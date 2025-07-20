https://sarabic.ae/20250720/المغرب-يكافح-حريقا-اندلع-بغابة-شمال-البلاد-1102832312.html

المغرب يكافح حريقا اندلع في غابة شمالي البلاد

المغرب يكافح حريقا اندلع في غابة شمالي البلاد

سبوتنيك عربي

تكافح السلطات المغربية حريقا اندلع في غابة قرب مدينة تطوان شمالي المملكة، وسط جهود مكثفة برية وجوية لاحتواء النيران ومنع امتدادها. 20.07.2025, سبوتنيك عربي

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وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء السبت، أن الحريق اندلع في غابة قرب بلدة الملاليين، التابعة إداريا لتطوان شمالي البلاد، فيما تبذل فرق الإطفاء البرية جهودا مكثفة لمحاصرة النيران.وأفادت الصحيفة بأنه مع تدخل فرق الإطفاء البرية انضمت 4 طائرات "كانادير" (برمائية) للمساعدة في عمليات الإخماد، فيما من المبكر تقدير حجم الخسائر المسجلة على مستوى الغطاء الغابوي.ونقلت الصحيفة عن فؤاد العسالي، رئيس المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات المغربي، أن الحريق لا يزال في مراحله الأولى، وأن التدخلات الميدانية انطلقت فورا بمجرد رصد ألسنة اللهب.وأكد مشاركة أربع طائرات صغيرة من نوع "توربو تراش" تابعة للدرك الملكي، كما تشارك في عمليات الإخماد عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة، بالإضافة إلى فرق متخصصة من المياه والغابات.وأوضح العسالي أن التدخلات الميدانية لا تزال مستمرة، بهدف السيطرة على الحريق والحد من انتشاره، خاصة في ظل ظروف مناخية صعبة، تتسم بهبوب رياح قوية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ما يزيد من صعوبة المهمة.ويشار إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات قد أعلنت، ما بين 15 و18 يوليو/تموز الجاري، عن إعداد خرائط تنبؤية دقيقة لتحديد المناطق المعرضة لاندلاع الحرائق، بناء على معطيات علمية تشمل نوعية الغطاء النباتي، والتوقعات المناخية، والطبوغرافيا المحلية.فيما لفتت المعطيات الرسمية إلى تسجيل 111 حريقا غابويا منذ بداية السنة حتى 20 يونيو/حزيران الماضي، أي أقل من المتوسط العشري الذي يبلغ 130 حريقا سنويا.وتسببت هذه الحرائق في تضرر نحو 130 هكتارا من الغابات، أي ما يمثل تراجعا واضحا مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية، ما يدل على تحسن نسبي في تدبير هذا النوع من المخاطر.

https://sarabic.ae/20220820/الحرائق-تقضي-على-55-هكتارا-من-الغابات-في-المغرب-1066674235.html

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