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متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
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وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
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7 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:03 GMT
18 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
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تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
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هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
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https://sarabic.ae/20250720/رجل-يعود-للحياة-بعد-نصف-ساعة-من-إعلان-وفاته-1102848666.html
رجل يعود للحياة بعد نصف ساعة من إعلان وفاته
رجل يعود للحياة بعد نصف ساعة من إعلان وفاته
سبوتنيك عربي
كشفت السلطات الإيطالية واقعة نادرة أثارت دهشة الأطباء، الذين أعلنوا وفاة رجل مسن إثر تعرضه لحادث طريق، قبل أن يكتشفوا عودته إلى الحياة قبل أن يتم نقله إلى... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T15:51+0000
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وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن الرجل يبلغ من العمر 78 عاما، وكان قد تعرض لنوبة قلبية حادة، إثر الحادث.ورغم إعلان طاقم الإسعاف إلى إعلان وفاته في موقع الحادث وطلب سيارة نقله الموتى لتحمله، إلا أنهم اكتشفوا عودته إلى الحياة بعد 30 دقيقة قبل أن يغادر المكان.وبحسب وسائل الإعلام، فإن الرجل فتح عينيه وعاد إلى الحياة بصورة غير متوقعة في مكان الحادث، وبدأ كلامه بالسؤال عن بناته، مشيرةً إلى أنه تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.ووفقا للسلطات الصحية الإيطالية، فقد استعاد الرجل وعيه بشكل مفاجئ وتم إدخاله إلى المستشفى حيث يخضع للعلاج، وأكد الأطباء أن حالته الصحية مستقرة حاليا.
https://sarabic.ae/20240921/لا-تزال-على-قيد-الحياة-إعلان-وفاة-خاطئ-يتسبب-بخطأ-كارثي-1092974087.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, إيطاليا, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, إيطاليا, الأخبار

رجل يعود للحياة بعد نصف ساعة من إعلان وفاته

15:51 GMT 20.07.2025
© Photo / Unsplash/ Eugene Chystiakovسيارة إسعاف
سيارة إسعاف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Photo / Unsplash/ Eugene Chystiakov
تابعنا عبر
كشفت السلطات الإيطالية واقعة نادرة أثارت دهشة الأطباء، الذين أعلنوا وفاة رجل مسن إثر تعرضه لحادث طريق، قبل أن يكتشفوا عودته إلى الحياة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.
وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن الرجل يبلغ من العمر 78 عاما، وكان قد تعرض لنوبة قلبية حادة، إثر الحادث.
ورغم إعلان طاقم الإسعاف إلى إعلان وفاته في موقع الحادث وطلب سيارة نقله الموتى لتحمله، إلا أنهم اكتشفوا عودته إلى الحياة بعد 30 دقيقة قبل أن يغادر المكان.
قبر جدّنا هابيل بن آدم قرب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
مجتمع
لا تزال على قيد الحياة... إعلان وفاة خاطئ يتسبب بخطأ كارثي
21 سبتمبر 2024, 16:36 GMT
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الرجل فتح عينيه وعاد إلى الحياة بصورة غير متوقعة في مكان الحادث، وبدأ كلامه بالسؤال عن بناته، مشيرةً إلى أنه تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
ووفقا للسلطات الصحية الإيطالية، فقد استعاد الرجل وعيه بشكل مفاجئ وتم إدخاله إلى المستشفى حيث يخضع للعلاج، وأكد الأطباء أن حالته الصحية مستقرة حاليا.
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