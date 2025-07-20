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السيسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية: نهر النيل أمن قومي لمصر
السيسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية: نهر النيل أمن قومي لمصر
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول مايكل كوريلا، على الأهمية القصوى لقضية نهر النيل... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T12:11+0000
2025-07-20T12:11+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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ونقل كوريلا إلى السيسي تحيات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو ما ثمّنه نظيره المصري، مؤكدا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وأمريكا.وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اللقاء على استمرار مصر في جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.كما أشاد بمساعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نحو وقف إطلاق النار، مؤكدا أهمية إحياء مسار السلام والسعي لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.وشهد اللقاء توافقا حول ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، والسعي نحو حلول سياسية ومستدامة للأزمات الراهنة، بما يسهم في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي. وفي هذا الإطار، تم تناول مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والقرن الأفريقي.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رد الأسبوع الماضي، على تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب حول أزمة سد النهضة الإثيوبي والتي كانت المفاوضات حولها وصلت إلى طريق مسدود بين مصر وإثيوبيا.وأعرب الرئيس المصري في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تقديره لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد أنها "تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب".وأكد السيسي في منشوره على "ثقة مصر في قدرة ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والاستقرار والأمن في مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو أفريقيا"، على حد تعبيره.وأضاف الرئيس المصري في منشوره: "تقدر مصر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة".واختتم المنشور بتأكيد السيسي أن مصر تجدد دعمها لرؤية الرئيس ترامب في إرساء السلام العادل والامن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح، يوم الاثنين الماضي، بأن "إثيوبيا بنت سدا يمكنه منع تدفق المياه إلى مصر"، مؤكدا أن "المشكلة هي أن الولايات المتحدة هي مولت إنشاء هذا السد".وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض مع الأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روت: "لا أعرف كيف موّلنا سد النهضة قبل أن نحل الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وسنعمل على الحل بين مصر وإثيوبيا".وأضاف أن "حياة المصريين تعتمد على المياه في النيل"، متابعا: "أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي ونهر النيل".وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن في وقت سابق، عن دعوة رسمية لقادة مصر والسودان وعدد من دول حوض النيل لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر/ أيلول المقبل.وهي الدعوة التي ردت عليها القاهرة بتأكيد رفضها القاطع لاستمرار نهج أديس أبابا في فرض الأمر الواقع فيما يتعلق بمياه نهر النيل.وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بـ"هدف توليد الكهرباء"، بحسب قولها.وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
https://sarabic.ae/20250716/ما-الأهداف-الحقيقية-وراء-تصريحات-ترامب-بشأن-سد-النهضة-ومواقف-كل-من-مصر-والسودان-وإثيوبيا؟-1102735501.html
https://sarabic.ae/20250714/ترامب-سنعمل-على-حل-أزمة-سد-النهضة-بين-مصر-والسودان-وإثيوبيا-1102682935.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, الولايات المتحدة الأمريكية

السيسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية: نهر النيل أمن قومي لمصر

12:11 GMT 20.07.2025
© Photo / Spokesman for the Egyptian Presidencyالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول مايكل كوريلا، 20 يوليو/ تموز 2025
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول مايكل كوريلا، 20 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Photo / Spokesman for the Egyptian Presidency
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول مايكل كوريلا، على الأهمية القصوى لقضية نهر النيل باعتبارها قضية أمن قومي لمصر.
ونقل كوريلا إلى السيسي تحيات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو ما ثمّنه نظيره المصري، مؤكدا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وأمريكا.
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اللقاء على استمرار مصر في جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
كما أشاد بمساعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نحو وقف إطلاق النار، مؤكدا أهمية إحياء مسار السلام والسعي لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.
وشهد اللقاء توافقا حول ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، والسعي نحو حلول سياسية ومستدامة للأزمات الراهنة، بما يسهم في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي. وفي هذا الإطار، تم تناول مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والقرن الأفريقي.
سد النهضة، إثيوبيا 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
ما الأهداف الحقيقية وراء تصريحات ترامب بشأن "سد النهضة".. ومواقف كل من مصر والسودان وإثيوبيا؟
16 يوليو, 16:28 GMT
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رد الأسبوع الماضي، على تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب حول أزمة سد النهضة الإثيوبي والتي كانت المفاوضات حولها وصلت إلى طريق مسدود بين مصر وإثيوبيا.
وأعرب الرئيس المصري في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تقديره لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد أنها "تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب".
وأكد السيسي في منشوره على "ثقة مصر في قدرة ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والاستقرار والأمن في مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو أفريقيا"، على حد تعبيره.
وأضاف الرئيس المصري في منشوره: "تقدر مصر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة".
واختتم المنشور بتأكيد السيسي أن مصر تجدد دعمها لرؤية الرئيس ترامب في إرساء السلام العادل والامن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
ترامب: سنعمل على حل أزمة "سد النهضة" بين مصر والسودان وإثيوبيا
14 يوليو, 16:52 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح، يوم الاثنين الماضي، بأن "إثيوبيا بنت سدا يمكنه منع تدفق المياه إلى مصر"، مؤكدا أن "المشكلة هي أن الولايات المتحدة هي مولت إنشاء هذا السد".
وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض مع الأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روت: "لا أعرف كيف موّلنا سد النهضة قبل أن نحل الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وسنعمل على الحل بين مصر وإثيوبيا".
وأضاف أن "حياة المصريين تعتمد على المياه في النيل"، متابعا: "أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي ونهر النيل".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن في وقت سابق، عن دعوة رسمية لقادة مصر والسودان وعدد من دول حوض النيل لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وهي الدعوة التي ردت عليها القاهرة بتأكيد رفضها القاطع لاستمرار نهج أديس أبابا في فرض الأمر الواقع فيما يتعلق بمياه نهر النيل.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بـ"هدف توليد الكهرباء"، بحسب قولها.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
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