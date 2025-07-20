https://sarabic.ae/20250720/دولة-عربية-تصدر-بيانا-رسميا-حول-سرقة-أعضاء-شاب-بعد-حادث-سير-1102838212.html
دولة عربية تصدر بيانا رسميا حول "سرقة أعضاء" شاب بعد حادث سير
دولة عربية تصدر بيانا رسميا حول "سرقة أعضاء" شاب بعد حادث سير
سبوتنيك عربي
أصدرت دولة عربية بيانا رسميا، بشأن مقطع مصور لسيدة تدعي سرقة أعضاء نجلها، بعد وفاته في حادث سير قبل 4 سنوات. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T10:47+0000
2025-07-20T10:47+0000
2025-07-20T10:47+0000
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ونفت النيابة العامة في المغرب، أمس السبت، صحة هذه المزاعم، وأكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن التبرع بأعضاء الشاب تم وفقا للقانون، وبعد موافقة صريحة ومكتوبة من والدته.وأوضح البيان أن استئصال الأعضاء (الكليتين والقرنية) جرى بعد التحقق من الوفاة الدماغية، وتحت إشراف لجنة طبية مختصة، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وأضاف أن الأعضاء زُرعت لمرضى مدرجين في قوائم الانتظار الرسمية بالمستشفى، وكل الإجراءات موثقة في السجلات الرسمية.
https://sarabic.ae/20220218/إنجاز-طبي-نادر-يتجاوز-عائقا-أساسيا-أمام-عمليات-التبرع-بالأعضاء-1058818598.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
دولة عربية تصدر بيانا رسميا حول "سرقة أعضاء" شاب بعد حادث سير
أصدرت دولة عربية بيانا رسميا، بشأن مقطع مصور لسيدة تدعي سرقة أعضاء نجلها، بعد وفاته في حادث سير قبل 4 سنوات.
ونفت النيابة العامة في المغرب، أمس السبت، صحة هذه المزاعم، وأكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن التبرع بأعضاء الشاب تم وفقا للقانون، وبعد موافقة صريحة ومكتوبة من والدته.
18 فبراير 2022, 14:35 GMT
وأوضح البيان أن استئصال الأعضاء (الكليتين والقرنية) جرى بعد التحقق من الوفاة الدماغية، وتحت إشراف لجنة طبية مختصة، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وفقا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.
وأضاف أن الأعضاء زُرعت لمرضى مدرجين في قوائم الانتظار الرسمية بالمستشفى، وكل الإجراءات موثقة في السجلات الرسمية.