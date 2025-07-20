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إصابة نتنياهو بتسمم غذائي... ومكتبه يوضح ملابسات الحالة الصحية
إصابة نتنياهو بتسمم غذائي... ومكتبه يوضح ملابسات الحالة الصحية
سبوتنيك عربي
كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، في بيان، أن نتنياهو أصيب بتسمم غذائي، وذلك بعد تغيبه عن الاجتماع الأسبوعي للحكومة. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T16:24+0000
2025-07-20T16:24+0000
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وقال البيان إن نتنياهو شعر بالمرض خلال الليل، وخضع لفحص طبي في منزله، وتبين أنه يعاني من التهاب معوي ناتج عن تناول طعام فاسد، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية. وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "حالة رئيس الوزراء جيدة"، وأنه يخضع حاليا للعلاج بالسوائل الوريدية لتعويض الجفاف الناتج عن المرض.وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، يواجه نتنياهو، البالغ من العمر 75 عاما، مشكلات صحية في السنوات الأخيرة. وخضع لعملية استئصال البروستات في أواخر ديسمبر/كانون الأول، وفي مارس/آذار 2024، أجرى جراحة لعلاج فتق. في الشهر نفسه، غاب عن العمل لعدة أيام بعد إصابته بالإنفلونزا. وخضع لعملية جراحية لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب بعد معاناته من انسداد قلبي مؤقت في عام 2023. قبل أسبوع من ذلك، كان قد أُدخل إلى المستشفى بسبب ما قال إنه الجفاف. لاحقا، كشف الأطباء أن رئيس الوزراء يعاني من مشكلة في توصيل القلب منذ سنوات.
https://sarabic.ae/20250210/نتنياهو-يعلن-مواجهته-تحديات-طبية-بعد-إزالة-البروستاتا-1097634790.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل

إصابة نتنياهو بتسمم غذائي... ومكتبه يوضح ملابسات الحالة الصحية

16:24 GMT 20.07.2025
© AP Photo / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Ronen Zvulun
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كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، في بيان، أن نتنياهو أصيب بتسمم غذائي، وذلك بعد تغيبه عن الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وقال البيان إن نتنياهو شعر بالمرض خلال الليل، وخضع لفحص طبي في منزله، وتبين أنه يعاني من التهاب معوي ناتج عن تناول طعام فاسد، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "حالة رئيس الوزراء جيدة"، وأنه يخضع حاليا للعلاج بالسوائل الوريدية لتعويض الجفاف الناتج عن المرض.
وأضاف البيان أنه "بناء على تعليمات الأطباء، سيخلد رئيس الوزراء للراحة في منزله لمدة ثلاثة أيام، وسيدير شؤون الدولة من هناك".
وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، يواجه نتنياهو، البالغ من العمر 75 عاما، مشكلات صحية في السنوات الأخيرة.
وخضع لعملية استئصال البروستات في أواخر ديسمبر/كانون الأول، وفي مارس/آذار 2024، أجرى جراحة لعلاج فتق.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
نتنياهو يعلن مواجهته "تحديات طبية" بعد إزالة البروستاتا
10 فبراير, 10:03 GMT
في الشهر نفسه، غاب عن العمل لعدة أيام بعد إصابته بالإنفلونزا.
وخضع لعملية جراحية لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب بعد معاناته من انسداد قلبي مؤقت في عام 2023.
قبل أسبوع من ذلك، كان قد أُدخل إلى المستشفى بسبب ما قال إنه الجفاف.
لاحقا، كشف الأطباء أن رئيس الوزراء يعاني من مشكلة في توصيل القلب منذ سنوات.
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