https://sarabic.ae/20250720/حريق-يلتهم-عبارة-ركاب-ويجبر-المئات-على-القفز-في-البحر-فيديو-1102844987.html

حريق يلتهم عبارة ركاب ويجبر المئات على القفز في البحر.. فيديو

حريق يلتهم عبارة ركاب ويجبر المئات على القفز في البحر.. فيديو

سبوتنيك عربي

اندلع حريق في عبارة ركاب قبالة ساحل مقاطعة سولاوسي الشمالية في إندونيسيا، كانت تقل 280 راكبا، مما اضطر الركاب للقفز في البحر وتسبب في وفاة شخص واحد على الأقل. 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T14:47+0000

2025-07-20T14:47+0000

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واشتعلت العبارة "برشلونة" حوالي الساعة 12:00 بتوقيت المنطقة المحلية، بينما كانت تقترب من جزيرة تاليساي، على بعد نحو 60 كيلومترا من مدينة مانادو، عاصمة المقاطعة والوجهة المقصودة للعبارة، وفقا لما نقلته صحيفة "جاكارتا بوست" اليوم الأحد.وأظهرت مقاطع فيديو وصور التقطها شهود عيان حالة الفوضى في موقع الحادث، لكن السلطات لم تصدر بعد تقريرا رسميا عن عدد ضحايا الحادث.وتم إنقاذ عدد غير محدد من الركاب وإجلاؤهم إلى جزيرة جانغا القريبة، وفقا لمسؤول في فرق الإنقاذ.من جانبه، أوضح نوريادين جوميلينغا، المتحدث باسم إدارة البحث والإنقاذ في سولاوسي الشمالية: "تركز جهودنا حاليا على البحث وإنقاذ أي ركاب متبقين قد يكونون لا يزالون على متن السفينة". وأردف قائلا إنه يتواصل مع وسائل الإعلام من سفينة الإنقاذ "بيما سينا".وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل امرأة واحدة في الحريق، بينما لم يتم الكشف عن القائمة الكاملة للركاب بعد. يشار إلى أن العبارة "برشلونة" تخدم أحد أكثر الطرق البحرية ازدحاما في المقاطعة، حيث تربط مدينة مانادو بالجزر المجاورة، بما في ذلك أرخبيل تالود وسانغي. من جانبها، أعلنت إدارة الموانئ الحكومية في إندونيسيا عن إنشاء ملجأ مؤقت، في أعقاب الحادث، في ميناء مانادو لتقديم المساعدات الطبية وغيرها للناجين. ويأتي الحادث بعد 16 يوما فقط من غرق عبارة ركاب أخرى في مضيق بالي، مما أدى إلى مقتل أو فقدان نصف الركاب تقريبا، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

https://sarabic.ae/20250703/غرق-عبارة-تقل-65-شخصا-بالقرب-من-بالي-في-إندونيسيا-والبحث-عن-43-مفقودا-1102294053.html

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