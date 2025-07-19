https://sarabic.ae/20250719/وفاة-الأمير-النائم-الوليد-بن-خالد-بن-طلال-بعد-20-عاما-في-الغيبوبة-1102827845.html
وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال بعد 20 عاما في الغيبوبة
وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال بعد 20 عاما في الغيبوبة
سبوتنيك عربي
توفي الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، اليوم السبت، بعد أن أمضى أكثر من عقدين في غيبوبة تامة، إثر حادث سير مأساوي منذ عام 2005. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأعلن الأمير خالد بن طلال خبر وفاة نجله، عبر حسابه بمنصة "إكس"، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة ستقام على الأمير الراحل غدا الأحد، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام.وقال الأمير خالد: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم".وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم"، وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.وأصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى، وعلق على هذا الأمر، قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره"، مضيفا: "من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه".وسبق للأمير الراحل تحريك أعضاء من جسمه، ففي بداية عام 2021 قام برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب، وفي 2019 حرك الأمير رأسه من الجهة اليمنى إلى اليسرى.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال بعد 20 عاما في الغيبوبة
توفي الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، اليوم السبت، بعد أن أمضى أكثر من عقدين في غيبوبة تامة، إثر حادث سير مأساوي منذ عام 2005.
وأعلن الأمير خالد بن طلال خبر وفاة نجله، عبر حسابه بمنصة "إكس"، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة ستقام على الأمير الراحل غدا الأحد، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام.
وقال الأمير خالد: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم".
وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"
، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم"، وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.
وأصر الأمير خالد بن طلال
على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى، وعلق على هذا الأمر، قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره"، مضيفا: "من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه".
وسبق للأمير الراحل تحريك أعضاء من جسمه، ففي بداية عام 2021 قام برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب، وفي 2019 حرك الأمير رأسه من الجهة اليمنى إلى اليسرى.