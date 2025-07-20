https://sarabic.ae/20250720/المغرب-يكافح-حريقا-اندلع-بغابة-شمال-البلاد-1102832312.html
المغرب يكافح حريقا اندلع في غابة شمالي البلاد
المغرب يكافح حريقا اندلع في غابة شمالي البلاد
سبوتنيك عربي
تكافح السلطات المغربية حريقا اندلع في غابة قرب مدينة تطوان شمالي المملكة، وسط جهود مكثفة برية وجوية لاحتواء النيران ومنع امتدادها. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T01:16+0000
2025-07-20T01:16+0000
2025-07-20T05:33+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/16/1064021127_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_f835a2c78fd2edf13fcccb7dd58fa6d5.jpg
وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء السبت، أن الحريق اندلع في غابة قرب بلدة الملاليين، التابعة إداريا لتطوان شمالي البلاد، فيما تبذل فرق الإطفاء البرية جهودا مكثفة لمحاصرة النيران.وأفادت الصحيفة بأنه مع تدخل فرق الإطفاء البرية انضمت 4 طائرات "كانادير" (برمائية) للمساعدة في عمليات الإخماد، فيما من المبكر تقدير حجم الخسائر المسجلة على مستوى الغطاء الغابوي.ونقلت الصحيفة عن فؤاد العسالي، رئيس المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات المغربي، أن الحريق لا يزال في مراحله الأولى، وأن التدخلات الميدانية انطلقت فورا بمجرد رصد ألسنة اللهب.وأكد مشاركة أربع طائرات صغيرة من نوع "توربو تراش" تابعة للدرك الملكي، كما تشارك في عمليات الإخماد عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة، بالإضافة إلى فرق متخصصة من المياه والغابات.وأوضح العسالي أن التدخلات الميدانية لا تزال مستمرة، بهدف السيطرة على الحريق والحد من انتشاره، خاصة في ظل ظروف مناخية صعبة، تتسم بهبوب رياح قوية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ما يزيد من صعوبة المهمة.ويشار إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات قد أعلنت، ما بين 15 و18 يوليو/تموز الجاري، عن إعداد خرائط تنبؤية دقيقة لتحديد المناطق المعرضة لاندلاع الحرائق، بناء على معطيات علمية تشمل نوعية الغطاء النباتي، والتوقعات المناخية، والطبوغرافيا المحلية.فيما لفتت المعطيات الرسمية إلى تسجيل 111 حريقا غابويا منذ بداية السنة حتى 20 يونيو/حزيران الماضي، أي أقل من المتوسط العشري الذي يبلغ 130 حريقا سنويا.وتسببت هذه الحرائق في تضرر نحو 130 هكتارا من الغابات، أي ما يمثل تراجعا واضحا مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية، ما يدل على تحسن نسبي في تدبير هذا النوع من المخاطر.
https://sarabic.ae/20220820/الحرائق-تقضي-على-55-هكتارا-من-الغابات-في-المغرب-1066674235.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/16/1064021127_375:0:1574:899_1920x0_80_0_0_818b7ab5bc4ab4e53baa7c444a165dd9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
المغرب يكافح حريقا اندلع في غابة شمالي البلاد
01:16 GMT 20.07.2025 (تم التحديث: 05:33 GMT 20.07.2025)
تكافح السلطات المغربية حريقا اندلع في غابة قرب مدينة تطوان شمالي المملكة، وسط جهود مكثفة برية وجوية لاحتواء النيران ومنع امتدادها.
وذكرت صحيفة
"هسبريس"، مساء السبت، أن الحريق اندلع في غابة قرب بلدة الملاليين، التابعة إداريا لتطوان شمالي البلاد، فيما تبذل فرق الإطفاء البرية جهودا مكثفة لمحاصرة النيران.
وأفادت الصحيفة بأنه مع تدخل فرق الإطفاء البرية انضمت 4 طائرات "كانادير" (برمائية) للمساعدة في عمليات الإخماد، فيما من المبكر تقدير حجم الخسائر المسجلة على مستوى الغطاء الغابوي.
ونقلت الصحيفة عن فؤاد العسالي، رئيس المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات المغربي، أن الحريق لا يزال في مراحله الأولى، وأن التدخلات الميدانية انطلقت فورا بمجرد رصد ألسنة اللهب.
وأكد مشاركة أربع طائرات صغيرة من نوع "توربو تراش" تابعة للدرك الملكي، كما تشارك في عمليات الإخماد عناصر الوقاية المدنية
والدرك الملكي والقوات المساعدة، بالإضافة إلى فرق متخصصة من المياه والغابات.
وأوضح العسالي أن التدخلات الميدانية لا تزال مستمرة، بهدف السيطرة على الحريق والحد من انتشاره، خاصة في ظل ظروف مناخية صعبة، تتسم بهبوب رياح قوية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ما يزيد من صعوبة المهمة.
ويشار إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات قد أعلنت، ما بين 15 و18 يوليو/تموز الجاري، عن إعداد خرائط تنبؤية دقيقة لتحديد المناطق المعرضة لاندلاع الحرائق، بناء على معطيات علمية تشمل نوعية الغطاء النباتي، والتوقعات المناخية، والطبوغرافيا المحلية.
فيما لفتت المعطيات الرسمية إلى تسجيل 111 حريقا غابويا
منذ بداية السنة حتى 20 يونيو/حزيران الماضي، أي أقل من المتوسط العشري الذي يبلغ 130 حريقا سنويا.
وتسببت هذه الحرائق في تضرر نحو 130 هكتارا من الغابات، أي ما يمثل تراجعا واضحا مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية، ما يدل على تحسن نسبي في تدبير هذا النوع من المخاطر.