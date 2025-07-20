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https://sarabic.ae/20250720/دولة-عربية-تفرض-غرامة-20-ألف-دولار-لمن-يستخدم-البلوغر-في-الأعمال-الفنية-1102838887.html
دولة عربية تفرض غرامة 20 ألف دولار لمن يستخدم "البلوغر" في الأعمال الفنية
دولة عربية تفرض غرامة 20 ألف دولار لمن يستخدم "البلوغر" في الأعمال الفنية
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية عن فرضها غرامة مالية لمن يستعين بأحد مشاهير "السوشيال ميديا" في الأعمال الفنية والدرامية. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأكد نقيب الممثلين في مصر، أشرف زكي، رفض النقابة القاطع لمشاركة مشاهير مواقع التواصل من "بلوغرز" و"تيك توكرز" في الأعمال الفنية، دون تأهيل أكاديمي أو عضوية رسمية.وأوضح زكي في مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية"، أن "القرار ليس محل نقاش أو استفتاء"، مضيفا: "لن نترك المهنة لمن لا مهنة له، فقد أفنينا أعمارنا في دراسة الفن والعمل به".وشدد على أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على كرامة المهنة وضوابطها، لافتا إلى أن "الفنانين الحقيقيين لا يمكن أن يقبلوا التفريط في ريادة مصر الفنية، التي أنجبت رموزا مثل أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وفاتن حمامة، وعادل إمام".وأشار نقيب الممثلين المصريين، إلى أن أي فنان يستعين بأحد مشاهير "السوشيال ميديا" غير المؤهلين سيتعرض لغرامة قدرها مليون جنيه مصري (20 ألف دولار)، قائلا: "إذا أراد تسويق عمله من خلالهم فليتحمّل التكلفة".
https://sarabic.ae/20250608/عائلة-العندليب-الأسمر-تتحرك-بعد-ظهوره-في-المغرب-1101447907.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار

دولة عربية تفرض غرامة 20 ألف دولار لمن يستخدم "البلوغر" في الأعمال الفنية

11:18 GMT 20.07.2025
© Photo / Unsplash/ Jon Tysonكلاكيت عمل درامي
كلاكيت عمل درامي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
كلاكيت عمل درامي
© Photo / Unsplash/ Jon Tyson
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أعلنت دولة عربية عن فرضها غرامة مالية لمن يستعين بأحد مشاهير "السوشيال ميديا" في الأعمال الفنية والدرامية.
وأكد نقيب الممثلين في مصر، أشرف زكي، رفض النقابة القاطع لمشاركة مشاهير مواقع التواصل من "بلوغرز" و"تيك توكرز" في الأعمال الفنية، دون تأهيل أكاديمي أو عضوية رسمية.
وأوضح زكي في مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية"، أن "القرار ليس محل نقاش أو استفتاء"، مضيفا: "لن نترك المهنة لمن لا مهنة له، فقد أفنينا أعمارنا في دراسة الفن والعمل به".
عبد الحليم حافظ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
مجتمع
عائلة العندليب الأسمر تتحرك "بعد ظهوره" في المغرب
8 يونيو, 12:49 GMT
وشدد على أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على كرامة المهنة وضوابطها، لافتا إلى أن "الفنانين الحقيقيين لا يمكن أن يقبلوا التفريط في ريادة مصر الفنية، التي أنجبت رموزا مثل أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وفاتن حمامة، وعادل إمام".
وأشار نقيب الممثلين المصريين، إلى أن أي فنان يستعين بأحد مشاهير "السوشيال ميديا" غير المؤهلين سيتعرض لغرامة قدرها مليون جنيه مصري (20 ألف دولار)، قائلا: "إذا أراد تسويق عمله من خلالهم فليتحمّل التكلفة".
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