وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال بعد 20 عاما في الغيبوبة

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المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:32 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:41 GMT
18 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:33 GMT
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ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:42 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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27 د
صدى الحياة
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قد يستغرق عدة أيام: ما الأهداف السياسية والعسكرية للهجوم الإسرائيلي على سوريا؟
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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عالم سبوتنيك
أردوغان : إسرائيل تسعى لتأسيس ممر إرهابي في جنوب سوريا، تقييم أميركي جديد: منشأة نووية إيرانية واحدة من أصل 3 دُمرت بالكامل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
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19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
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11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20250719/وفاة-الأمير-النائم-الوليد-بن-خالد-بن-طلال-بعد-20-عاما-في-الغيبوبة-1102827845.html
وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال بعد 20 عاما في الغيبوبة
وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال بعد 20 عاما في الغيبوبة
سبوتنيك عربي
توفي الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، اليوم السبت، بعد أن أمضى أكثر من عقدين في غيبوبة تامة، إثر حادث سير مأساوي منذ عام 2005. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T16:56+0000
2025-07-19T16:56+0000
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وأعلن الأمير خالد بن طلال خبر وفاة نجله، عبر حسابه بمنصة "إكس"، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة ستقام على الأمير الراحل غدا الأحد، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام.وقال الأمير خالد: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم".وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم"، وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.وأصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى، وعلق على هذا الأمر، قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره"، مضيفا: "من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه".وسبق للأمير الراحل تحريك أعضاء من جسمه، ففي بداية عام 2021 قام برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب، وفي 2019 حرك الأمير رأسه من الجهة اليمنى إلى اليسرى.
https://sarabic.ae/20220615/أميرة-سعودية-تشر-أحدث-صور-الأمير-النائم--1063622144.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال بعد 20 عاما في الغيبوبة

16:56 GMT 19.07.2025
© twitter.comالأمير وليد بن خالد
الأمير وليد بن خالد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© twitter.com
تابعنا عبر
توفي الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، اليوم السبت، بعد أن أمضى أكثر من عقدين في غيبوبة تامة، إثر حادث سير مأساوي منذ عام 2005.
وأعلن الأمير خالد بن طلال خبر وفاة نجله، عبر حسابه بمنصة "إكس"، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة ستقام على الأمير الراحل غدا الأحد، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام.
الأمير وليد بن خالد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
أميرة سعودية تنشر أحدث صور "الأمير النائم"
15 يونيو 2022, 08:16 GMT
وقال الأمير خالد: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم".
وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم"، وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.
وأصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى، وعلق على هذا الأمر، قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره"، مضيفا: "من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه".
وسبق للأمير الراحل تحريك أعضاء من جسمه، ففي بداية عام 2021 قام برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب، وفي 2019 حرك الأمير رأسه من الجهة اليمنى إلى اليسرى.
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