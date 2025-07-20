المغرب يكافح حريقا اندلع في غابة شمالي البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:03 GMT
18 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:51 GMT
8 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كييف تعترف بفشل منظومات "باتريوت" في اعتراض الصواريخ الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
56 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250720/المغرب-يكافح-حريقا-اندلع-بغابة-شمال-البلاد-1102832312.html
المغرب يكافح حريقا اندلع في غابة شمالي البلاد
المغرب يكافح حريقا اندلع في غابة شمالي البلاد
سبوتنيك عربي
تكافح السلطات المغربية حريقا اندلع في غابة قرب مدينة تطوان شمالي المملكة، وسط جهود مكثفة برية وجوية لاحتواء النيران ومنع امتدادها. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T01:16+0000
2025-07-20T05:33+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/16/1064021127_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_f835a2c78fd2edf13fcccb7dd58fa6d5.jpg
وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء السبت، أن الحريق اندلع في غابة قرب بلدة الملاليين، التابعة إداريا لتطوان شمالي البلاد، فيما تبذل فرق الإطفاء البرية جهودا مكثفة لمحاصرة النيران.وأفادت الصحيفة بأنه مع تدخل فرق الإطفاء البرية انضمت 4 طائرات "كانادير" (برمائية) للمساعدة في عمليات الإخماد، فيما من المبكر تقدير حجم الخسائر المسجلة على مستوى الغطاء الغابوي.ونقلت الصحيفة عن فؤاد العسالي، رئيس المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات المغربي، أن الحريق لا يزال في مراحله الأولى، وأن التدخلات الميدانية انطلقت فورا بمجرد رصد ألسنة اللهب.وأكد مشاركة أربع طائرات صغيرة من نوع "توربو تراش" تابعة للدرك الملكي، كما تشارك في عمليات الإخماد عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة، بالإضافة إلى فرق متخصصة من المياه والغابات.وأوضح العسالي أن التدخلات الميدانية لا تزال مستمرة، بهدف السيطرة على الحريق والحد من انتشاره، خاصة في ظل ظروف مناخية صعبة، تتسم بهبوب رياح قوية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ما يزيد من صعوبة المهمة.ويشار إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات قد أعلنت، ما بين 15 و18 يوليو/تموز الجاري، عن إعداد خرائط تنبؤية دقيقة لتحديد المناطق المعرضة لاندلاع الحرائق، بناء على معطيات علمية تشمل نوعية الغطاء النباتي، والتوقعات المناخية، والطبوغرافيا المحلية.فيما لفتت المعطيات الرسمية إلى تسجيل 111 حريقا غابويا منذ بداية السنة حتى 20 يونيو/حزيران الماضي، أي أقل من المتوسط العشري الذي يبلغ 130 حريقا سنويا.وتسببت هذه الحرائق في تضرر نحو 130 هكتارا من الغابات، أي ما يمثل تراجعا واضحا مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية، ما يدل على تحسن نسبي في تدبير هذا النوع من المخاطر.
https://sarabic.ae/20220820/الحرائق-تقضي-على-55-هكتارا-من-الغابات-في-المغرب-1066674235.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/16/1064021127_375:0:1574:899_1920x0_80_0_0_818b7ab5bc4ab4e53baa7c444a165dd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار

المغرب يكافح حريقا اندلع في غابة شمالي البلاد

01:16 GMT 20.07.2025 (تم التحديث: 05:33 GMT 20.07.2025)
© Sputnikحريق غابات في مرماريس، تركيا
حريق غابات في مرماريس، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
تكافح السلطات المغربية حريقا اندلع في غابة قرب مدينة تطوان شمالي المملكة، وسط جهود مكثفة برية وجوية لاحتواء النيران ومنع امتدادها.
وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء السبت، أن الحريق اندلع في غابة قرب بلدة الملاليين، التابعة إداريا لتطوان شمالي البلاد، فيما تبذل فرق الإطفاء البرية جهودا مكثفة لمحاصرة النيران.
حرائق هائلة تشتعل في ماريبوسا، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
الحرائق تقضي على 55 هكتارا من الغابات في شمال المغرب
20 أغسطس 2022, 21:25 GMT
وأفادت الصحيفة بأنه مع تدخل فرق الإطفاء البرية انضمت 4 طائرات "كانادير" (برمائية) للمساعدة في عمليات الإخماد، فيما من المبكر تقدير حجم الخسائر المسجلة على مستوى الغطاء الغابوي.
ونقلت الصحيفة عن فؤاد العسالي، رئيس المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات المغربي، أن الحريق لا يزال في مراحله الأولى، وأن التدخلات الميدانية انطلقت فورا بمجرد رصد ألسنة اللهب.
وأكد مشاركة أربع طائرات صغيرة من نوع "توربو تراش" تابعة للدرك الملكي، كما تشارك في عمليات الإخماد عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة، بالإضافة إلى فرق متخصصة من المياه والغابات.
وأوضح العسالي أن التدخلات الميدانية لا تزال مستمرة، بهدف السيطرة على الحريق والحد من انتشاره، خاصة في ظل ظروف مناخية صعبة، تتسم بهبوب رياح قوية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ما يزيد من صعوبة المهمة.
ويشار إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات قد أعلنت، ما بين 15 و18 يوليو/تموز الجاري، عن إعداد خرائط تنبؤية دقيقة لتحديد المناطق المعرضة لاندلاع الحرائق، بناء على معطيات علمية تشمل نوعية الغطاء النباتي، والتوقعات المناخية، والطبوغرافيا المحلية.
فيما لفتت المعطيات الرسمية إلى تسجيل 111 حريقا غابويا منذ بداية السنة حتى 20 يونيو/حزيران الماضي، أي أقل من المتوسط العشري الذي يبلغ 130 حريقا سنويا.
وتسببت هذه الحرائق في تضرر نحو 130 هكتارا من الغابات، أي ما يمثل تراجعا واضحا مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية، ما يدل على تحسن نسبي في تدبير هذا النوع من المخاطر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала