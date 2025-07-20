https://sarabic.ae/20250720/رجل-يعود-للحياة-بعد-نصف-ساعة-من-إعلان-وفاته-1102848666.html
رجل يعود للحياة بعد نصف ساعة من إعلان وفاته
رجل يعود للحياة بعد نصف ساعة من إعلان وفاته
سبوتنيك عربي
كشفت السلطات الإيطالية واقعة نادرة أثارت دهشة الأطباء، الذين أعلنوا وفاة رجل مسن إثر تعرضه لحادث طريق، قبل أن يكتشفوا عودته إلى الحياة قبل أن يتم نقله إلى... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T15:51+0000
2025-07-20T15:51+0000
2025-07-20T15:51+0000
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وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن الرجل يبلغ من العمر 78 عاما، وكان قد تعرض لنوبة قلبية حادة، إثر الحادث.ورغم إعلان طاقم الإسعاف إلى إعلان وفاته في موقع الحادث وطلب سيارة نقله الموتى لتحمله، إلا أنهم اكتشفوا عودته إلى الحياة بعد 30 دقيقة قبل أن يغادر المكان.وبحسب وسائل الإعلام، فإن الرجل فتح عينيه وعاد إلى الحياة بصورة غير متوقعة في مكان الحادث، وبدأ كلامه بالسؤال عن بناته، مشيرةً إلى أنه تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.ووفقا للسلطات الصحية الإيطالية، فقد استعاد الرجل وعيه بشكل مفاجئ وتم إدخاله إلى المستشفى حيث يخضع للعلاج، وأكد الأطباء أن حالته الصحية مستقرة حاليا.
https://sarabic.ae/20240921/لا-تزال-على-قيد-الحياة-إعلان-وفاة-خاطئ-يتسبب-بخطأ-كارثي-1092974087.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, إيطاليا, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, إيطاليا, الأخبار
رجل يعود للحياة بعد نصف ساعة من إعلان وفاته
كشفت السلطات الإيطالية واقعة نادرة أثارت دهشة الأطباء، الذين أعلنوا وفاة رجل مسن إثر تعرضه لحادث طريق، قبل أن يكتشفوا عودته إلى الحياة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.
وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن الرجل يبلغ من العمر 78 عاما، وكان قد تعرض لنوبة قلبية حادة، إثر الحادث.
ورغم إعلان طاقم الإسعاف
إلى إعلان وفاته في موقع الحادث وطلب سيارة نقله الموتى لتحمله، إلا أنهم اكتشفوا عودته إلى الحياة بعد 30 دقيقة قبل أن يغادر المكان.
21 سبتمبر 2024, 16:36 GMT
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الرجل فتح عينيه وعاد إلى الحياة
بصورة غير متوقعة في مكان الحادث، وبدأ كلامه بالسؤال عن بناته، مشيرةً إلى أنه تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
ووفقا للسلطات الصحية الإيطالية، فقد استعاد الرجل وعيه بشكل مفاجئ وتم إدخاله إلى المستشفى حيث يخضع للعلاج، وأكد الأطباء أن حالته الصحية
مستقرة حاليا.