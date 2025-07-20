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نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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18 د
صدى الحياة
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11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20250720/دراسة-حديثة-تكشف-دور-الكلاب-في-تشخيص-مرض-خطير-1102857335.html
دراسة حديثة تكشف دور الكلاب في تشخيص مرض خطير
دراسة حديثة تكشف دور الكلاب في تشخيص مرض خطير
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة بريستول البريطانية عن قدرة استثنائية للكلاب في الكشف عن مرض باركنسون من خلال حاسة الشم، محققة دقة تصل إلى 98% عبر تحليل مسحات... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T20:52+0000
2025-07-20T20:52+0000
مجتمع
بريطانيا
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ودرب الباحثون كلبين من سلالتي "غولدن ريتريفر" و"لابرادور أسود"، في التجربة، على التمييز بين عينات زيوت الجلد (الزهم) المأخوذة من أكثر من 200 شخص، بينهم مصابون وأصحاء، بحسب موقع "ساينس دايلي".وتأتي هذه الدراسة لتقدم أملا جديدا، في ظل غياب وسائل تشخيص دقيقة في المراحل الأولية. وأظهرت الكلاب قدرة مذهلة على تحديد العينات الإيجابية بدقة عالية، حتى في اختبار مزدوج التعمية لم يكن فيه المدربون أو الباحثون على دراية بحالة العينات. وفاجأت الكلاب الباحثين بقدرتها على اكتشاف الحالات المصابة، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى. وأشارت الدراسة إلى أن التغيرات في مكونات الزهم الجلدي لدى المصابين تنتج رائحة مميزة تستطيع الكلاب كشفها بفضل حاسة الشم الفائقة.وتفتح هذه النتائج الباب أمام تطوير أساليب تشخيص مبتكرة، قد تسهم في الكشف المبكر عن المرض، مما يعزز فرص العلاج وتحسين جودة حياة المرضى. وداء باركينسون هو اضطراب حركي يصيب الجهاز العصبي ويتفاقم بمرور الوقت. والجهاز العصبي هو شبكة من الخلايا العصبية التي تتحكم في العديد من أجزاء الجسم، بما في ذلك الحركة. وتبدأ الأعراض ببطء و قد يكون أول الأعراض ظهورا رعاشا لا يكاد يُلحظ في يد واحدة فقط أو أحيانا في القدم أو الفك. الرُّعاش شائع عند الإصابة بداء باركينسون، لكن قد يسبب الاضطراب أيضا تيبسا وتباطؤا في الحركة وصعوبة الاتزان ما يزيد من خطر السقوط.في المراحل المبكرة من داء باركينسون، قد يظهر على وجهك بعض التعبيرات القليلة أو لا تظهر على الإطلاق. وقد لا تتأرجح ذراعاك أثناء المشي. وقد يصبح النطق ضعيفا أو غير واضح. وتزداد الأعراض سوءًا بمرور الوقت.
https://sarabic.ae/20250720/دراسة-حديثة-توضح-علاقة-الكافيين-بجودة-النوم--1102847724.html
https://sarabic.ae/20250719/دراسة-الأطباء-يتغافلون-عن-سبب-شائع-وراء-ارتفاع-ضغط-الدم-1102815641.html
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بريطانيا, منوعات
بريطانيا, منوعات

دراسة حديثة تكشف دور الكلاب في تشخيص مرض خطير

20:52 GMT 20.07.2025
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دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok
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تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة بريستول البريطانية عن قدرة استثنائية للكلاب في الكشف عن مرض باركنسون من خلال حاسة الشم، محققة دقة تصل إلى 98% عبر تحليل مسحات جلدية.
ودرب الباحثون كلبين من سلالتي "غولدن ريتريفر" و"لابرادور أسود"، في التجربة، على التمييز بين عينات زيوت الجلد (الزهم) المأخوذة من أكثر من 200 شخص، بينهم مصابون وأصحاء، بحسب موقع "ساينس دايلي".
وتأتي هذه الدراسة لتقدم أملا جديدا، في ظل غياب وسائل تشخيص دقيقة في المراحل الأولية.
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وأظهرت الكلاب قدرة مذهلة على تحديد العينات الإيجابية بدقة عالية، حتى في اختبار مزدوج التعمية لم يكن فيه المدربون أو الباحثون على دراية بحالة العينات.
وفاجأت الكلاب الباحثين بقدرتها على اكتشاف الحالات المصابة، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نيكولا روني، المشرفة على الدراسة من كلية الطب البيطري في جامعة بريستول، أن "التحدي الأكبر في تشخيص باركنسون يكمن في رصد المؤشرات المبكرة، لكن قدرات الكلاب قد تمهد الطريق لتطوير وسيلة تشخيصية سريعة وغير جراحية".

وأشارت الدراسة إلى أن التغيرات في مكونات الزهم الجلدي لدى المصابين تنتج رائحة مميزة تستطيع الكلاب كشفها بفضل حاسة الشم الفائقة.
وتفتح هذه النتائج الباب أمام تطوير أساليب تشخيص مبتكرة، قد تسهم في الكشف المبكر عن المرض، مما يعزز فرص العلاج وتحسين جودة حياة المرضى.
وداء باركينسون هو اضطراب حركي يصيب الجهاز العصبي ويتفاقم بمرور الوقت.
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والجهاز العصبي هو شبكة من الخلايا العصبية التي تتحكم في العديد من أجزاء الجسم، بما في ذلك الحركة. وتبدأ الأعراض ببطء و قد يكون أول الأعراض ظهورا رعاشا لا يكاد يُلحظ في يد واحدة فقط أو أحيانا في القدم أو الفك.
الرُّعاش شائع عند الإصابة بداء باركينسون، لكن قد يسبب الاضطراب أيضا تيبسا وتباطؤا في الحركة وصعوبة الاتزان ما يزيد من خطر السقوط.
في المراحل المبكرة من داء باركينسون، قد يظهر على وجهك بعض التعبيرات القليلة أو لا تظهر على الإطلاق.
وقد لا تتأرجح ذراعاك أثناء المشي. وقد يصبح النطق ضعيفا أو غير واضح. وتزداد الأعراض سوءًا بمرور الوقت.
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