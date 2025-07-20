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آلاف الموريتانيين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في نواكشوط رفضا للحرب على غزة
آلاف الموريتانيين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في نواكشوط رفضا للحرب على غزة
سبوتنيك عربي
نظّم آلاف الأشخاص مظاهرات حاشدة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، تنديدا بدعم واشنطن للحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة وما تقوم به من... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T17:40+0000
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وخلال المظاهرات، التي تم تنظيمها، اليوم الأحد، حسب وكالة "الأناضول" التركية، حمّل المتظاهرون واشنطن مسؤولية الجرائم التي يتهمون إسرائيل بارتكابها ضد الفلسطينيين وخاصة استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين.وشهدت المظاهرات رفع الأعلام الفلسطينية والموريتانية مع شعارات تندد بـ "الإبادة الجماعية والتجويع المتعمد لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة".كما طالب المتظاهرون بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من عامين.وتغلق إسرائيل، منذ عدة أشهر، جميع معابر قطاع غزة وتمنع دخول الغذاء والدواء للمدنيين لتجويعهم بصورة غير مسبوقة، كما أنها أقامت مراكز خاصة لتوزيع المساعدات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وصفتها المقاومة الفلسطينية بـ "مصائد الموت" بسبب مقتل عدد كبير من الفلسطينيين داخلها نتيجة إطلاق النار عليهم من جنود إسرائيليين.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250712/رفض-رسمي-وشعبي-موريتانيا-خارج-مسار-التطبيع-مع-إسرائيل-1102628269.html
https://sarabic.ae/20250720/حكومة-غزة--العالم-يتفرج-على-أكبر-مجزرة-جماعية-في-العصر-الحديث-1102836618.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, موريتانيا, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, موريتانيا, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية

آلاف الموريتانيين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في نواكشوط رفضا للحرب على غزة

17:40 GMT 20.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaفلسطينيون يحملون أكياسًا من الطعام والمساعدات الإنسانية في رفح، جنوب قطاع غزة
فلسطينيون يحملون أكياسًا من الطعام والمساعدات الإنسانية في رفح، جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
نظّم آلاف الأشخاص مظاهرات حاشدة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، تنديدا بدعم واشنطن للحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة وما تقوم به من إجراءات لتجويع الفلسطينيين في القطاع.
وخلال المظاهرات، التي تم تنظيمها، اليوم الأحد، حسب وكالة "الأناضول" التركية، حمّل المتظاهرون واشنطن مسؤولية الجرائم التي يتهمون إسرائيل بارتكابها ضد الفلسطينيين وخاصة استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين.
نواكشوط، موريتانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
رفض رسمي وشعبي… موريتانيا خارج مسار التطبيع مع إسرائيل
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وشهدت المظاهرات رفع الأعلام الفلسطينية والموريتانية مع شعارات تندد بـ "الإبادة الجماعية والتجويع المتعمد لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة".
كما طالب المتظاهرون بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من عامين.
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
حكومة غزة: العالم يتفرج على أكبر مجزرة جماعية في العصر الحديث
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وتغلق إسرائيل، منذ عدة أشهر، جميع معابر قطاع غزة وتمنع دخول الغذاء والدواء للمدنيين لتجويعهم بصورة غير مسبوقة، كما أنها أقامت مراكز خاصة لتوزيع المساعدات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وصفتها المقاومة الفلسطينية بـ "مصائد الموت" بسبب مقتل عدد كبير من الفلسطينيين داخلها نتيجة إطلاق النار عليهم من جنود إسرائيليين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 140 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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