507802.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
سيارة تدهس حشدا وتصيب أكثر من 20 شخصا في لوس أنجلوس.. فيديو
12:36 GMT 19.07.2025 (تم التحديث: 12:39 GMT 19.07.2025)
صدمت سيارة حشدا من الناس في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا.
وأفادت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، في بيان، أن "التقارير الأولية تفيد بوقوع حادث دهس بسيارة مجهولة، وإصابة أكثر من 20 شخصا، ويُقدّر أن من 4 إلى 5 أشخاص في حالة حرجة على الأقل".
ووفقا للبيان، فإن 8 أفراد من المصابين على الأقل في حالة خطيرة، و10 أشخاص على الأقل في حالة متوسطة.
ونقل إعلام أمريكي عن مسؤول في إدارة الإطفاء بالمدينة، قوله إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن سائقا فقد وعيه، وصدم حشدا كبيرا خارج ملهى ليلي، ومع ذلك، لم يتسن التحقق من ذلك على الفور.
وتقع المنطقة التي وقع فيها الحادث بالقرب من معالم هوليوود، بما في ذلك شارع "صن ست بوليفارد" وممشى المشاهير، وهو رصيف مزين بنجوم تُخلّد ذكرى شخصيات صناعة السينما.