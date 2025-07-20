https://sarabic.ae/20250720/آلاف-الموريتانيين-يتظاهرون-أمام-السفارة-الأمريكية-في-نواكشوط-رفضا-للحرب-على-غزة-1102850898.html
آلاف الموريتانيين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في نواكشوط رفضا للحرب على غزة
آلاف الموريتانيين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في نواكشوط رفضا للحرب على غزة
سبوتنيك عربي
نظّم آلاف الأشخاص مظاهرات حاشدة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، تنديدا بدعم واشنطن للحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة وما تقوم به من... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T17:40+0000
2025-07-20T17:40+0000
2025-07-20T17:40+0000
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وخلال المظاهرات، التي تم تنظيمها، اليوم الأحد، حسب وكالة "الأناضول" التركية، حمّل المتظاهرون واشنطن مسؤولية الجرائم التي يتهمون إسرائيل بارتكابها ضد الفلسطينيين وخاصة استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين.وشهدت المظاهرات رفع الأعلام الفلسطينية والموريتانية مع شعارات تندد بـ "الإبادة الجماعية والتجويع المتعمد لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة".كما طالب المتظاهرون بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من عامين.وتغلق إسرائيل، منذ عدة أشهر، جميع معابر قطاع غزة وتمنع دخول الغذاء والدواء للمدنيين لتجويعهم بصورة غير مسبوقة، كما أنها أقامت مراكز خاصة لتوزيع المساعدات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وصفتها المقاومة الفلسطينية بـ "مصائد الموت" بسبب مقتل عدد كبير من الفلسطينيين داخلها نتيجة إطلاق النار عليهم من جنود إسرائيليين.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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https://sarabic.ae/20250720/حكومة-غزة--العالم-يتفرج-على-أكبر-مجزرة-جماعية-في-العصر-الحديث-1102836618.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, موريتانيا, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, موريتانيا, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
آلاف الموريتانيين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في نواكشوط رفضا للحرب على غزة
نظّم آلاف الأشخاص مظاهرات حاشدة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، تنديدا بدعم واشنطن للحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة وما تقوم به من إجراءات لتجويع الفلسطينيين في القطاع.
وخلال المظاهرات، التي تم تنظيمها، اليوم الأحد، حسب وكالة
"الأناضول" التركية، حمّل المتظاهرون واشنطن مسؤولية الجرائم التي يتهمون إسرائيل بارتكابها ضد الفلسطينيين وخاصة استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين.
وشهدت المظاهرات رفع الأعلام الفلسطينية والموريتانية
مع شعارات تندد بـ "الإبادة الجماعية والتجويع المتعمد لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة".
كما طالب المتظاهرون بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من عامين.
وتغلق إسرائيل، منذ عدة أشهر، جميع معابر قطاع غزة وتمنع دخول الغذاء والدواء للمدنيين لتجويعهم بصورة غير مسبوقة، كما أنها أقامت مراكز خاصة لتوزيع المساعدات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وصفتها المقاومة الفلسطينية بـ "مصائد الموت" بسبب مقتل عدد كبير من الفلسطينيين داخلها نتيجة إطلاق النار عليهم من جنود إسرائيليين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة
في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.