https://sarabic.ae/20250720/روسنفط-العقوبات-الأوروبية-على-مصفاة-نايارا-الهندية-تهدد-أمن-الطاقة-في-الهند-1102850765.html

"روسنفط": العقوبات الأوروبية على مصفاة "نايارا" الهندية تهدد أمن الطاقة في الهند

"روسنفط": العقوبات الأوروبية على مصفاة "نايارا" الهندية تهدد أمن الطاقة في الهند

سبوتنيك عربي

أكدت شركة "روسنفط" الروسية الرائدة في مجال النفط والغاز، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على مصفاة النفط الهندية "نايارا إنيرجي" تهدد بشكل مباشر أمن الطاقة في الهند... 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T17:53+0000

2025-07-20T17:53+0000

2025-07-20T17:53+0000

روسيا

العالم

اقتصاد

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وقالت "روسنفط" في بيان، اليوم الأحد، إن "فرض العقوبات على مصفاة نايارا الهندية يهدد بشكل مباشر أمن الطاقة في الهند وسيؤثر سلبا على اقتصادها".وأضافت: "تعتبر شركة روسنفط أن قرار الاتحاد الأوروبي فرض تدابير تقييدية ضد مصفاة نايارا للطاقة الهندية غير مبرر وغير قانوني. إن هذه العقوبات هي مثال آخر على تطبيق قيود ذات دوافع سياسية خارج الحدود الإقليمية تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتنتهك المصالح الاقتصادية لدولة ذات سيادة".واعتبرت "روسنفط" أن مثل هذه العقوبات هي جزء من سياسة الاتحاد الأوروبي التدميرية التي تهدف إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، قائلة إنها تتوقع أن تتخذ مصفاة النفط الهندية إجراءات لحماية المصالح المشروعة للمساهمين والمستهلكين، والتي ستحظى بدعم حكومتي روسيا والهند.وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضية، الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل 14 فردًا و41 كيانًا قانونيًا، وتضمنت عقوبات على مصفاة "نايارا" للطاقة في الهند، والتي تعد "روسنفط" أحد المساهمين فيها.من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "روسيا تعتبر العقوبات الأحادية الجانب، التي فرضها الاتحاد الأوروبي، الجمعة، غير قانونية، وأشار إلى أن روسيا "اكتسبت حصانة وتكيفت مع الحياة في ظل القيود".وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال بشأن الحزمة الـ18 من العقوبات الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا: "حتى الآن شهدنا موقفاً أوروبياً متماسكاً إلى حد ما ضد روسيا، وقد أكدنا مرارا أننا نعتبر هذه القيود الأحادية غير قانونية، ونعارضها".واعتبر بيسكوف أن العقوبات "سلاح ذو حدين"، مضيفا: "كل حزمة جديدة من العقوبات تضيف تأثيرا سلبيا على الدول التي تنضم إليها. فهذا سلاح ذو حدين".وتابع: "بالطبع، نحن بحاجة إلى تحليل الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية من أجل تقليل عواقبها إلى أدنى حد".في غضون ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إنه لا يستبعد أن يتراجع حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إلى الصفر، عقب العقوبات المفروضة على موسكو.وأضاف أن بناء عالم متعدد الأقطاب سيتسارع بسبب تهديدات الغرب لشركاء روسيا بفرض عقوبات ثانوية.وأكدت روسيا، مرارا وتكرارا، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها ضدها منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية ذاتها، تكررت الآراء حول عدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا.

https://sarabic.ae/20250720/بوتين-روسيا-نجحت-في-تأسيس-صناعة-السيارات-بحلول-الوقت-الذي-انسحب-فيه-الشركاء-عام-2022-1102840011.html

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